https://ukraina.ru/20231111/1050940111.html

В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко

В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко - 11.11.2023 Украина.ру

В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко

Киевские власти сообщают о нескольких взрывах в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом 11 ноября пишут местные паблики

2023-11-11T09:42

2023-11-11T09:42

2023-11-11T09:42

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По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, сильные взрывы прозвучали на левом берегу в Киеве. Он также заявил, что удары наносились баллистическими ракетами.Глава президентского офиса Андрей Ермак после взрывов в Киеве пригрозил жителям ответственностью за публикацию фото и видео работы ПВО.В ночь на 11 ноября воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. В Полтавской и Днепропетровской областях гремели взрывы.

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новости, украина, киев, взрывы, воздушная тревога, ракеты, сво