https://ukraina.ru/20231110/1050910601.html

Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online

Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online - 10.11.2023 Украина.ру

Первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября - Rafah Online

Первые 85 граждан России, из числа проживающих в секторе Газа, 10 ноября покинут палестинский анклав через КПП "Рафах". Об этом со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа сообщает информационный портал Rafah Online

2023-11-10T06:19

2023-11-10T06:19

2023-11-10T06:20

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сектор газа

израиль

египет

россия

палестино-израильский конфликт

эвакуация

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В списке на эвакуацию в пятницу, помимо 85 граждан России, есть и другие иностранцы.Из представленного документа следует, что всем эвакуируемым следует прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 мск).По информации дипломатического источника, к эвакуации граждан России, соотечественников и граждан СНГ из Газы всё было готово заранее, задержка была связана с властями Израиля, которые согласовывают списки всех выезжающих через КПП "Рафах".По заявлению посла в Израиле Анатолия Викторова, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 граждан России.Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне сообщила, что Москву шокировало заявление посла Израиля о том, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель.

https://ukraina.ru/20231110/1050909874.html

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новости, сектор газа, израиль, египет, россия, палестино-израильский конфликт, эвакуация