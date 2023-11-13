Украинские корни "тов. Ленина" - 13.11.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20231113/1050863179.html
Украинские корни "тов. Ленина"
Украинские корни "тов. Ленина" - 13.11.2023 Украина.ру
Украинские корни "тов. Ленина"
Первый советский танк имел имя собственное "Борец за свободу тов. Ленин", был собран 31 августа 1920 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а 13 ноября приступил к испытаниям. Позже он стал базой для небольшой серии. Известно, что танк был нелицензионной копией французского Renault. Но причём тут Украина?
2023-11-13T18:00
2023-11-13T18:00
история
история
история украины
история ссср
танк
первая мировая война
гражданская война
красная армия
владимир ленин (владимир ульянов)
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Украина тут при том, что большая часть британских и французских танков, переданных союзниками белым, предназначалась для Вооружённых сил юга России Антона Деникина. Позже часть из них перешла в армию барона Петра Врангеля. В конечном же счёте вся не уничтоженная техника досталась большевикам.В частности, весной 1919 года бойцы 2-й Украинской Советской армии (они же, но позже – "банды атамана Григорьева") захватили четыре танка Renault FT-17. Это были, кажется, первые танки, захваченные большевиками, и уж точно – первые танки этого типа. Самое интересное, что отбили их григорьевцы не у белых, а у французских интервентов.Сразу следует отметить, что танк это был поистине революционным. Разумеется – в смысле техническом, а не социальном.Луи Рено долго отказывался от участия в производстве танков, но потом его уговорили. Правда, полученный продукт сильно смущал военных.Английские и французские танки, уже опробованные в боевых действиях, считались тяжёлыми и средними, хотя к ним эта классификация неприменима (она касается не массы, а назначения танка на поле боя), более того, они сами по современным представлениям танками не являются.А вот Renault FT-17 даже с современной точки зрения был танком as is. Это первый в мире танк классической компоновки: спереди – отделение управления, в середине – боевое, сзади – моторно-трансмиссионное. Его предшественники были "однообъёмными", без чёткого разделения отделений. Ну и главное – вооружение размещалось в башне кругового вращения, в то время как у предшественников – в корпусе или бортовых полубашнях-спонсонах.Сейчас танками называются именно усовершенствованные подобия FT-17, в то время как танки типа Saint Chamond, например, два десятилетия спустя считались бы самоходными артиллерийскими установками, а сто лет спустя вообще непонятно чем – у нынешних САУ вооружение размещается в башне.В плане технических характеристик танчик ничего особенного из себя не представлял:- масса всего 6,5 тонн (против 28 у британского первенца), что позволяет причислить его к лёгким;- скорость – до 20 км/ч (техническая, при такой скорости находиться внутри танка было нельзя; реальная – 7,5 км/ч; у британского Mk. V – 6,5 км/ч);- броня – 16 мм (у Mk. V – 4,5 мм.);- вооружение – 37 мм. пушка или пулемёт.Чтобы обеспечить высокую проходимость небольшой машины на поле боя, изрытом воронками и перегороженном колючей проволокой и окопами, у танка были направляющие катки большого диаметра, а сзади крепился металлический "хвост", который увеличивал длину танка и помогал преодолевать препятствия (на марше в хвост могли садиться два пехотинца).За счёт небольшой массы эти машины можно было подвозить к полю боя на грузовиках, что позволяло не расходовать прискорбно низкий моторесурс.Лёгкий и дешёвый, но вполне функциональный FT-17 стал самым массовым танком Великой Войны – их было выпущено 3,5 тыс. штук. Варианты этого танка кроме Франции выпускались также в США, Италии и Советской России.В строю танк находился вплоть до II Мировой. Например, в сентябре 1939 год FT-17 польской армии защищали Брестскую крепость.Вернёмся, впрочем, к трофейной технике.Григорьевцы не имели возможности поддерживать танки (тогда их называли "таньки") в боеспособном состоянии и отправили трофеи в столицу УССР Харьков.Два танка там и остались, войдя в состав бронедивизиона особого назначения при Совнаркоме Украины. В его составе они принимали участие в боях против… банд Григорьева. А в июне, во время боёв под Новомосковском, они были захвачены белыми.Ещё два были отправлены в Москву: один – в подарок Ленину, другой – как образец для серийного производства.Между красноармейцами и Лениным произошёл трогательный обмен посланиями.