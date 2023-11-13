Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 13.11.2023 Украина.ру
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Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 13.11.2023 Украина.ру
Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 12 ноября 2023 года стала Европа. А точнее, психические расстройства европейцев и нашествие клопов
2023-11-13T03:29
2023-11-13T08:35
дмитрий киселев
европа
евросоюз
франция
южная корея
эксклюзив
германия
зарубежье
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Тревожность и депрессия становятся в Европе типичным психоэмоциональным состоянием. Дмитрий Киселев приводит данные издания «Евробарометр», где указано, что за последний год почти половина граждан ЕС — 46% — испытала такого рода проблемы. Причем если процент страдающих психическими расстройствами поднялся во время эпидемии коронавируса, то военные действия на Украине усугубили ситуацию до нетерпимости.Такое положение вещей подтверждает и Польский экономический институт. По данным организации, психические проблемы в 27 странах ЕС и Великобритании обходятся в 4,2% ВВП, что превышает сумму в 600 миллиардов евро. Более трети указанных затрат напрямую связаны с ростом безработицы и снижением производительности труда.Телеведущий фиксирует снижение уровня жизни населения в Европе — каждое последующее поколение живет хуже по сравнению с предыдущим.«Экономят на всем, считают каждый евроцент, отказываются от отпусков, теряют работу...» — констатирует факт Дмитрий Киселев.Он считает, что выходом из сложившейся кризисной ситуации была бы нормализация отношений с Россией, однако, поскольку в ЕС разрабатывают уже 12-й пакет антироссийских санкций, европейцы лишь усугубляют свое положение и «начинают буквально жрать антидепрессанты, горстями».Киселев приводит статистику потребления антидепрессантов в Европе за первые два десятилетия XXI века. Оказывается, потребление за этот период увеличилось в 2,5 раза — до 75 суточных доз на 100 человек в день. И динамика роста увеличивается. Согласно прогнозам, до 2030 года рынок антидепрессантов в Европе вырастет еще в полтора раза.Что касается молодежи и людей средних лет, с 2019 по 2022 год в Бельгии симптомы депрессии выросли втрое, в Швеции — в 2,5 раза, в Норвегии — в 4,5 раза. Немецкие же врачи считают, что психическое здоровье их пациентов ухудшает слишком пристальное внимание к международным новостям.Французов же, помимо депрессивных новостей, раздражает обсуждение французских клопов, которые наводнили Южную Корею. По словам телеведущего, французский Генштаб обвинил Россию в использовании этой темы для дискредитации Франции. Может даже сложиться впечатление, что в самой ситуации с клопами виновата Россия.Шутки шутками, но французских клопов нашли уже в 30 разных точках Южной Кореи, включая Сеул, а власти этой страны решили проводить интенсивные проверки и вести борьбу с вредителями в транспортных средствах и в жилых помещениях в течение четырех недель. Проблема разрослась до таких масштабов, что в Южной Корее продажи репеллентов выросли в 8 раз, запущены кризисные кол-центры, а 13 ноября начинается общенациональная спецоперация против паразитов.Тем временем во Франции в госбюджет вводят пункт о борьбе с постельными клопами. На эти мероприятия выделят 5 миллионов евро.«В ночь на среду на этой неделе бюджет приняла премьер Элизабет Борн. Вообще-то, поскупились, — иронизирует Дмитрий Киселев, — ведь впереди все же Олимпиада».
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий киселев, европа, евросоюз, франция, южная корея, эксклюзив, германия, зарубежье
Дмитрий Киселев, Европа, Евросоюз, Франция, Южная Корея, Эксклюзив, Германия, Зарубежье

Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

03:29 13.11.2023 (обновлено: 08:35 13.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 12 ноября 2023 года стала Европа. А точнее, психические расстройства европейцев и нашествие клопов
Тревожность и депрессия становятся в Европе типичным психоэмоциональным состоянием.
Дмитрий Киселев приводит данные издания «Евробарометр», где указано, что за последний год почти половина граждан ЕС — 46% — испытала такого рода проблемы. Причем если процент страдающих психическими расстройствами поднялся во время эпидемии коронавируса, то военные действия на Украине усугубили ситуацию до нетерпимости.
Такое положение вещей подтверждает и Польский экономический институт. По данным организации, психические проблемы в 27 странах ЕС и Великобритании обходятся в 4,2% ВВП, что превышает сумму в 600 миллиардов евро. Более трети указанных затрат напрямую связаны с ростом безработицы и снижением производительности труда.

