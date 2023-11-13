ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника - 13.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника - 13.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
Вооруженные силы Украины обстреляли посёлок Колоски с применением ударного беспилотника, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-13T11:51
2023-11-13T11:51
новости
россия
днр
донецкая народная республика
сцкк
обстрелы
всу
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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В ведомстве регулярно публикуют информацию об обстрелах со стороны ВСУ.ВСУ выпускают по Республике снаряды калибром 155 мм. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.В 10:05 и 10:40 выпущено по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевке, а утром в 8:30 обстреляли так же Кировский район Донецка тремя снарядами такого же калибра.
https://ukraina.ru/20231109/1050878932.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, сцкк, обстрелы, всу, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, СЦКК, обстрелы, ВСУ, Украина, Вооруженные силы Украины, беспилотники

ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника

11:51 13.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУукраинская артиллерия
украинская артиллерия - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУ
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Вооруженные силы Украины обстреляли посёлок Колоски с применением ударного беспилотника, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
В ведомстве регулярно публикуют информацию об обстрелах со стороны ВСУ.

"10:10 - н.п. Колоски (Старобешевский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении.

ВСУ выпускают по Республике снаряды калибром 155 мм. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
В 10:05 и 10:40 выпущено по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевке, а утром в 8:30 обстреляли так же Кировский район Донецка тремя снарядами такого же калибра.
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 06:39
"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах ДонецкаВ ночь с 8 на 9 ноября, по инициативе российской стороны, состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное очередному масштабному обстрелу жилых кварталов Донецка
 
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