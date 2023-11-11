https://ukraina.ru/20231111/1050914359.html

Бесконечный Зеленский. Политолог объяснил, почему США не нужен "нормальный" президент для Украины

Бесконечный Зеленский. Политолог объяснил, почему США не нужен "нормальный" президент для Украины - 11.11.2023 Украина.ру

Бесконечный Зеленский. Политолог объяснил, почему США не нужен "нормальный" президент для Украины

Позиции Зеленского становятся уязвимыми с точки зрения легитимности. Соединенные Штаты ввязывают президента Украины в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-11-11T05:00

2023-11-11T05:00

2023-11-11T05:00

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Ранее представитель госдепа США Ведант Патель заявил, что решение Киева не проводить президентские выборы не противоречит конституции Украины. Власти США таким образом сопоставили свои интересы относительно того, стоит ли им идти на конфликт с президентом Владимиром Зеленским, рассказал политолог.Изначально Штаты ясно дали понять, что поддерживают выборы на Украине. Но после некоторых колебаний Зеленский сказал, что сейчас не время. Поэтому американцы решили: "Ну ладно, пусть будет так", добавил журналист.Такая позиция США будет заводить обстановку на Украине во все более опасное русло. Получается, что и Зеленский, и Штаты влезают в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231110/1050903234.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, власть, госдеп сша, майдан