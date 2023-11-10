Ермак: война закончится внезапно, 70% дистанции Украина уже пробежала
Ермак сравнил войну на Украине с забегом на 100 метров - 70 метров Украина уже пробежала
Украина уже прошла отметку в 70% до завершения военного конфликта, осталось еще 30%, но они самые тяжелые. Такое мнение высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 10 ноября, передает Страна.ua.
"Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", - заявил Ермак.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не может победить Россию на поле боя и он ожидает, что мирные переговоры начнутся уже в следующем году.
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