Первые приложили к танку письмо, в котором говорилось в частности: "без оружия и без винтовок шёл украинский пролетариат на усовершенствованные орудия современной техники, но, как видите, даже танки, эти современные чудища, порожденные последней войной, не устояли перед революционной войной, и сегодня 2-я Украинская Советская армия имеет счастье преподнести Вам, дорогой учитель, одно из этих страшных орудий".Ильич им отвечал: "приношу свою самую глубокую благодарность и признательность товарищам 2-й Украинской Советской Армии по поводу присланного в подарок танка. Этот подарок дорог нам всем, дорог рабочим и крестьянам России, как доказательство геройства украинских братьев, дорог также потому, что свидетельствует о полном крахе казавшейся столь сильною Антанты".Один танк действительно прокатился по Красной площади 1 мая 1919 года, а потом был отправлен на фронт, где следы его теряются.Второй был отправлен для организации производства в Нижний Новгород, но прибыл туда в некомплектном состоянии. Собственно, он и в Москву-то приехал не ходовым, а уж до Нижнего добрался без не только без вооружения, но вообще в полуразобранном состоянии, причем разобранное назад не собиралось.Так что даже первая машина, тот самый "Борец за свободу тов. Ленин" лишь отчасти мог считаться копией француза. А уж последовавшие 14 танков были во многом самостоятельной конструкцией, поскольку у российских инженеров не было ни специальных танковых двигателей и специального вооружения.Это первый серийный танк не только в СССР, но и в России. Российская империя танков не строила, только полугусеничные бронеавтомобили системы Кегресса, которые иногда называли "русским типом танка". Более того, даже экспериментальных танков не было ("Вездеход" Пороховщикова, все же, ни брони, ни вооружения не имел).Для изготовления рабочих чертежей машины на заводе была организована особая бригада конструкторов в составе инженеров Крымова, Москвина, Салтанова и Спиридонова. Бронёй занимались четыре инженера Ижорского завода под руководством инженера-технолога Артемьева. За двигатель отвечал московский завод АМО (ЗиС, ЗиЛ). Помощь французских инженеров Дема и Розье, ранее работавшие на заводах "Рено" и сочувствовавшие Советской власти, была очень кстати, но к танковому производству на родине они отношения не имели.Определённого названия танк не получил. В заводской документации он фигурировал просто как танк типа Рено, а в выпущенной в 1927 году инструкции по эксплуатации танка он именовался "Рено-русский". В позднейшей литературе его называют "Танк М", "Танк КС" (от "Красное Сормово") и "Борец за свободу тов. Ленин“. Все машины имели собственные названия: "Парижская Коммуна", "Карл Маркс", "Лев Троцкий", "Лейтенант Шмидт", "Карл Либкнехт", "Красный Борец", "Красная Звезда", "Пролетарий", "Свободная Россия", "Черноморец", "Илья Муромец", "Буря", "Керчь" и "Победа".Конструкция танка была цельнотянутой, но с особенностями.Во-первых, в распоряжении заводчан не было оригинальных французских моторов и на танк поставили автомобильный итальянский – от грузовика АМО Ф-15. Для этого пришлось перепроектировать двигательный отсек – он стал выше.Во-вторых, на маршруте следования в Нижний Новгород с танка скоммуниздили коробку передач, и её пришлось проектировать наново.Хотя новый двигатель был мощностью 33,5 л.с., вместо 39, максимальная скорость и запас хода парадоксальным образом повысились (с 7,8 до 8,5 км/ч, и с 35 до 60 км. соответственно).Лучшей была признана и российская броня.Оригинальная французская пушка СА-18 была одна, поэтому для вооружения танков использовались стволы 37 мм. пятиствольной морской пушки "Гочкис".В отличие от французского оригинала, вооружённого пулемётом или пушкой, на советских серийных танках стояли и пушка, и пулемет (в отдельных установках). Впрочем, у танка №2 "Парижская коммуна" тоже была только пушка, а еще три машины вообще не были вооружены.Использовались танки только в учебных целях и на парадах. В 1930 году было сняты с вооружения, как и другие танки моделей, выпускавшихся в ходе Первой мировой войны.До нынешнего времени ни один из них не уцелел. Есть два макета (один в Кубинке, другой – в Нижнем Новгороде). В Кубинке также есть Renault FT-17 с макетом "родной" башни, причём ведущий российский специалист по истории бронетанковой техники Юрий Пашолок считает, что это именно корпус кого-то из "Русских Рено", с расширенных двигательным отсеком. Однако достоверной информации об истории этого экспоната нет. Интересно, что ведущие катки этого танка – деревянные, что было типично и для французских машин.
https://ukraina.ru/20230517/1046197087.html
https://ukraina.ru/20201014/1029242064.html
https://ukraina.ru/20230915/1049306972.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, история ссср, танк, первая мировая война, гражданская война, красная армия, владимир ленин (владимир ульянов)
История, История, история Украины, история СССР, танк, Первая мировая война, гражданская война, Красная Армия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)

Украинские корни "тов. Ленина"

18:00 13.11.2023
 
© Василий СтоякинМакет танка "Рено русский", музей в Кубинке
Макет танка Рено русский, музей в Кубинке
© Василий Стоякин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Первый советский танк имел имя собственное "Борец за свободу тов. Ленин", был собран 31 августа 1920 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а 13 ноября приступил к испытаниям. Позже он стал базой для небольшой серии. Известно, что танк был нелицензионной копией французского Renault. Но причём тут Украина?
Украина тут при том, что большая часть британских и французских танков, переданных союзниками белым, предназначалась для Вооружённых сил юга России Антона Деникина. Позже часть из них перешла в армию барона Петра Врангеля. В конечном же счёте вся не уничтоженная техника досталась большевикам.
В частности, весной 1919 года бойцы 2-й Украинской Советской армии (они же, но позже – "банды атамана Григорьева") захватили четыре танка Renault FT-17. Это были, кажется, первые танки, захваченные большевиками, и уж точно – первые танки этого типа. Самое интересное, что отбили их григорьевцы не у белых, а у французских интервентов.
Сразу следует отметить, что танк это был поистине революционным. Разумеется – в смысле техническом, а не социальном.
Луи Рено долго отказывался от участия в производстве танков, но потом его уговорили. Правда, полученный продукт сильно смущал военных.
Английские и французские танки, уже опробованные в боевых действиях, считались тяжёлыми и средними, хотя к ним эта классификация неприменима (она касается не массы, а назначения танка на поле боя), более того, они сами по современным представлениям танками не являются.
Вездеход Пороховщикова (изобретатель за машиной)
17 мая, 17:57История
Русский танк, который не был танком
А вот Renault FT-17 даже с современной точки зрения был танком as is. Это первый в мире танк классической компоновки: спереди – отделение управления, в середине – боевое, сзади – моторно-трансмиссионное. Его предшественники были "однообъёмными", без чёткого разделения отделений. Ну и главное – вооружение размещалось в башне кругового вращения, в то время как у предшественников – в корпусе или бортовых полубашнях-спонсонах.
Сейчас танками называются именно усовершенствованные подобия FT-17, в то время как танки типа Saint Chamond, например, два десятилетия спустя считались бы самоходными артиллерийскими установками, а сто лет спустя вообще непонятно чем – у нынешних САУ вооружение размещается в башне.
В плане технических характеристик танчик ничего особенного из себя не представлял:
- масса всего 6,5 тонн (против 28 у британского первенца), что позволяет причислить его к лёгким;
- скорость – до 20 км/ч (техническая, при такой скорости находиться внутри танка было нельзя; реальная – 7,5 км/ч; у британского Mk. V – 6,5 км/ч);
© Василий СтоякинТанк Renault FT, музей в Кубинке
Танк Renault FT, музей в Кубинке
© Василий Стоякин
Танк Renault FT, музей в Кубинке
- броня – 16 мм (у Mk. V – 4,5 мм.);
- вооружение – 37 мм. пушка или пулемёт.
