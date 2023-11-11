https://ukraina.ru/20231111/1050914359.html
Бесконечный Зеленский. Политолог объяснил, почему США не нужен "нормальный" президент для Украины
Бесконечный Зеленский. Политолог объяснил, почему США не нужен "нормальный" президент для Украины - 11.11.2023 Украина.ру
Бесконечный Зеленский. Политолог объяснил, почему США не нужен "нормальный" президент для Украины
Позиции Зеленского становятся уязвимыми с точки зрения легитимности. Соединенные Штаты ввязывают президента Украины в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-11-11T05:00
2023-11-11T05:00
2023-11-11T05:00
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украина
сша
владимир зеленский
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президентские выборы
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госдеп сша
майдан
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Ранее представитель госдепа США Ведант Патель заявил, что решение Киева не проводить президентские выборы не противоречит конституции Украины. Власти США таким образом сопоставили свои интересы относительно того, стоит ли им идти на конфликт с президентом Владимиром Зеленским, рассказал политолог.Изначально Штаты ясно дали понять, что поддерживают выборы на Украине. Но после некоторых колебаний Зеленский сказал, что сейчас не время. Поэтому американцы решили: "Ну ладно, пусть будет так", добавил журналист.Такая позиция США будет заводить обстановку на Украине во все более опасное русло. Получается, что и Зеленский, и Штаты влезают в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231110/1050903234.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, власть, госдеп сша, майдан
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы, власть, Госдеп США, Майдан
Бесконечный Зеленский. Политолог объяснил, почему США не нужен "нормальный" президент для Украины
Позиции Зеленского становятся уязвимыми с точки зрения легитимности. Соединенные Штаты ввязывают президента Украины в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Ранее представитель госдепа США Ведант Патель заявил, что решение Киева не проводить президентские выборы не противоречит конституции Украины. Власти США таким образом сопоставили свои интересы относительно того, стоит ли им идти на конфликт с президентом Владимиром Зеленским, рассказал политолог.
Изначально Штаты ясно дали понять, что поддерживают выборы на Украине. Но после некоторых колебаний Зеленский сказал, что сейчас не время. Поэтому американцы решили: "Ну ладно, пусть будет так", добавил журналист.
"Понятно, что позиции Зеленского становятся уязвимыми с точки зрения легитимности. Хотя на Украине с 2014 года с легитимностью проблемы. Евромайдан был совершенно незаконным действием. Даже на Западе его называют революцией", - подчеркнул Бабич.
Такая позиция США будет заводить обстановку на Украине во все более опасное русло. Получается, что и Зеленский, и Штаты влезают в ситуацию боевых действий и незаконного пребывания у власти, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь