СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области - 11.11.2023 Украина.ру
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СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области
СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области - 11.11.2023 Украина.ру
СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области
Жители города Котовск Тамбовской области слышали звук взрыва. Об этом пишет телеграм-канал Readovka
2023-11-11T01:38
2023-11-11T01:46
новости
украина
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бпла
взрыв
тамбовский район
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Судя по кадрам, опубликованным в сети, на месте взрыва возник пожар. О пострадавших не сообщается. Официальной информации пока нет. Тем временем "Известия" пишут, что крупный пожар произошел в производственном здании под Тамбовом. По данным СМИ, наблюдалось открытое горение в одном из зданий завода в Котовске. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сообщается, что пламя было оперативно ликвидировано. В ГУ МЧС по региону заявили, что никто не пострадал. О взрыве в сообщении не говорится. Ранее министерство обороны России информировало, что над Смоленской и Московской областями средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника самолётного типа.
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Новости, Украина, СВО, БПЛА, взрыв, Тамбовский район

СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области

01:38 11.11.2023 (обновлено: 01:46 11.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Жители города Котовск Тамбовской области слышали звук взрыва. Об этом пишет телеграм-канал Readovka
Судя по кадрам, опубликованным в сети, на месте взрыва возник пожар.
О пострадавших не сообщается. Официальной информации пока нет.
Тем временем "Известия" пишут, что крупный пожар произошел в производственном здании под Тамбовом. По данным СМИ, наблюдалось открытое горение в одном из зданий завода в Котовске. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сообщается, что пламя было оперативно ликвидировано. В ГУ МЧС по региону заявили, что никто не пострадал. О взрыве в сообщении не говорится.
Ранее министерство обороны России информировало, что над Смоленской и Московской областями средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника самолётного типа.
 
НовостиУкраинаСВОБПЛАвзрывТамбовский район
 
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