Служить пойдут все. Украинские военкоматы прекращают принимать документы на отсрочку
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Черкасский областной территориальный центр комплектации (военкомат) прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации до 20 мая — дня, когда вступит в силу новый, ужесточающий ее закон. Об этом 30 апреля сообщает местное издание "Прочерк", ссылаясь на пресс-секретаря ТЦК Алину Кривошею
"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — заявила она.
После вступления закона о мобилизации в силу документы снова можно будет подать, заверила Кривошея.
В связи с принятым законом, областные и городские ТЦК в разных регионах Украины действуют по своему усмотрению: несмотря на то, что в данный момент от всех украинских мужчин требуется только обновить документы, накануне спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин проговорился, что после сверки документов каждого мужчину отправят на медицинскую комиссию.
06:53"Почему 300 тысяч героев должны отдуваться за всех?" Герой СВО о мобилизацииНовая волна мобилизации в России желательна для перелома в военных действиях и ротации ранее мобилизованных, но государство может не пойти на это по политическим причинам, считает историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Военно-медицинские комиссии на Украине признают годными всех, на прошлой неделе во Львовской области в машине военкомов от эпилептического приступа умер житель Закарпатья, которого признали годным и везли в учебную часть.