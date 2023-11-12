"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНачало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области
В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери. Артемовск полностью разрушен, но Украина продолжает отправлять солдат ВСУ в "мясные штурмы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Во время наступления ВСУ пытались повторить успех осени 2022 года. По мнению зарубежных экспертов, именно тогда у Киева были наилучшие условия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и отторговать себе утраченные территории, рассказал эксперт.
В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери в технике и в людях. Тем не менее противник продолжает те же самые штурмы того же Артемовска, отметил он.
"Есть такая не очень хорошая пословица: "зачем [ВС РФ] закрывать котел, когда мясо само в него прыгает?". Все то, что происходило в зоне СВО последнее время, соответствует этой пословице", - отметил Леонков.
Видимо, у Владимира Зеленского был пунктик, что ВСУ обязательно нужно забрать у России что-то, откуда она их выбила. Артемовск они полностью разрушили, но продолжают отчаянно воевать за "камни". Поэтому там продолжаются серьезные сражения, заключил собеседник издания.
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