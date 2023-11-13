Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона - 13.11.2023 Украина.ру
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Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона - 13.11.2023 Украина.ру
Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская рассказала о том, как развиваются отношения Китая с Россией и США, как Пекин реагирует на израильско-палестинский конфликт и как изменяется экономика Китая
2023-11-13T11:07
2023-11-13T11:07
видео
екатерина заклязьминская
китай
кнр (китай)
россия
сша
зарубежье
атэс
израиль
палестина
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00:42 – встреча АТЭС в ноябре: чем она важна для России? 03:08 – чем готовы пожертвовать США ради сделки с Китаем? 06:40 – кто представит Россию на саммите АТЭС в США? 07:26 – война на Ближнем Востоке: как изменится отношения Китая и Израиля? 10:55 – отток иностранных инвестиций из Китая: причины и последствия; 14:03 – перспективы развития торговли Китая и России.
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видео, екатерина заклязьминская , китай, кнр (китай), россия, сша, зарубежье, атэс, израиль, палестина, война, торговля, экономика, запад, инвестиции, импорт, экспорт, нефть, газ, машиностроение, видео
Видео, Екатерина Заклязьминская , Китай, КНР (Китай), Россия, США, Зарубежье, АТЭС, Израиль, Палестина, война, торговля, экономика, Запад, инвестиции, импорт, экспорт, нефть, газ, машиностроение

Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона

11:07 13.11.2023
 
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Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская рассказала о том, как развиваются отношения Китая с Россией и США, как Пекин реагирует на израильско-палестинский конфликт и как изменяется экономика Китая
00:42 – встреча АТЭС в ноябре: чем она важна для России?
03:08 – чем готовы пожертвовать США ради сделки с Китаем?
06:40 – кто представит Россию на саммите АТЭС в США?
07:26 – война на Ближнем Востоке: как изменится отношения Китая и Израиля?
10:55 – отток иностранных инвестиций из Китая: причины и последствия;
14:03 – перспективы развития торговли Китая и России.
 
ВидеоЕкатерина ЗаклязьминскаяКитайКНР (Китай)РоссияСШАЗарубежьеАТЭСИзраильПалестинавойнаторговляэкономикаЗападинвестицииимпортэкспортнефтьгазмашиностроение
 
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