Чтобы обеспечить высокую проходимость небольшой машины на поле боя, изрытом воронками и перегороженном колючей проволокой и окопами, у танка были направляющие катки большого диаметра, а сзади крепился металлический "хвост", который увеличивал длину танка и помогал преодолевать препятствия (на марше в хвост могли садиться два пехотинца).
За счёт небольшой массы эти машины можно было подвозить к полю боя на грузовиках, что позволяло не расходовать прискорбно низкий моторесурс.
Лёгкий и дешёвый, но вполне функциональный FT-17 стал самым массовым танком Великой Войны – их было выпущено 3,5 тыс. штук. Варианты этого танка кроме Франции выпускались также в США, Италии и Советской России.
В строю танк находился вплоть до II Мировой. Например, в сентябре 1939 год FT-17 польской армии защищали Брестскую крепость.
Вернёмся, впрочем, к трофейной технике.
Григорьевцы не имели возможности поддерживать танки (тогда их называли "таньки") в боеспособном состоянии и отправили трофеи в столицу УССР Харьков.
Два танка там и остались, войдя в состав бронедивизиона особого назначения при Совнаркоме Украины. В его составе они принимали участие в боях против… банд Григорьева. А в июне, во время боёв под Новомосковском, они были захвачены белыми.
Ещё два были отправлены в Москву: один – в подарок Ленину, другой – как образец для серийного производства.
Британский танк Mk.V
14 октября 2020, 01:00
День в истории. 14 октября: 100 лет назад состоялось первое танковое сражение в степях НовороссииРано утром 14 октября 1920 года южнее Каховского плацдарма, с которого вот уже два месяца красные угрожали отрезать основные силы Русской армии Врангеля от Крыма, заурчали десятки двигателей. Начался единственный в истории Гражданской войны встречный бронетанковый бой, который поставил большой жирный крест на танковых войсках белых.
Между красноармейцами и Лениным произошёл трогательный обмен посланиями.
Первые приложили к танку письмо, в котором говорилось в частности: "без оружия и без винтовок шёл украинский пролетариат на усовершенствованные орудия современной техники, но, как видите, даже танки, эти современные чудища, порожденные последней войной, не устояли перед революционной войной, и сегодня 2-я Украинская Советская армия имеет счастье преподнести Вам, дорогой учитель, одно из этих страшных орудий".
Ильич им отвечал: "приношу свою самую глубокую благодарность и признательность товарищам 2-й Украинской Советской Армии по поводу присланного в подарок танка. Этот подарок дорог нам всем, дорог рабочим и крестьянам России, как доказательство геройства украинских братьев, дорог также потому, что свидетельствует о полном крахе казавшейся столь сильною Антанты".
Один танк действительно прокатился по Красной площади 1 мая 1919 года, а потом был отправлен на фронт, где следы его теряются.
Второй был отправлен для организации производства в Нижний Новгород, но прибыл туда в некомплектном состоянии. Собственно, он и в Москву-то приехал не ходовым, а уж до Нижнего добрался без не только без вооружения, но вообще в полуразобранном состоянии, причем разобранное назад не собиралось.
Так что даже первая машина, тот самый "Борец за свободу тов. Ленин" лишь отчасти мог считаться копией француза. А уж последовавшие 14 танков были во многом самостоятельной конструкцией, поскольку у российских инженеров не было ни специальных танковых двигателей и специального вооружения.
© Василий СтоякинМакет танка "Рено Русский", музей в Кубинке
Макет танка Рено Русский, музей в Кубинке
© Василий Стоякин
Макет танка "Рено Русский", музей в Кубинке
Это первый серийный танк не только в СССР, но и в России. Российская империя танков не строила, только полугусеничные бронеавтомобили системы Кегресса, которые иногда называли "русским типом танка". Более того, даже экспериментальных танков не было ("Вездеход" Пороховщикова, все же, ни брони, ни вооружения не имел).
