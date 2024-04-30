Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку - 30.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240430/1054815127.html
Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку
Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку - 30.04.2024 Украина.ру
Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку
Черкасский областной территориальный центр комплектации (военкомат) прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации до 20 мая — дня, когда вступит в силу новый, ужесточающий ее закон. Об этом 30 апреля сообщает местное издание "Прочерк", ссылаясь на пресс-секретаря ТЦК Алину Кривошею
2024-04-30T09:25
2024-04-30T09:25
новости
спецоперация
украина
мобилизация
черкасская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1c/1054797893_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_89be6806e79569db297663a6a673d7db.jpg
"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — заявила она.После вступления закона о мобилизации в силу документы снова можно будет подать, заверила Кривошея.В связи с принятым законом, областные и городские ТЦК в разных регионах Украины действуют по своему усмотрению: несмотря на то, что в данный момент от всех украинских мужчин требуется только обновить документы, накануне спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин проговорился, что после сверки документов каждого мужчину отправят на медицинскую комиссию.Военно-медицинские комиссии на Украине признают годными всех, на прошлой неделе во Львовской области в машине военкомов от эпилептического приступа умер житель Закарпатья, которого признали годным и везли в учебную часть.
https://ukraina.ru/20240430/1054790949.html
украина
черкасская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1c/1054797893_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_765104b44d35ff029d23317f07868a5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, украина, мобилизация, черкасская область
Новости, Спецоперация, Украина, мобилизация, Черкасская область

Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку

09:25 30.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Черкасский областной территориальный центр комплектации (военкомат) прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации до 20 мая — дня, когда вступит в силу новый, ужесточающий ее закон. Об этом 30 апреля сообщает местное издание "Прочерк", ссылаясь на пресс-секретаря ТЦК Алину Кривошею
"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — заявила она.
После вступления закона о мобилизации в силу документы снова можно будет подать, заверила Кривошея.
В связи с принятым законом, областные и городские ТЦК в разных регионах Украины действуют по своему усмотрению: несмотря на то, что в данный момент от всех украинских мужчин требуется только обновить документы, накануне спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин проговорился, что после сверки документов каждого мужчину отправят на медицинскую комиссию.
Покинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
06:53
"Почему 300 тысяч героев должны отдуваться за всех?" Герой СВО о мобилизацииНовая волна мобилизации в России желательна для перелома в военных действиях и ротации ранее мобилизованных, но государство может не пойти на это по политическим причинам, считает историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Военно-медицинские комиссии на Украине признают годными всех, на прошлой неделе во Львовской области в машине военкомов от эпилептического приступа умер житель Закарпатья, которого признали годным и везли в учебную часть.
 
НовостиСпецоперацияУкраинамобилизацияЧеркасская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24В Киеве сносят памятник в честь Переяславской Рады
11:05"Ну и Балканы!": военный эксперт назвал три сценария победы России над США
11:00Политолог рассказал, как Европа справится с сотнями тысяч озверевших украинцев без документов
10:43"До освоения активов ещё далеко": Вайнер раскрыл схему США с использованием российских активов
10:34В Харькове прогремели взрывы
10:25"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
10:20Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
10:14"Мы должны помочь Украине": премьер-министр Литвы хочет отправить на фронт украинских мужчин
10:00Удар по Крыму, трагедия в Одессе. Главное на Украине на утро 30 апреля
09:58Хроника энергетической войны. Запад давит на Россию по нефти, Турция - по газу
09:53"Был ранен в боях за Белогоровку": стала известна личность украинского военного, убитого в Германии
09:43Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
09:33"Искал контакт": в Приморском крае задержан украинский агент
09:25Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку
08:30Украина отказывается от прав человека. Согреет ли её это зимой? Украинские эксперты о ближайшем будущем
08:05"Конь - хороший": судьба одного киевского памятника
07:50Трамп благословил европейских консерваторов на поход в Европарламент
07:30Последний рубеж: эксперт о том, почему ВСУ так отчаянно вцепились за свои позиции на реке Волчья
07:20Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике
07:10Все ждут ударов по мостам: эксперт о том, почему ВС РФ нужно опередить ВСУ и бить по станциям и сетям
Лента новостейМолния