https://ukraina.ru/20231110/1050908091.html
На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах
На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах - 10.11.2023 Украина.ру
На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах
В посёлке Коротыч в Харьковской области начали строить подземные школы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале
2023-11-10T01:05
2023-11-10T01:05
2023-11-10T01:05
новости
украина
спецоперация
сво
школы
обучение
бомбоубежища
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_0:160:2897:1790_1920x0_80_0_0_85d82455128e447b95a3e4beacc20ff8.jpg
Он считает, что таким образом в посёлке создают "безопасную образовательную среду". Обучаться и обучать в новой подземной школе смогут до 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Бюджет строительства 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов). Уточняется, что укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии, также оно будет "способно выдержать прямое попадание ракеты С-300". Накануне, 9 ноября, российская сторона в очередной раз объявила о своей готовности к переговорам с Украиной. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Киев уклоняется от мирного урегулирования конфликта. Сегодня на Украине продолжает действовать указ президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_523af89ccaed1f403b63d90ac0ed31f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, сво, школы, обучение, бомбоубежища
Новости, Украина, Спецоперация, СВО, школы, обучение, бомбоубежища
На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах
В посёлке Коротыч в Харьковской области начали строить подземные школы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале
Он считает, что таким образом в посёлке создают "безопасную образовательную среду".
"Создаём в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети", - написал глава обладминистрации.
Обучаться и обучать в новой подземной школе смогут до 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Бюджет строительства 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов).
Уточняется, что укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии, также оно будет "способно выдержать прямое попадание ракеты С-300".
Накануне, 9 ноября, российская сторона в очередной раз объявила о своей готовности к переговорам с Украиной. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Киев уклоняется от мирного урегулирования конфликта.
Сегодня на Украине продолжает действовать указ президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин.