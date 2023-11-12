https://ukraina.ru/20231112/1050956630.html

Парламент США рассматривает бюджет без финансирования Украины

Парламент США рассматривает бюджет без финансирования Украины - 12.11.2023 Украина.ру

Парламент США рассматривает бюджет без финансирования Украины

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 11 ноября внёс законопроект о временном прекращении финансирования правительства – администрации Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill

2023-11-12T10:25

2023-11-12T10:25

2023-11-12T10:25

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Законопроект спикера палаты представителей США не только ограничивает расходы Белого дома. Документ также не предусматривает финансирования войны Израиля в Палестине и расходов на Украину.Издание отметило: "19 января станет крайним сроком финансирования правительственных программ и агентств, предусмотренных законопроектами о регулярных ассигнованиях, касающихся сельского хозяйства, развития сельских районов и Управления по контролю за продуктами и лекарствами; развитие энергетики и водных ресурсов; военное строительство и дела ветеранов; и транспорт, жилищное строительство и городское развитие".Несмотря на критику, сказано в публикации, Джонсон принял одно из первых важных решений за время своего пребывания на посту спикера и защитил этот план. Спикер выступил в субботу и заявил: "Законопроект положит конец абсурдной сводной традиции праздничного сезона, заключающейся в огромных, перегруженных законопроектах о расходах, внесенных прямо перед рождественскими каникулами. Отделение CR от дебатов о дополнительном финансировании ставит нашу конференцию в наилучшую позицию для борьбы за финансовую ответственность, надзор за помощью Украине и значимые изменения в политике на нашей южной границе".Джонсон уверен, что финансирование украинских протеже следует рассматривать независимо от другой иностранной помощи. Издание также отметило, что далеко не все в палата представителей США согласны с мнением нового спикера.Тем не менее, Джонсон сохраняет свой пост. Он не только отстоял раздельное финансирование израильского союзника и киевского протеже, но и подтвердил ранее заявленные принципы в отношении киевского правительства. Джонсон 4 ноября заявлял, что в парламенте США "нет консенсуса по Украине", а до этого – о необходимости контроля за военной и иной помощью, которая направляется Владимиру Зеленскому.

https://ukraina.ru/20231111/1050941273.html

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новости, сша, конгресс сша, палата представителей когресса сша, финансирование, внешнее управление, украина, военная помощь, израиль, война, сво, палестино-израильский конфликт, финансы, бюджет, дефицит бюджета