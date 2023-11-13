https://ukraina.ru/20231113/1050970691.html

Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский

Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский - 13.11.2023 Украина.ру

Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский

Россия не делает ставку на прекращение поставок военной помощи Киеву. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости

2023-11-13T07:14

2023-11-13T07:14

2023-11-13T07:27

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По его словам, для РФ с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего - США.Он отметил, что в России никто не делает ставку на то, что поток западной помощи Украине прекратится.

https://ukraina.ru/20231111/1050948720.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военная помощь, киев, запад, россия