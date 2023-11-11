СМИ сообщают о взрывах в Тамбовской области
01:38 11.11.2023 (обновлено: 01:46 11.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Жители города Котовск Тамбовской области слышали звук взрыва. Об этом пишет телеграм-канал Readovka
Судя по кадрам, опубликованным в сети, на месте взрыва возник пожар.
О пострадавших не сообщается. Официальной информации пока нет.
Тем временем "Известия" пишут, что крупный пожар произошел в производственном здании под Тамбовом. По данным СМИ, наблюдалось открытое горение в одном из зданий завода в Котовске. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сообщается, что пламя было оперативно ликвидировано. В ГУ МЧС по региону заявили, что никто не пострадал. О взрыве в сообщении не говорится.
Ранее министерство обороны России информировало, что над Смоленской и Московской областями средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника самолётного типа.