https://ukraina.ru/20231113/1050967137.html
Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 13.11.2023 Украина.ру
Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 12 ноября 2023 года стала Европа. А точнее, психические расстройства европейцев и нашествие клопов
2023-11-13T03:29
2023-11-13T03:29
2023-11-13T08:35
дмитрий киселев
европа
евросоюз
франция
южная корея
эксклюзив
германия
зарубежье
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Тревожность и депрессия становятся в Европе типичным психоэмоциональным состоянием. Дмитрий Киселев приводит данные издания «Евробарометр», где указано, что за последний год почти половина граждан ЕС — 46% — испытала такого рода проблемы. Причем если процент страдающих психическими расстройствами поднялся во время эпидемии коронавируса, то военные действия на Украине усугубили ситуацию до нетерпимости.Такое положение вещей подтверждает и Польский экономический институт. По данным организации, психические проблемы в 27 странах ЕС и Великобритании обходятся в 4,2% ВВП, что превышает сумму в 600 миллиардов евро. Более трети указанных затрат напрямую связаны с ростом безработицы и снижением производительности труда.Телеведущий фиксирует снижение уровня жизни населения в Европе — каждое последующее поколение живет хуже по сравнению с предыдущим.«Экономят на всем, считают каждый евроцент, отказываются от отпусков, теряют работу...» — констатирует факт Дмитрий Киселев.Он считает, что выходом из сложившейся кризисной ситуации была бы нормализация отношений с Россией, однако, поскольку в ЕС разрабатывают уже 12-й пакет антироссийских санкций, европейцы лишь усугубляют свое положение и «начинают буквально жрать антидепрессанты, горстями».Киселев приводит статистику потребления антидепрессантов в Европе за первые два десятилетия XXI века. Оказывается, потребление за этот период увеличилось в 2,5 раза — до 75 суточных доз на 100 человек в день. И динамика роста увеличивается. Согласно прогнозам, до 2030 года рынок антидепрессантов в Европе вырастет еще в полтора раза.Что касается молодежи и людей средних лет, с 2019 по 2022 год в Бельгии симптомы депрессии выросли втрое, в Швеции — в 2,5 раза, в Норвегии — в 4,5 раза. Немецкие же врачи считают, что психическое здоровье их пациентов ухудшает слишком пристальное внимание к международным новостям.Французов же, помимо депрессивных новостей, раздражает обсуждение французских клопов, которые наводнили Южную Корею. По словам телеведущего, французский Генштаб обвинил Россию в использовании этой темы для дискредитации Франции. Может даже сложиться впечатление, что в самой ситуации с клопами виновата Россия.Шутки шутками, но французских клопов нашли уже в 30 разных точках Южной Кореи, включая Сеул, а власти этой страны решили проводить интенсивные проверки и вести борьбу с вредителями в транспортных средствах и в жилых помещениях в течение четырех недель. Проблема разрослась до таких масштабов, что в Южной Корее продажи репеллентов выросли в 8 раз, запущены кризисные кол-центры, а 13 ноября начинается общенациональная спецоперация против паразитов.Тем временем во Франции в госбюджет вводят пункт о борьбе с постельными клопами. На эти мероприятия выделят 5 миллионов евро.«В ночь на среду на этой неделе бюджет приняла премьер Элизабет Борн. Вообще-то, поскупились, — иронизирует Дмитрий Киселев, — ведь впереди все же Олимпиада».
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий киселев, европа, евросоюз, франция, южная корея, эксклюзив, германия, зарубежье
Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
03:29 13.11.2023 (обновлено: 08:35 13.11.2023)
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 12 ноября 2023 года стала Европа. А точнее, психические расстройства европейцев и нашествие клопов
Тревожность и депрессия становятся в Европе типичным психоэмоциональным состоянием.
Дмитрий Киселев приводит
данные издания «Евробарометр», где указано, что за последний год почти половина граждан ЕС — 46% — испытала такого рода проблемы. Причем если процент страдающих психическими расстройствами поднялся во время эпидемии коронавируса, то военные действия на Украине усугубили ситуацию до нетерпимости.
Такое положение вещей подтверждает и Польский экономический институт. По данным организации, психические проблемы в 27 странах ЕС и Великобритании обходятся в 4,2% ВВП, что превышает сумму в 600 миллиардов евро. Более трети указанных затрат напрямую связаны с ростом безработицы и снижением производительности труда.
«Мы точно знаем, что до нынешней войны на Украине Европу довело НАТО, — объясняет происходящее Киселев. — Кровавый госпереворот в Киеве 2014 года, тут же тяжелая техника карателей двинулась на русский Донбасс — вот вам и война, куда Европа ввязалась по полной. Ну, разве что армии свои пока не отправляет. А в остальном тяготы и невзгоды те же: от экономической депрессии до депрессии психологической. И как раньше говорили, нет веры в завтрашний день».
Телеведущий фиксирует снижение уровня жизни населения в Европе — каждое последующее поколение живет хуже по сравнению с предыдущим.
«Экономят на всем, считают каждый евроцент, отказываются от отпусков, теряют работу...» — констатирует факт Дмитрий Киселев.
Он считает, что выходом из сложившейся кризисной ситуации была бы нормализация отношений с Россией, однако, поскольку в ЕС разрабатывают уже 12-й пакет антироссийских санкций, европейцы лишь усугубляют свое положение и «начинают буквально жрать антидепрессанты, горстями».
Киселев приводит статистику потребления антидепрессантов в Европе за первые два десятилетия XXI века. Оказывается, потребление за этот период увеличилось в 2,5 раза — до 75 суточных доз на 100 человек в день. И динамика роста увеличивается. Согласно прогнозам, до 2030 года рынок антидепрессантов в Европе вырастет еще в полтора раза.
Что касается молодежи и людей средних лет, с 2019 по 2022 год в Бельгии симптомы депрессии выросли втрое, в Швеции — в 2,5 раза, в Норвегии — в 4,5 раза. Немецкие же врачи считают, что психическое здоровье их пациентов ухудшает слишком пристальное внимание к международным новостям.
«Вообще, если лечить первопричину, — говорит Дмитрий Киселев, — то надо не переставать следить, а улучшать само международное положение. Пока движение в обратную сторону. Вот и депрессивно».
Французов же, помимо депрессивных новостей, раздражает обсуждение французских клопов, которые наводнили Южную Корею. По словам телеведущего, французский Генштаб обвинил Россию в использовании этой темы для дискредитации Франции. Может даже сложиться впечатление, что в самой ситуации с клопами виновата Россия.
«Но куда деваться, пусть так, — говорит Киселев. — Русские боевые клопы из Франции вслед за Россией делают свой разворот на Восток. После высадки в Англии они нагрянули в Южную Корею. Прилетели как приличные из Парижа в главный международный аэропорт страны Инчхон — с багажом».
Шутки шутками, но французских клопов нашли уже в 30 разных точках Южной Кореи, включая Сеул, а власти этой страны решили проводить интенсивные проверки и вести борьбу с вредителями в транспортных средствах и в жилых помещениях в течение четырех недель. Проблема разрослась до таких масштабов, что в Южной Корее продажи репеллентов выросли в 8 раз, запущены кризисные кол-центры, а 13 ноября начинается общенациональная спецоперация против паразитов.
Тем временем во Франции в госбюджет вводят пункт о борьбе с постельными клопами. На эти мероприятия выделят 5 миллионов евро.
«В ночь на среду на этой неделе бюджет приняла премьер Элизабет Борн. Вообще-то, поскупились, — иронизирует Дмитрий Киселев, — ведь впереди все же Олимпиада».