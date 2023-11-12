"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске - 12.11.2023 Украина.ру
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"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске
"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске - 12.11.2023 Украина.ру
"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске
В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери. Артемовск полностью разрушен, но Украина продолжает отправлять солдат ВСУ в "мясные штурмы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-12T05:15
2023-11-12T05:15
новости
алексей леонков
артемовск
днр
наступление
всу
россия
украина
потери
потери всу
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Во время наступления ВСУ пытались повторить успех осени 2022 года. По мнению зарубежных экспертов, именно тогда у Киева были наилучшие условия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и отторговать себе утраченные территории, рассказал эксперт.В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери в технике и в людях. Тем не менее противник продолжает те же самые штурмы того же Артемовска, отметил он.Видимо, у Владимира Зеленского был пунктик, что ВСУ обязательно нужно забрать у России что-то, откуда она их выбила. Артемовск они полностью разрушили, но продолжают отчаянно воевать за "камни". Поэтому там продолжаются серьезные сражения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231111/1050946861.html
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новости, алексей леонков, артемовск, днр, наступление, всу, россия, украина, потери, потери всу, сво
Новости, Алексей Леонков, Артемовск, ДНР, наступление, ВСУ, Россия, Украина, потери, потери ВСУ, СВО

"У Зеленского был пунктик": Алексей Леонков объяснил, зачем ВСУ настырно "прыгают в котел" в Артемовске

05:15 12.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНачало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области
Начало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери. Артемовск полностью разрушен, но Украина продолжает отправлять солдат ВСУ в "мясные штурмы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Во время наступления ВСУ пытались повторить успех осени 2022 года. По мнению зарубежных экспертов, именно тогда у Киева были наилучшие условия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и отторговать себе утраченные территории, рассказал эксперт.
В результате провального "контрнаступа" Украина понесла огромные потери в технике и в людях. Тем не менее противник продолжает те же самые штурмы того же Артемовска, отметил он.

"Есть такая не очень хорошая пословица: "зачем [ВС РФ] закрывать котел, когда мясо само в него прыгает?". Все то, что происходило в зоне СВО последнее время, соответствует этой пословице", - отметил Леонков.

Видимо, у Владимира Зеленского был пунктик, что ВСУ обязательно нужно забрать у России что-то, откуда она их выбила. Артемовск они полностью разрушили, но продолжают отчаянно воевать за "камни". Поэтому там продолжаются серьезные сражения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 16:46
Чёрное море должно снова стать русским: Леонков о направлениях грядущего наступленияВоенный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, как развивается ситуация на фронте, какие территории обязательно нужно забрать у Киева и как будут развиваться отношения с НАТО после поражения Украины
 
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