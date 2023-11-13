https://ukraina.ru/20231113/1050951292.html

Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев

Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев - 13.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев

Пока в ходе СВО бои идут в режиме "стенка на стенку". ВС РФ не ведут активных действий в украинском тылу. Да, есть ракетные и авиационные удары, но этого все равно недостаточно. Без захватов плацдармов вблизи линии фронта в тылу врага нам будет трудно проводить контрнаступление.

2023-11-13T07:00

2023-11-13T07:00

2023-11-13T07:00

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сво

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Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руПока в ходе СВО десантники и морская пехота выполняют несвойственные им функции штурмовой пехоты. Но одно дело, когда у ВСУ все хорошо в тылу, а другое дело – когда у них там полная разбалансировка, и когда наши подразделения из тыла движутся навстречу наступающим войскам, подчеркнул эксперт.Может быть, для этого просто не пришло время. Но если мы говорим об освобождении Одессы и Николаева, которые сейчас фактически оккупированы НАТО, то вернуть их сухопутным путем будет невозможно. Все равно нужны морские десанты, уверен он.И у нас есть все основания полагать, что авиационные и ракетные удары ВС РФ по черноморским портам Украины – подготовка к такой операции в ходе будущего российского наступления, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, одесса, десант, вдв, морская пехота, сво