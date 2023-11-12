Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"
Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, он должен быть более решительным. Иначе Зеленский свалит на него все неудачи на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Чем закончится конфликт между политическим руководством и военной элитой Украины зависит от того, как будет действовать Валерий Залужный. Если главком ВСУ будет нерешительным, Зеленский свалит на него провал "контрнаступа", ведь кто-то должен ответить за неудачи на фронте, рассказал эксперт.
Смысл конфликта между политиками и военной верхушкой очень простой: кто окажется виноватым в том, что у Украины ничего не получается на поле боя, — либо Зеленский, либо Залужный, добавил он.
"Теперь они будут играть в горячую картофелину, перебрасывая друг на друга ответственность за неудачи на фронте. Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, то он должен быть более решительным. Если он будет нерешительным, Зеленский его съест, потому что кто-то должен ответить за неудачи на фронте", - подчеркнул Зубец.
Если у Залужного не окажется политических амбиций, тем хуже для него. Главкома ВСУ будут использовать в качестве груши для битья, чтобы спихнуть на него политическую ответственность за неудачи на фронте. У него есть выбор: быть мальчиком для битья или брать власть в свои руки, резюмировал собеседник Украина.ру.
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