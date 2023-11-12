https://ukraina.ru/20231112/1050934510.html

Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"

Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку" - 12.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"

Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, он должен быть более решительным. Иначе Зеленский свалит на него все неудачи на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-11-12T04:15

2023-11-12T04:15

2023-11-12T04:15

новости

владимир зеленский

валерий залужный

военные

командование

всу

наступление

власть

госпереворот

украина

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Чем закончится конфликт между политическим руководством и военной элитой Украины зависит от того, как будет действовать Валерий Залужный. Если главком ВСУ будет нерешительным, Зеленский свалит на него провал "контрнаступа", ведь кто-то должен ответить за неудачи на фронте, рассказал эксперт.Смысл конфликта между политиками и военной верхушкой очень простой: кто окажется виноватым в том, что у Украины ничего не получается на поле боя, — либо Зеленский, либо Залужный, добавил он.Если у Залужного не окажется политических амбиций, тем хуже для него. Главкома ВСУ будут использовать в качестве груши для битья, чтобы спихнуть на него политическую ответственность за неудачи на фронте. У него есть выбор: быть мальчиком для битья или брать власть в свои руки, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231110/1050922356.html

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новости, владимир зеленский, валерий залужный, военные, командование, всу, наступление, власть, госпереворот, украина