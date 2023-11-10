"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:30 10.11.2023 (обновлено: 08:31 10.11.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
Трое украинских военнослужащих записали видеообращение, в котором заявили, что их командиры "кидают солдат на смерть", а в роте, кроме них, больше никого не осталось. Этот видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na
"С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это всё, что осталось от роты, больше нет никого", - заявил на видео один из военнослужащих.
По его словам, солдаты лишены необходимого обеспечения, всюду вымогательство, даже лекарства приходится покупать самим, а командование не желает ничего слышать.
"С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", - пожаловался военный.
В подписи под видео утверждается, что оно было записано в Авдеевке под Донецком.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ с начала своего уже пятимесячного контрнаступления на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях потеряли более 90 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.
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