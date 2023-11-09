Данилов заявил об "огромных успехах ВСУ" в Крыму
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP / Efrem Lukatsky
Украина имеет "огромные успехи" на Крымском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
"Сейчас мы имеем огромные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны", – добавил Данилов.
О каких конкретно "успехах" в данный момент идёт речь секретарь СНБО не сообщил, зато как и прежде, анонсировал некие "приятные новости" для Украины об уничтожении ресурсов на Крымском направлении.
Ранее в эфире телемарафона Алексей Данилов опустился до оскорблений президента России Владимира Путина в попытке обосновать целесообразность дальнейших вложений в Украину.