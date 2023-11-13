Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру
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Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ
Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру
Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ
Все попытки киевской пропаганды представить ВСУ в качестве аналога финской армии времен Зимней войны 1939-1941 годов не выдерживают никакой критики. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-11-13T06:30
2023-11-13T06:30
новости
советско-финская война (1939—1940)
россия
всу
сво
финляндия
украина
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Украинская пропаганда утверждает, что их армия (по крайней мере вначале СВО) успешно копировала действия финских войск, которые на дистанции за счёт успешного маневрирования резервами по сети разветвленных дорог уничтожали советские войска, пользуясь их проблемами в части боевого управления, снабжения и разведки.Зимняя война - это ограниченный театр военных действий, в принципе исключающий глобальное маневрирование войсками и практически всегда позволяющий обороняющейся стороне определить направление удара наступающего противника, отметил эксперт.И если ВСУ любят сравнивать себя с финнами, то им надо напомнить, что советско-финские войны – это не только 1939, но 1944 год. В конце Великой Отечественной войны мы преподали Финляндии такой урок, что до 2022 года Хельсинки даже не думал о военных союзах против СССР и РФ, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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новости, советско-финская война (1939—1940), россия, всу, сво, финляндия, украина
Новости, Советско-финская война (1939—1940), Россия, ВСУ, СВО, Финляндия, Украина

Неудачно зашли во фланг? Военный эксперт о том, как Россия расправляется с "финнами" из ВСУ

06:30 13.11.2023
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Все попытки киевской пропаганды представить ВСУ в качестве аналога финской армии времен Зимней войны 1939-1941 годов не выдерживают никакой критики. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Украинская пропаганда утверждает, что их армия (по крайней мере вначале СВО) успешно копировала действия финских войск, которые на дистанции за счёт успешного маневрирования резервами по сети разветвленных дорог уничтожали советские войска, пользуясь их проблемами в части боевого управления, снабжения и разведки.
Зимняя война - это ограниченный театр военных действий, в принципе исключающий глобальное маневрирование войсками и практически всегда позволяющий обороняющейся стороне определить направление удара наступающего противника, отметил эксперт.
"Большие потери Красной армии были обусловлены самой спецификой линии Маннергейма, обустроенной в гранитных скалах, когда авиабомбы и артобстрел не дают нужного эффекта. Результат могли принести только прямые попадания. Кроме того, мы понесли огромные потери именно в попытках зайти финнам во фланг. Разгромы 44-ой, 18-ой и 163-ей стрелковых дивизий дали большую часть потерь в этой войне", - констатировал Полищук.
И если ВСУ любят сравнивать себя с финнами, то им надо напомнить, что советско-финские войны – это не только 1939, но 1944 год. В конце Великой Отечественной войны мы преподали Финляндии такой урок, что до 2022 года Хельсинки даже не думал о военных союзах против СССР и РФ, заключил собеседник издания.
 
НовостиСоветско-финская война (1939—1940)РоссияВСУСВОФинляндияУкраина
 
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