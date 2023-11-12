https://ukraina.ru/20231112/1050948416.html

"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске

"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске - 12.11.2023 Украина.ру

"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске

В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери. Артемовск полностью разрушен, но Украина продолжает отправлять солдат ВСУ в "мясные штурмы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-12T05:15

2023-11-12T05:15

2023-11-12T05:15

новости

алексей леонков

артемовск

днр

наступление

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потери

потери всу

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Во время наступления ВСУ пытались повторить успех осени 2022 года. По мнению зарубежных экспертов, именно тогда у Киева были наилучшие условия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и отторговать себе утраченные территории, рассказал эксперт.В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери в технике и в людях. Тем не менее противник продолжает те же самые штурмы того же Артемовска, отметил он.Видимо, у Владимира Зеленского был пунктик, что ВСУ обязательно нужно забрать у России что-то, откуда она их выбила. Артемовск они полностью разрушили, но продолжают отчаянно воевать за "камни". Поэтому там продолжаются серьезные сражения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231111/1050946861.html

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новости, алексей леонков, артемовск, днр, наступление, всу, россия, украина, потери, потери всу, сво