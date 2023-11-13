Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву — Полянский
07:14 13.11.2023 (обновлено: 07:27 13.11.2023)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Россия не делает ставку на прекращение поставок военной помощи Киеву. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости
По его словам, для РФ с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего - США.
Он отметил, что в России никто не делает ставку на то, что поток западной помощи Украине прекратится.
"Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать все возможное, чтобы удержать его на плаву", - сказал Полянский.