https://ukraina.ru/20231111/1050936772.html
ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - Reuters
ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - Reuters - 11.11.2023 Украина.ру
ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - Reuters
Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, не одобряют предоставление военной помощи Киеву общей стоимостью около 20-ти миллиардов евро. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свой источник
2023-11-11T01:23
2023-11-11T01:23
2023-11-11T01:23
новости
украина
военная помощь
европейский фонд мира
евросоюз
сво
спецоперация
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Речь идёт о немалых средствах, поэтому сомнения членов Евросоюза вполне обоснованы. Ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырех лет. Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитан на 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Из-за выделения оттуда средств Киеву, средства фонда оскудели.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, европейский фонд мира, евросоюз, сво, спецоперация
Новости, Украина, военная помощь, Европейский фонд мира, Евросоюз, СВО, Спецоперация
ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - Reuters
Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, не одобряют предоставление военной помощи Киеву общей стоимостью около 20-ти миллиардов евро. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свой источник
"План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения. Я пока не назову его мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить. У Германии возникло много вопросов", – говорится в сообщении агентства.
Речь идёт о немалых средствах, поэтому сомнения членов Евросоюза вполне обоснованы.
Ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырех лет.
Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитан на 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Из-за выделения оттуда средств Киеву, средства фонда оскудели.