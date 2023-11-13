https://ukraina.ru/20231113/1050951097.html

Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ

Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру

Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ

Все попытки киевской пропаганды представить ВСУ в качестве аналога финской армии времен Зимней войны 1939-1941 годов не выдерживают никакой критики. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-11-13T06:30

2023-11-13T06:30

2023-11-13T06:30

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советско-финская война (1939—1940)

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Украинская пропаганда утверждает, что их армия (по крайней мере вначале СВО) успешно копировала действия финских войск, которые на дистанции за счёт успешного маневрирования резервами по сети разветвленных дорог уничтожали советские войска, пользуясь их проблемами в части боевого управления, снабжения и разведки.Зимняя война - это ограниченный театр военных действий, в принципе исключающий глобальное маневрирование войсками и практически всегда позволяющий обороняющейся стороне определить направление удара наступающего противника, отметил эксперт.И если ВСУ любят сравнивать себя с финнами, то им надо напомнить, что советско-финские войны – это не только 1939, но 1944 год. В конце Великой Отечественной войны мы преподали Финляндии такой урок, что до 2022 года Хельсинки даже не думал о военных союзах против СССР и РФ, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, советско-финская война (1939—1940), россия, всу, сво, финляндия, украина