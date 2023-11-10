"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050912204.html
"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение - 10.11.2023 Украина.ру
"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
Трое украинских военнослужащих записали видеообращение, в котором заявили, что их командиры "кидают солдат на смерть", а в роте, кроме них, больше никого не осталось. Этот видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na
2023-11-10T08:30
2023-11-10T08:31
новости
россия
днр
авдеевка
всу
потери всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/24/1034062494_0:73:1441:883_1920x0_80_0_0_0a99843dd53a30c486a31b03e902f5f6.jpg.webp
"С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это всё, что осталось от роты, больше нет никого", - заявил на видео один из военнослужащих.По его словам, солдаты лишены необходимого обеспечения, всюду вымогательство, даже лекарства приходится покупать самим, а командование не желает ничего слышать."С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", - пожаловался военный.В подписи под видео утверждается, что оно было записано в Авдеевке под Донецком.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ с начала своего уже пятимесячного контрнаступления на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях потеряли более 90 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.
https://ukraina.ru/20231110/1050901397.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/24/1034062494_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_5c75b653d1281a0bd7990e159313a27f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, авдеевка, всу, потери всу, сво
Новости, Россия, ДНР, Авдеевка, ВСУ, потери ВСУ, СВО

"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение

08:30 10.11.2023 (обновлено: 08:31 10.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Трое украинских военнослужащих записали видеообращение, в котором заявили, что их командиры "кидают солдат на смерть", а в роте, кроме них, больше никого не осталось. Этот видеоролик был опубликован в социальной сети TikTok пользователем 500260151na
"С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это всё, что осталось от роты, больше нет никого", - заявил на видео один из военнослужащих.
По его словам, солдаты лишены необходимого обеспечения, всюду вымогательство, даже лекарства приходится покупать самим, а командование не желает ничего слышать.
"С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", - пожаловался военный.
В подписи под видео утверждается, что оно было записано в Авдеевке под Донецком.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ с начала своего уже пятимесячного контрнаступления на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях потеряли более 90 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
05:50
Военный обозреватель объяснил, как Авдеевка откроет ВС РФ дорогу на Нью-Йорк и почему она важнее КупянскаДонецк уже год в составе России, но интеграционные процессы не получается наладить из-за осадного положения. Поэтому российским войскам нужно прорывать мощную линию обороны ВСУ вокруг города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
НовостиРоссияДНРАвдеевкаВСУпотери ВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния