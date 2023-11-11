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Экономика Украины не сможет перейти на военные рельсы – Данилов

Экономика Украины не сможет перейти на военные рельсы – Данилов - 11.11.2023 Украина.ру

Экономика Украины не сможет перейти на военные рельсы – Данилов

Украина не может полностью перевести свою экономику на военные рельсы, так как в стране "другая система государственного управления", отличная от государств "вроде бывшего Советского Союза". Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

2023-11-11T00:46

2023-11-11T00:46

2023-11-11T00:46

украина

алексей данилов

снбо

экономика

сво

спецоперация

всу

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Вместе с тем, он отметил, что на Украине разработаны программы обеспечения военных боеприпасами, бронетехникой и ракетами. В этом процессе участвуют госпредприятия и частные компании. Кроме того, Данилов напомнил, что Украина уже открывает совместные оборонные предприятия с иностранными компаниями на территории страны и за её приделами. Ранее Данилов заявил об "огромных успехах ВСУ" в Крыму.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, алексей данилов, снбо, экономика, сво, спецоперация, всу