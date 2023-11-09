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Данилов заявил об "огромных успехах ВСУ" в Крыму

Данилов заявил об "огромных успехах ВСУ" в Крыму - 09.11.2023 Украина.ру

Данилов заявил об "огромных успехах ВСУ" в Крыму

Украина имеет "огромные успехи" на Крымском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

2023-11-09T01:37

2023-11-09T01:37

2023-11-09T01:37

новости

украина

алексей данилов

снбо

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всу

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О каких конкретно "успехах" в данный момент идёт речь секретарь СНБО не сообщил, зато как и прежде, анонсировал некие "приятные новости" для Украины об уничтожении ресурсов на Крымском направлении. Ранее в эфире телемарафона Алексей Данилов опустился до оскорблений президента России Владимира Путина в попытке обосновать целесообразность дальнейших вложений в Украину.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей данилов, снбо, крым, сво, спецоперация, всу