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Над Смоленской и Московской областями сбиты украинские БПЛА – минобороны

Над Смоленской и Московской областями сбиты украинские БПЛА – минобороны - 11.11.2023 Украина.ру

Над Смоленской и Московской областями сбиты украинские БПЛА – минобороны

Пара украинских беспилотников самолётного типа обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны над Смоленской и Московской областями. Об этом ночью, 11 ноября, сообщили в министерстве обороны России

2023-11-11T01:31

2023-11-11T01:31

2023-11-11T01:31

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Ранее СМИ писали, что в подмосковной Коломне прогремел взрыв — очевидцы сообщали, что ему предшествовал звук пропеллера. Уточнялось, что целью беспилотника в Московской области могло быть предприятие "Конструкторское бюро машиностроения". В результате взрыва пострадавших нет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, московская область, бпла, всу