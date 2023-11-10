На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050908091.html
На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах
На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах - 10.11.2023 Украина.ру
На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах
В посёлке Коротыч в Харьковской области начали строить подземные школы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале
2023-11-10T01:05
2023-11-10T01:05
новости
украина
спецоперация
сво
школы
обучение
бомбоубежища
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_0:160:2897:1790_1920x0_80_0_0_85d82455128e447b95a3e4beacc20ff8.jpg
Он считает, что таким образом в посёлке создают "безопасную образовательную среду". Обучаться и обучать в новой подземной школе смогут до 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Бюджет строительства 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов). Уточняется, что укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии, также оно будет "способно выдержать прямое попадание ракеты С-300". Накануне, 9 ноября, российская сторона в очередной раз объявила о своей готовности к переговорам с Украиной. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Киев уклоняется от мирного урегулирования конфликта. Сегодня на Украине продолжает действовать указ президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_523af89ccaed1f403b63d90ac0ed31f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, сво, школы, обучение, бомбоубежища
Новости, Украина, Спецоперация, СВО, школы, обучение, бомбоубежища

На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах

01:05 10.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В посёлке Коротыч в Харьковской области начали строить подземные школы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале
Он считает, что таким образом в посёлке создают "безопасную образовательную среду".
"Создаём в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети", - написал глава обладминистрации.
Обучаться и обучать в новой подземной школе смогут до 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Бюджет строительства 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов).
Уточняется, что укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии, также оно будет "способно выдержать прямое попадание ракеты С-300".
Накануне, 9 ноября, российская сторона в очередной раз объявила о своей готовности к переговорам с Украиной. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Киев уклоняется от мирного урегулирования конфликта.
Сегодня на Украине продолжает действовать указ президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин.
 
НовостиУкраинаСпецоперацияСВОшколыобучениебомбоубежища
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния