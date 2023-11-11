https://ukraina.ru/20231111/1050936772.html

ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - Reuters

ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - Reuters - 11.11.2023 Украина.ру

ФРГ и другие члены ЕС выступили против помощи Киеву на 20 млрд евро - Reuters

Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, не одобряют предоставление военной помощи Киеву общей стоимостью около 20-ти миллиардов евро. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свой источник

2023-11-11T01:23

2023-11-11T01:23

2023-11-11T01:23

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Речь идёт о немалых средствах, поэтому сомнения членов Евросоюза вполне обоснованы. Ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырех лет. Внебюджетный Европейский фонд мира был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитан на 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Из-за выделения оттуда средств Киеву, средства фонда оскудели.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, европейский фонд мира, евросоюз, сво, спецоперация