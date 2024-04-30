https://ukraina.ru/20240430/1054815127.html

Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку

Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку - 30.04.2024 Украина.ру

Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку

Черкасский областной территориальный центр комплектации (военкомат) прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации до 20 мая — дня, когда вступит в силу новый, ужесточающий ее закон. Об этом 30 апреля сообщает местное издание "Прочерк", ссылаясь на пресс-секретаря ТЦК Алину Кривошею

2024-04-30T09:25

2024-04-30T09:25

2024-04-30T09:25

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спецоперация

украина

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черкасская область

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"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — заявила она.После вступления закона о мобилизации в силу документы снова можно будет подать, заверила Кривошея.В связи с принятым законом, областные и городские ТЦК в разных регионах Украины действуют по своему усмотрению: несмотря на то, что в данный момент от всех украинских мужчин требуется только обновить документы, накануне спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин проговорился, что после сверки документов каждого мужчину отправят на медицинскую комиссию.Военно-медицинские комиссии на Украине признают годными всех, на прошлой неделе во Львовской области в машине военкомов от эпилептического приступа умер житель Закарпатья, которого признали годным и везли в учебную часть.

https://ukraina.ru/20240430/1054790949.html

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новости, спецоперация, украина, мобилизация, черкасская область