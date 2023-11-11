https://ukraina.ru/20231111/1050940111.html
В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко - 11.11.2023 Украина.ру
В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
Киевские власти сообщают о нескольких взрывах в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом 11 ноября пишут местные паблики
2023-11-11T09:42
2023-11-11T09:42
2023-11-11T09:42
новости
украина
киев
взрывы
воздушная тревога
ракеты
сво
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По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, сильные взрывы прозвучали на левом берегу в Киеве. Он также заявил, что удары наносились баллистическими ракетами.Глава президентского офиса Андрей Ермак после взрывов в Киеве пригрозил жителям ответственностью за публикацию фото и видео работы ПВО.В ночь на 11 ноября воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. В Полтавской и Днепропетровской областях гремели взрывы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, взрывы, воздушная тревога, ракеты, сво
Новости, Украина, Киев, взрывы, воздушная тревога, ракеты, СВО
В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
Киевские власти сообщают о нескольких взрывах в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом 11 ноября пишут местные паблики