Для изготовления рабочих чертежей машины на заводе была организована особая бригада конструкторов в составе инженеров Крымова, Москвина, Салтанова и Спиридонова. Бронёй занимались четыре инженера Ижорского завода под руководством инженера-технолога Артемьева. За двигатель отвечал московский завод АМО (ЗиС, ЗиЛ). Помощь французских инженеров Дема и Розье, ранее работавшие на заводах "Рено" и сочувствовавшие Советской власти, была очень кстати, но к танковому производству на родине они отношения не имели.
Определённого названия танк не получил. В заводской документации он фигурировал просто как танк типа Рено, а в выпущенной в 1927 году инструкции по эксплуатации танка он именовался "Рено-русский". В позднейшей литературе его называют "Танк М", "Танк КС" (от "Красное Сормово") и "Борец за свободу тов. Ленин“. Все машины имели собственные названия: "Парижская Коммуна", "Карл Маркс", "Лев Троцкий", "Лейтенант Шмидт", "Карл Либкнехт", "Красный Борец", "Красная Звезда", "Пролетарий", "Свободная Россия", "Черноморец", "Илья Муромец", "Буря", "Керчь" и "Победа".
Британский танк Mk. V в Луганске
15 сентября, 08:00История
Британские "ромбы" в украинских городахДнём рождения танковых войск считается 15 сентября. В этот день в 1916 году 49 британских танков атаковали немцев во время битвы при Сомме. На немцев они произвели неизгладимое впечатление, но результат войны, всё же, был определён не ими, а экономическими возможностями сторон. Орудием блицкрига танки стали позже
Конструкция танка была цельнотянутой, но с особенностями.
Во-первых, в распоряжении заводчан не было оригинальных французских моторов и на танк поставили автомобильный итальянский – от грузовика АМО Ф-15. Для этого пришлось перепроектировать двигательный отсек – он стал выше.
Во-вторых, на маршруте следования в Нижний Новгород с танка скоммуниздили коробку передач, и её пришлось проектировать наново.
Хотя новый двигатель был мощностью 33,5 л.с., вместо 39, максимальная скорость и запас хода парадоксальным образом повысились (с 7,8 до 8,5 км/ч, и с 35 до 60 км. соответственно).
Лучшей была признана и российская броня.
Оригинальная французская пушка СА-18 была одна, поэтому для вооружения танков использовались стволы 37 мм. пятиствольной морской пушки "Гочкис".
© commons.wikimedia.orgТанк "Рено Русский" со смешанным вооружением на учениях, 1920-е годы
Танк Рено Русский со смешанным вооружением на учениях, 1920-е годы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© commons.wikimedia.org
Танк "Рено Русский" со смешанным вооружением на учениях, 1920-е годы
В отличие от французского оригинала, вооружённого пулемётом или пушкой, на советских серийных танках стояли и пушка, и пулемет (в отдельных установках). Впрочем, у танка №2 "Парижская коммуна" тоже была только пушка, а еще три машины вообще не были вооружены.
Использовались танки только в учебных целях и на парадах. В 1930 году было сняты с вооружения, как и другие танки моделей, выпускавшихся в ходе Первой мировой войны.
До нынешнего времени ни один из них не уцелел. Есть два макета (один в Кубинке, другой – в Нижнем Новгороде). В Кубинке также есть Renault FT-17 с макетом "родной" башни, причём ведущий российский специалист по истории бронетанковой техники Юрий Пашолок считает, что это именно корпус кого-то из "Русских Рено", с расширенных двигательным отсеком. Однако достоверной информации об истории этого экспоната нет. Интересно, что ведущие катки этого танка – деревянные, что было типично и для французских машин.
© Василий СтоякинВедущий каток танка танка Renault FT, музей в Кубинке
Ведущий каток танка танка Renault FT, музей в Кубинке
© Василий Стоякин
Ведущий каток танка танка Renault FT, музей в Кубинке
 
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