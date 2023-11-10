Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online - 10.11.2023 Украина.ру
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Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online
Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online - 10.11.2023 Украина.ру
Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online
Первые 85 граждан России, из числа проживающих в секторе Газа, 10 ноября покинут палестинский анклав через КПП "Рафах". Об этом со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа сообщает информационный портал Rafah Online
2023-11-10T06:19
2023-11-10T06:20
новости
сектор газа
израиль
египет
россия
палестино-израильский конфликт
эвакуация
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В списке на эвакуацию в пятницу, помимо 85 граждан России, есть и другие иностранцы.Из представленного документа следует, что всем эвакуируемым следует прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 мск).По информации дипломатического источника, к эвакуации граждан России, соотечественников и граждан СНГ из Газы всё было готово заранее, задержка была связана с властями Израиля, которые согласовывают списки всех выезжающих через КПП "Рафах".По заявлению посла в Израиле Анатолия Викторова, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 граждан России.Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне сообщила, что Москву шокировало заявление посла Израиля о том, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель.
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новости, сектор газа, израиль, египет, россия, палестино-израильский конфликт, эвакуация
Новости, сектор Газа, Израиль, Египет, Россия, Палестино-израильский конфликт, эвакуация

Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online

06:19 10.11.2023 (обновлено: 06:20 10.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия израильских ударов по Газе
Последствия израильских ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Первые 85 граждан России, из числа проживающих в секторе Газа, 10 ноября покинут палестинский анклав через КПП "Рафах". Об этом со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа сообщает информационный портал Rafah Online
В списке на эвакуацию в пятницу, помимо 85 граждан России, есть и другие иностранцы.
Из представленного документа следует, что всем эвакуируемым следует прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 мск).
По информации дипломатического источника, к эвакуации граждан России, соотечественников и граждан СНГ из Газы всё было готово заранее, задержка была связана с властями Израиля, которые согласовывают списки всех выезжающих через КПП "Рафах".
По заявлению посла в Израиле Анатолия Викторова, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 граждан России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне сообщила, что Москву шокировало заявление посла Израиля о том, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель.
Пожары в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
05:03
Из Казани в Египет вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы - МЧССамолёт Ил-76 МЧС России с 25 тоннами гуманитарной помощи населению сектора Газа вылетел из аэропорта Казани в Египет. Об этом пресс-служба ведомства 10 ноября сообщает в своём телеграм-канале
 
Новостисектор ГазаИзраильЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтэвакуация
 
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