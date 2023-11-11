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Экономика Украины не сможет перейти на военные рельсы – Данилов
Экономика Украины не сможет перейти на военные рельсы – Данилов - 11.11.2023 Украина.ру
Экономика Украины не сможет перейти на военные рельсы – Данилов
Украина не может полностью перевести свою экономику на военные рельсы, так как в стране "другая система государственного управления", отличная от государств "вроде бывшего Советского Союза". Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
2023-11-11T00:46
2023-11-11T00:46
2023-11-11T00:46
украина
алексей данилов
снбо
экономика
сво
спецоперация
всу
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Вместе с тем, он отметил, что на Украине разработаны программы обеспечения военных боеприпасами, бронетехникой и ракетами. В этом процессе участвуют госпредприятия и частные компании. Кроме того, Данилов напомнил, что Украина уже открывает совместные оборонные предприятия с иностранными компаниями на территории страны и за её приделами. Ранее Данилов заявил об "огромных успехах ВСУ" в Крыму.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, алексей данилов, снбо, экономика, сво, спецоперация, всу
Украина, Алексей Данилов, СНБО, экономика, СВО, Спецоперация, ВСУ
Экономика Украины не сможет перейти на военные рельсы – Данилов
Украина не может полностью перевести свою экономику на военные рельсы, так как в стране "другая система государственного управления", отличная от государств "вроде бывшего Советского Союза". Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
"Если бы мы жили в СССР, там где административная команда перехода всех и вся, где все предприятия были государственной формы собственности, где была совсем другая система государственного управления. Это была замкнутая система, поэтому перейти на военные рельсы физически невозможно", – сказал Данилов.
Вместе с тем, он отметил, что на Украине разработаны программы обеспечения военных боеприпасами, бронетехникой и ракетами. В этом процессе участвуют госпредприятия и частные компании.
"За последний год-полтора принимать в этом участие также начало огромное количество частных компаний. Они работают на очень высоком уровне. Очень простой пример – морские дроны, которые уничтожают оккупанта. Это продукт частной компании", – уточнил секретарь СНБО.
Кроме того, Данилов напомнил, что Украина уже открывает совместные оборонные предприятия с иностранными компаниями на территории страны и за её приделами.
Ранее Данилов заявил
об "огромных успехах ВСУ" в Крыму.