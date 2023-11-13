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Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона

Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона - 13.11.2023 Украина.ру

Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская рассказала о том, как развиваются отношения Китая с Россией и США, как Пекин реагирует на израильско-палестинский конфликт и как изменяется экономика Китая

2023-11-13T11:07

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видео

екатерина заклязьминская

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палестина

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00:42 – встреча АТЭС в ноябре: чем она важна для России? 03:08 – чем готовы пожертвовать США ради сделки с Китаем? 06:40 – кто представит Россию на саммите АТЭС в США? 07:26 – война на Ближнем Востоке: как изменится отношения Китая и Израиля? 10:55 – отток иностранных инвестиций из Китая: причины и последствия; 14:03 – перспективы развития торговли Китая и России.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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