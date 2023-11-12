https://ukraina.ru/20231112/1050949923.html
Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград
Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград - 12.11.2023 Украина.ру
Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград
Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Теоретически мы можем пробить сухопутный коридор к нему. Но мы можем это сделать только через Сувалки, потому что они ближе. А это не совсем Литва. Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2023-11-12T05:45
2023-11-12T05:45
2023-11-12T05:45
новости
россия
литва
калининград
блокада
украина
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Если литовцы все же попытаются заблокировать Калининград, Балтийский флот должен заблокировать Клайпеду. Учитывая наши вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно. Тем более, если это будет ответный шаг с нашей стороны, подчеркнул Кочетков.С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Если Вильнюс увеличит их поток, население у него закончится еще быстрее, добавил политолог.Не надо обращать на Литву внимания. Единственное, необходимо сделать, так это запретить на законодательном уровне любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для наших бизнесменов. Чтобы они не получили от нас ни копейки денег, ни литра топлива, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, литва, калининград, блокада, украина
Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград
Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Теоретически мы можем пробить сухопутный коридор к нему. Но мы можем это сделать только через Сувалки, потому что они ближе. А это не совсем Литва. Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
"Литва не сможет устроить блокаду Калининграда в одиночку. Каким образом? Они водолазов пустят, чтобы прервать коммуникации между Калининградом и Санкт-Петербургом? Или они своей 7 тысячной армии раздадут ласты и надувные матрасы?", - рассуждает эксперт.
Если литовцы все же попытаются заблокировать Калининград, Балтийский флот должен заблокировать Клайпеду. Учитывая наши вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно. Тем более, если это будет ответный шаг с нашей стороны, подчеркнул Кочетков.
С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Если Вильнюс увеличит их поток, население у него закончится еще быстрее, добавил политолог.
Не надо обращать на Литву внимания. Единственное, необходимо сделать, так это запретить на законодательном уровне любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для наших бизнесменов. Чтобы они не получили от нас ни копейки денег, ни литра топлива, заключил собеседник издания.