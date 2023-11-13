ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУукраинская артиллерия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли посёлок Колоски с применением ударного беспилотника, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
В ведомстве регулярно публикуют информацию об обстрелах со стороны ВСУ.
ВСУ выпускают по Республике снаряды калибром 155 мм. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
В 10:05 и 10:40 выпущено по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевке, а утром в 8:30 обстреляли так же Кировский район Донецка тремя снарядами такого же калибра.
9 ноября, 06:39"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах ДонецкаВ ночь с 8 на 9 ноября, по инициативе российской стороны, состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное очередному масштабному обстрелу жилых кварталов Донецка