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На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах

На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах - 10.11.2023 Украина.ру

На Украине начали готовить "безопасную образовательную среду" в подвалах

В посёлке Коротыч в Харьковской области начали строить подземные школы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале

2023-11-10T01:05

2023-11-10T01:05

2023-11-10T01:05

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Он считает, что таким образом в посёлке создают "безопасную образовательную среду". Обучаться и обучать в новой подземной школе смогут до 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Бюджет строительства 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов). Уточняется, что укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии, также оно будет "способно выдержать прямое попадание ракеты С-300". Накануне, 9 ноября, российская сторона в очередной раз объявила о своей готовности к переговорам с Украиной. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Киев уклоняется от мирного урегулирования конфликта. Сегодня на Украине продолжает действовать указ президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, сво, школы, обучение, бомбоубежища