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"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение

"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение - 10.11.2023 Украина.ру

"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение

Трое украинских военнослужащих записали видеообращение, в котором заявили, что их командиры "кидают солдат на смерть", а в роте, кроме них, больше никого не осталось. Этот видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na

2023-11-10T08:30

2023-11-10T08:30

2023-11-10T08:31

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"С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это всё, что осталось от роты, больше нет никого", - заявил на видео один из военнослужащих.По его словам, солдаты лишены необходимого обеспечения, всюду вымогательство, даже лекарства приходится покупать самим, а командование не желает ничего слышать."С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", - пожаловался военный.В подписи под видео утверждается, что оно было записано в Авдеевке под Донецком.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ с начала своего уже пятимесячного контрнаступления на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях потеряли более 90 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.

https://ukraina.ru/20231110/1050901397.html

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новости, россия, днр, авдеевка, всу, потери всу, сво