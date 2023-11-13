Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев - 13.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев
Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев - 13.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев
Пока в ходе СВО бои идут в режиме "стенка на стенку". ВС РФ не ведут активных действий в украинском тылу. Да, есть ракетные и авиационные удары, но этого все равно недостаточно. Без захватов плацдармов вблизи линии фронта в тылу врага нам будет трудно проводить контрнаступление.
2023-11-13T07:00
2023-11-13T07:00
новости
россия
всу
одесса
десант
вдв
морская пехота
сво
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Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руПока в ходе СВО десантники и морская пехота выполняют несвойственные им функции штурмовой пехоты. Но одно дело, когда у ВСУ все хорошо в тылу, а другое дело – когда у них там полная разбалансировка, и когда наши подразделения из тыла движутся навстречу наступающим войскам, подчеркнул эксперт.Может быть, для этого просто не пришло время. Но если мы говорим об освобождении Одессы и Николаева, которые сейчас фактически оккупированы НАТО, то вернуть их сухопутным путем будет невозможно. Все равно нужны морские десанты, уверен он.И у нас есть все основания полагать, что авиационные и ракетные удары ВС РФ по черноморским портам Украины – подготовка к такой операции в ходе будущего российского наступления, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, одесса, десант, вдв, морская пехота, сво
Новости, Россия, ВСУ, Одесса, десант, ВДВ, морская пехота, СВО

Военный эксперт объяснил, почему России для разгрома ВСУ не обойтись без десанта на Одессу и Николаев

07:00 13.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Военнослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Пока в ходе СВО бои идут в режиме "стенка на стенку". ВС РФ не ведут активных действий в украинском тылу. Да, есть ракетные и авиационные удары, но этого все равно недостаточно. Без захватов плацдармов вблизи линии фронта в тылу врага нам будет трудно проводить контрнаступление.
Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру
Пока в ходе СВО десантники и морская пехота выполняют несвойственные им функции штурмовой пехоты. Но одно дело, когда у ВСУ все хорошо в тылу, а другое дело – когда у них там полная разбалансировка, и когда наши подразделения из тыла движутся навстречу наступающим войскам, подчеркнул эксперт.
"Я, будучи жителем Новороссийска, воспитан на примере подвига на "Малой земле" в годы Великой Отечественной войны. Я прекрасно знаю, что задача морского и воздушного десанта – помочь армии, которая наступает с земли, занимая очень важный плацдарм, перерезая коммуникации, нарушая систему боевого управления и захватывая штабы", - указал Перенджиев.
Может быть, для этого просто не пришло время. Но если мы говорим об освобождении Одессы и Николаева, которые сейчас фактически оккупированы НАТО, то вернуть их сухопутным путем будет невозможно. Все равно нужны морские десанты, уверен он.
И у нас есть все основания полагать, что авиационные и ракетные удары ВС РФ по черноморским портам Украины – подготовка к такой операции в ходе будущего российского наступления, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУОдессадесантВДВморская пехотаСВО
 
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