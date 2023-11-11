Над Смоленской и Московской областями сбиты украинские БПЛА – минобороны
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Пара украинских беспилотников самолётного типа обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны над Смоленской и Московской областями. Об этом ночью, 11 ноября, сообщили в министерстве обороны России
"10 ноября около 23.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей", – говорится в сообщении оборонного ведомства страны.
Ранее СМИ писали, что в подмосковной Коломне прогремел взрыв — очевидцы сообщали, что ему предшествовал звук пропеллера. Уточнялось, что целью беспилотника в Московской области могло быть предприятие "Конструкторское бюро машиностроения". В результате взрыва пострадавших нет.