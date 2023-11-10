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Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег

Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег - 10.11.2023 Украина.ру

Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег

Официальные лица Украины заявили западным союзникам, что предоставления процентов, начисленных из замороженных российских активов, недостаточно – Киев претендует на большее. Об этом в интервью Reuters сказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая

2023-11-10T00:15

2023-11-10T00:15

2023-11-10T00:16

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Деньги, по её словам, нужны якобы на восстановление страны после боевых действий. Для компенсации ущерба Украина надеется получить активы в полном объёме. По оценкам украинской стороны, на восстановление страны потребуется 400 миллиардов долларов. Эта сумма может увеличиться, считает Мудрая, в том числе если учесть компенсации пострадавшим в результате боевых действий. Отмечается, что стоимость арестованных российских активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов). Киевские партнёры рассматривают возможность введения налога на доходы или инвестиции замороженных российских активов. Эту идею Украина приветствует, но считает недостаточной, подчеркнула министр юстиции. Она добавила, что "альтернативы" решению о полной конфискации активов и передаче их Украине не было.Ранее сообщалось, что заблокированные из-за западных санкций российские активы могут быть переданы Украине — соответствующий законопроект поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. В случае принятия закона средства будут перечислены в специальный "фонд поддержки Украины", откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения.В Кремле уверены, что конфискация активов в стране станет незаконной, и Россия юридически оспорит такое решение. Накануне президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минфин, замороженные активы, антироссийские санкции, сво, спецоперация