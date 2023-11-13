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ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника

ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника - 13.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника

Вооруженные силы Украины обстреляли посёлок Колоски с применением ударного беспилотника, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-13T11:51

2023-11-13T11:51

2023-11-13T11:51

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В ведомстве регулярно публикуют информацию об обстрелах со стороны ВСУ.ВСУ выпускают по Республике снаряды калибром 155 мм. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.В 10:05 и 10:40 выпущено по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевке, а утром в 8:30 обстреляли так же Кировский район Донецка тремя снарядами такого же калибра.

https://ukraina.ru/20231109/1050878932.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, сцкк, обстрелы, всу, украина, вооруженные силы украины, беспилотники