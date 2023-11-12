https://ukraina.ru/20231112/1050949923.html

Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград

Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград - 12.11.2023 Украина.ру

Раздать ласты и матрасы? Эксперт о том, что сделает Россия, если Литва все же заблокирует Калининград

Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Теоретически мы можем пробить сухопутный коридор к нему. Но мы можем это сделать только через Сувалки, потому что они ближе. А это не совсем Литва. Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

2023-11-12T05:45

2023-11-12T05:45

2023-11-12T05:45

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Если литовцы все же попытаются заблокировать Калининград, Балтийский флот должен заблокировать Клайпеду. Учитывая наши вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно. Тем более, если это будет ответный шаг с нашей стороны, подчеркнул Кочетков.С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Если Вильнюс увеличит их поток, население у него закончится еще быстрее, добавил политолог.Не надо обращать на Литву внимания. Единственное, необходимо сделать, так это запретить на законодательном уровне любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для наших бизнесменов. Чтобы они не получили от нас ни копейки денег, ни литра топлива, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, литва, калининград, блокада, украина