Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку" - 12.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"
Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку" - 12.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"
Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, он должен быть более решительным. Иначе Зеленский свалит на него все неудачи на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-11-12T04:15
2023-11-12T04:15
новости
владимир зеленский
валерий залужный
военные
командование
всу
наступление
власть
госпереворот
украина
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Чем закончится конфликт между политическим руководством и военной элитой Украины зависит от того, как будет действовать Валерий Залужный. Если главком ВСУ будет нерешительным, Зеленский свалит на него провал "контрнаступа", ведь кто-то должен ответить за неудачи на фронте, рассказал эксперт.Смысл конфликта между политиками и военной верхушкой очень простой: кто окажется виноватым в том, что у Украины ничего не получается на поле боя, — либо Зеленский, либо Залужный, добавил он.Если у Залужного не окажется политических амбиций, тем хуже для него. Главкома ВСУ будут использовать в качестве груши для битья, чтобы спихнуть на него политическую ответственность за неудачи на фронте. У него есть выбор: быть мальчиком для битья или брать власть в свои руки, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231110/1050922356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, валерий залужный, военные, командование, всу, наступление, власть, госпереворот, украина
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, военные, командование, ВСУ, наступление, власть, госпереворот, Украина

Эксперт объяснил, как Залужный станет "грушей для битья", пока Зеленский играет в "горячую картошку"

04:15 12.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, он должен быть более решительным. Иначе Зеленский свалит на него все неудачи на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Чем закончится конфликт между политическим руководством и военной элитой Украины зависит от того, как будет действовать Валерий Залужный. Если главком ВСУ будет нерешительным, Зеленский свалит на него провал "контрнаступа", ведь кто-то должен ответить за неудачи на фронте, рассказал эксперт.
Смысл конфликта между политиками и военной верхушкой очень простой: кто окажется виноватым в том, что у Украины ничего не получается на поле боя, — либо Зеленский, либо Залужный, добавил он.
"Теперь они будут играть в горячую картофелину, перебрасывая друг на друга ответственность за неудачи на фронте. Если Залужный хочет сохранить себя как политическую фигуру, то он должен быть более решительным. Если он будет нерешительным, Зеленский его съест, потому что кто-то должен ответить за неудачи на фронте", - подчеркнул Зубец.
Если у Залужного не окажется политических амбиций, тем хуже для него. Главкома ВСУ будут использовать в качестве груши для битья, чтобы спихнуть на него политическую ответственность за неудачи на фронте. У него есть выбор: быть мальчиком для битья или брать власть в свои руки, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Малькевич - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 14:10
Что мы делаем не так: Малькевич о работе над ошибками и достоинствах пропаганды РоссииЧлен Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о битве Украины за медиапространство, а также об ошибках при формировании информационной повестки и положительных примерах в работе отечественных СМИ
 
НовостиВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйвоенныекомандованиеВСУнаступлениевластьгоспереворотУкраина
 
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