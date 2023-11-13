Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский - 13.11.2023 Украина.ру
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Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский
Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский - 13.11.2023 Украина.ру
Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский
Россия не делает ставку на прекращение поставок военной помощи Киеву. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости
2023-11-13T07:14
2023-11-13T07:27
новости
военная помощь
киев
запад
россия
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По его словам, для РФ с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего - США.Он отметил, что в России никто не делает ставку на то, что поток западной помощи Украине прекратится.
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новости, военная помощь, киев, запад, россия
Новости, военная помощь, Киев, Запад, Россия

Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский

07:14 13.11.2023 (обновлено: 07:27 13.11.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : president.gov.ua
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Россия не делает ставку на прекращение поставок военной помощи Киеву. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости
По его словам, для РФ с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего - США.
Он отметил, что в России никто не делает ставку на то, что поток западной помощи Украине прекратится.
"Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать все возможное, чтобы удержать его на плаву", - сказал Полянский.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
11 ноября, 18:15
Опасения Борреля и проблемы с военной помощью. Итоги 11 ноября на УкраинеГлава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил о возможном сокращении американской помощи Украине и призвал страны ЕС быть к этому готовыми и продолжить поддержку Киева
 
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