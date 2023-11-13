https://ukraina.ru/20231113/1050967137.html

Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 13.11.2023 Украина.ру

Клопы и депрессия. Две главные проблемы Европы в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 12 ноября 2023 года стала Европа. А точнее, психические расстройства европейцев и нашествие клопов

2023-11-13T03:29

2023-11-13T03:29

2023-11-13T08:35

дмитрий киселев

европа

евросоюз

франция

южная корея

эксклюзив

германия

зарубежье

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Тревожность и депрессия становятся в Европе типичным психоэмоциональным состоянием. Дмитрий Киселев приводит данные издания «Евробарометр», где указано, что за последний год почти половина граждан ЕС — 46% — испытала такого рода проблемы. Причем если процент страдающих психическими расстройствами поднялся во время эпидемии коронавируса, то военные действия на Украине усугубили ситуацию до нетерпимости.Такое положение вещей подтверждает и Польский экономический институт. По данным организации, психические проблемы в 27 странах ЕС и Великобритании обходятся в 4,2% ВВП, что превышает сумму в 600 миллиардов евро. Более трети указанных затрат напрямую связаны с ростом безработицы и снижением производительности труда.Телеведущий фиксирует снижение уровня жизни населения в Европе — каждое последующее поколение живет хуже по сравнению с предыдущим.«Экономят на всем, считают каждый евроцент, отказываются от отпусков, теряют работу...» — констатирует факт Дмитрий Киселев.Он считает, что выходом из сложившейся кризисной ситуации была бы нормализация отношений с Россией, однако, поскольку в ЕС разрабатывают уже 12-й пакет антироссийских санкций, европейцы лишь усугубляют свое положение и «начинают буквально жрать антидепрессанты, горстями».Киселев приводит статистику потребления антидепрессантов в Европе за первые два десятилетия XXI века. Оказывается, потребление за этот период увеличилось в 2,5 раза — до 75 суточных доз на 100 человек в день. И динамика роста увеличивается. Согласно прогнозам, до 2030 года рынок антидепрессантов в Европе вырастет еще в полтора раза.Что касается молодежи и людей средних лет, с 2019 по 2022 год в Бельгии симптомы депрессии выросли втрое, в Швеции — в 2,5 раза, в Норвегии — в 4,5 раза. Немецкие же врачи считают, что психическое здоровье их пациентов ухудшает слишком пристальное внимание к международным новостям.Французов же, помимо депрессивных новостей, раздражает обсуждение французских клопов, которые наводнили Южную Корею. По словам телеведущего, французский Генштаб обвинил Россию в использовании этой темы для дискредитации Франции. Может даже сложиться впечатление, что в самой ситуации с клопами виновата Россия.Шутки шутками, но французских клопов нашли уже в 30 разных точках Южной Кореи, включая Сеул, а власти этой страны решили проводить интенсивные проверки и вести борьбу с вредителями в транспортных средствах и в жилых помещениях в течение четырех недель. Проблема разрослась до таких масштабов, что в Южной Корее продажи репеллентов выросли в 8 раз, запущены кризисные кол-центры, а 13 ноября начинается общенациональная спецоперация против паразитов.Тем временем во Франции в госбюджет вводят пункт о борьбе с постельными клопами. На эти мероприятия выделят 5 миллионов евро.«В ночь на среду на этой неделе бюджет приняла премьер Элизабет Борн. Вообще-то, поскупились, — иронизирует Дмитрий Киселев, — ведь впереди все же Олимпиада».

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий киселев, европа, евросоюз, франция, южная корея, эксклюзив, германия, зарубежье