Ермак: война закончится внезапно, 70% дистанции Украина уже пробежала - 10.11.2023 Украина.ру
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Ермак: война закончится внезапно, 70% дистанции Украина уже пробежала
Ермак: война закончится внезапно, 70% дистанции Украина уже пробежала - 10.11.2023 Украина.ру
Ермак: война закончится внезапно, 70% дистанции Украина уже пробежала
Ермак сравнил войну на Украине с забегом на 100 метров - 70 метров Украина уже пробежала
2023-11-10T14:59
2023-11-10T14:59
новости
андрей ермак
украина
война
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Украина уже прошла отметку в 70% до завершения военного конфликта, осталось еще 30%, но они самые тяжелые. Такое мнение высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 10 ноября, передает Страна.ua."Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", - заявил Ермак.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не может победить Россию на поле боя и он ожидает, что мирные переговоры начнутся уже в следующем году.
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новости, андрей ермак, украина, война
Новости, Андрей Ермак, Украина, война

Ермак: война закончится внезапно, 70% дистанции Украина уже пробежала

14:59 10.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Ермак сравнил войну на Украине с забегом на 100 метров - 70 метров Украина уже пробежала
Украина уже прошла отметку в 70% до завершения военного конфликта, осталось еще 30%, но они самые тяжелые. Такое мнение высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 10 ноября, передает Страна.ua.
"Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", - заявил Ермак.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не может победить Россию на поле боя и он ожидает, что мирные переговоры начнутся уже в следующем году.
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 11:48
С победой в Европу. Зеленский опять выбрал для Украины кровь и обманСейчас даже на совсем понятно, что так повлияло на фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского, но он, похоже, определился с видением Украины на ближайшие месяцы. Опять обман как ориентир в развитии и кровь на пути в новое светлое будущее — вот его выбор
 
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