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СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области

СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области - 11.11.2023 Украина.ру

СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области

Жители города Котовск Тамбовской области слышали звук взрыва. Об этом пишет телеграм-канал Readovka

2023-11-11T01:38

2023-11-11T01:38

2023-11-11T01:46

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Судя по кадрам, опубликованным в сети, на месте взрыва возник пожар. О пострадавших не сообщается. Официальной информации пока нет. Тем временем "Известия" пишут, что крупный пожар произошел в производственном здании под Тамбовом. По данным СМИ, наблюдалось открытое горение в одном из зданий завода в Котовске. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сообщается, что пламя было оперативно ликвидировано. В ГУ МЧС по региону заявили, что никто не пострадал. О взрыве в сообщении не говорится. Ранее министерство обороны России информировало, что над Смоленской и Московской областями средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника самолётного типа.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, бпла, взрыв, тамбовский район