«Мы точно знаем, что до нынешней войны на Украине Европу довело НАТО, — объясняет происходящее Киселев. — Кровавый госпереворот в Киеве 2014 года, тут же тяжелая техника карателей двинулась на русский Донбасс — вот вам и война, куда Европа ввязалась по полной. Ну, разве что армии свои пока не отправляет. А в остальном тяготы и невзгоды те же: от экономической депрессии до депрессии психологической. И как раньше говорили, нет веры в завтрашний день».

Телеведущий фиксирует снижение уровня жизни населения в Европе — каждое последующее поколение живет хуже по сравнению с предыдущим.
«Экономят на всем, считают каждый евроцент, отказываются от отпусков, теряют работу...» — констатирует факт Дмитрий Киселев.
Он считает, что выходом из сложившейся кризисной ситуации была бы нормализация отношений с Россией, однако, поскольку в ЕС разрабатывают уже 12-й пакет антироссийских санкций, европейцы лишь усугубляют свое положение и «начинают буквально жрать антидепрессанты, горстями».
Киселев приводит статистику потребления антидепрессантов в Европе за первые два десятилетия XXI века. Оказывается, потребление за этот период увеличилось в 2,5 раза — до 75 суточных доз на 100 человек в день. И динамика роста увеличивается. Согласно прогнозам, до 2030 года рынок антидепрессантов в Европе вырастет еще в полтора раза.
Что касается молодежи и людей средних лет, с 2019 по 2022 год в Бельгии симптомы депрессии выросли втрое, в Швеции — в 2,5 раза, в Норвегии — в 4,5 раза. Немецкие же врачи считают, что психическое здоровье их пациентов ухудшает слишком пристальное внимание к международным новостям.

«Вообще, если лечить первопричину, — говорит Дмитрий Киселев, — то надо не переставать следить, а улучшать само международное положение. Пока движение в обратную сторону. Вот и депрессивно».

Французов же, помимо депрессивных новостей, раздражает обсуждение французских клопов, которые наводнили Южную Корею. По словам телеведущего, французский Генштаб обвинил Россию в использовании этой темы для дискредитации Франции. Может даже сложиться впечатление, что в самой ситуации с клопами виновата Россия.

«Но куда деваться, пусть так, — говорит Киселев. — Русские боевые клопы из Франции вслед за Россией делают свой разворот на Восток. После высадки в Англии они нагрянули в Южную Корею. Прилетели как приличные из Парижа в главный международный аэропорт страны Инчхон — с багажом».

Шутки шутками, но французских клопов нашли уже в 30 разных точках Южной Кореи, включая Сеул, а власти этой страны решили проводить интенсивные проверки и вести борьбу с вредителями в транспортных средствах и в жилых помещениях в течение четырех недель. Проблема разрослась до таких масштабов, что в Южной Корее продажи репеллентов выросли в 8 раз, запущены кризисные кол-центры, а 13 ноября начинается общенациональная спецоперация против паразитов.
Тем временем во Франции в госбюджет вводят пункт о борьбе с постельными клопами. На эти мероприятия выделят 5 миллионов евро.
«В ночь на среду на этой неделе бюджет приняла премьер Элизабет Борн. Вообще-то, поскупились, — иронизирует Дмитрий Киселев, — ведь впереди все же Олимпиада».
 
Дмитрий КиселевЕвропаЕвросоюзФранцияЮжная КореяЭксклюзивГерманияЗарубежье
 
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