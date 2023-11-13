https://ukraina.ru/20231113/1050951292.html
Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев
Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев - 13.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев
Пока в ходе СВО бои идут в режиме "стенка на стенку". ВС РФ не ведут активных действий в украинском тылу. Да, есть ракетные и авиационные удары, но этого все равно недостаточно. Без захватов плацдармов вблизи линии фронта в тылу врага нам будет трудно проводить контрнаступление.
2023-11-13T07:00
2023-11-13T07:00
2023-11-13T07:00
новости
россия
всу
одесса
десант
вдв
морская пехота
сво
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Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руПока в ходе СВО десантники и морская пехота выполняют несвойственные им функции штурмовой пехоты. Но одно дело, когда у ВСУ все хорошо в тылу, а другое дело – когда у них там полная разбалансировка, и когда наши подразделения из тыла движутся навстречу наступающим войскам, подчеркнул эксперт.Может быть, для этого просто не пришло время. Но если мы говорим об освобождении Одессы и Николаева, которые сейчас фактически оккупированы НАТО, то вернуть их сухопутным путем будет невозможно. Все равно нужны морские десанты, уверен он.И у нас есть все основания полагать, что авиационные и ракетные удары ВС РФ по черноморским портам Украины – подготовка к такой операции в ходе будущего российского наступления, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101857/56/1018575654_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3b4f978da0cb5358d1beb324869188a7.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, одесса, десант, вдв, морская пехота, сво
Новости, Россия, ВСУ, Одесса, десант, ВДВ, морская пехота, СВО
Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев
Пока в ходе СВО бои идут в режиме "стенка на стенку". ВС РФ не ведут активных действий в украинском тылу. Да, есть ракетные и авиационные удары, но этого все равно недостаточно. Без захватов плацдармов вблизи линии фронта в тылу врага нам будет трудно проводить контрнаступление.
Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру
Пока в ходе СВО десантники и морская пехота выполняют несвойственные им функции штурмовой пехоты. Но одно дело, когда у ВСУ все хорошо в тылу, а другое дело – когда у них там полная разбалансировка, и когда наши подразделения из тыла движутся навстречу наступающим войскам, подчеркнул эксперт.
"Я, будучи жителем Новороссийска, воспитан на примере подвига на "Малой земле" в годы Великой Отечественной войны. Я прекрасно знаю, что задача морского и воздушного десанта – помочь армии, которая наступает с земли, занимая очень важный плацдарм, перерезая коммуникации, нарушая систему боевого управления и захватывая штабы", - указал Перенджиев.
Может быть, для этого просто не пришло время. Но если мы говорим об освобождении Одессы и Николаева, которые сейчас фактически оккупированы НАТО, то вернуть их сухопутным путем будет невозможно. Все равно нужны морские десанты, уверен он.
И у нас есть все основания полагать, что авиационные и ракетные удары ВС РФ по черноморским портам Украины – подготовка к такой операции в ходе будущего российского наступления, заключил собеседник издания.