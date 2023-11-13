https://ukraina.ru/20231113/1050975957.html
Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона - 13.11.2023 Украина.ру
Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская рассказала о том, как развиваются отношения Китая с Россией и США, как Пекин реагирует на израильско-палестинский конфликт и как изменяется экономика Китая
2023-11-13T11:07
2023-11-13T11:07
2023-11-13T11:07
видео
екатерина заклязьминская
китай
кнр (китай)
россия
сша
зарубежье
атэс
израиль
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050975695_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b3baf73c414f5ae26eaea7d05db9f65.jpg
00:42 – встреча АТЭС в ноябре: чем она важна для России? 03:08 – чем готовы пожертвовать США ради сделки с Китаем? 06:40 – кто представит Россию на саммите АТЭС в США? 07:26 – война на Ближнем Востоке: как изменится отношения Китая и Израиля? 10:55 – отток иностранных инвестиций из Китая: причины и последствия; 14:03 – перспективы развития торговли Китая и России.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050975695_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_697d003c1dba5436b5500eb5c632485a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, екатерина заклязьминская , китай, кнр (китай), россия, сша, зарубежье, атэс, израиль, палестина, война, торговля, экономика, запад, инвестиции, импорт, экспорт, нефть, газ, машиностроение, видео
Видео, Екатерина Заклязьминская , Китай, КНР (Китай), Россия, США, Зарубежье, АТЭС, Израиль, Палестина, война, торговля, экономика, Запад, инвестиции, импорт, экспорт, нефть, газ, машиностроение
Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская рассказала о том, как развиваются отношения Китая с Россией и США, как Пекин реагирует на израильско-палестинский конфликт и как изменяется экономика Китая
00:42 – встреча АТЭС в ноябре: чем она важна для России?
03:08 – чем готовы пожертвовать США ради сделки с Китаем?
06:40 – кто представит Россию на саммите АТЭС в США?
07:26 – война на Ближнем Востоке: как изменится отношения Китая и Израиля?
10:55 – отток иностранных инвестиций из Китая: причины и последствия;
14:03 – перспективы развития торговли Китая и России.