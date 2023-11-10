Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050906176.html
Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег
Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег - 10.11.2023 Украина.ру
Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег
Официальные лица Украины заявили западным союзникам, что предоставления процентов, начисленных из замороженных российских активов, недостаточно – Киев претендует на большее. Об этом в интервью Reuters сказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая
2023-11-10T00:15
2023-11-10T00:16
новости
украина
минфин
замороженные активы
антироссийские санкции
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101920/81/1019208116_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_33e286b84b2f0bb4ddc958151fbec7fa.jpg
Деньги, по её словам, нужны якобы на восстановление страны после боевых действий. Для компенсации ущерба Украина надеется получить активы в полном объёме. По оценкам украинской стороны, на восстановление страны потребуется 400 миллиардов долларов. Эта сумма может увеличиться, считает Мудрая, в том числе если учесть компенсации пострадавшим в результате боевых действий. Отмечается, что стоимость арестованных российских активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов). Киевские партнёры рассматривают возможность введения налога на доходы или инвестиции замороженных российских активов. Эту идею Украина приветствует, но считает недостаточной, подчеркнула министр юстиции. Она добавила, что "альтернативы" решению о полной конфискации активов и передаче их Украине не было.Ранее сообщалось, что заблокированные из-за западных санкций российские активы могут быть переданы Украине — соответствующий законопроект поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. В случае принятия закона средства будут перечислены в специальный "фонд поддержки Украины", откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения.В Кремле уверены, что конфискация активов в стране станет незаконной, и Россия юридически оспорит такое решение. Накануне президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101920/81/1019208116_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_65b35e5484c56076c12a463a068f49f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, минфин, замороженные активы, антироссийские санкции, сво, спецоперация
Новости, Украина, Минфин, замороженные активы, антироссийские санкции, СВО, Спецоперация

Украина не намерена довольствоваться процентами от замороженных активов РФ – нужно больше денег

00:15 10.11.2023 (обновлено: 00:16 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Украины
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальные лица Украины заявили западным союзникам, что предоставления процентов, начисленных из замороженных российских активов, недостаточно – Киев претендует на большее. Об этом в интервью Reuters сказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая
Деньги, по её словам, нужны якобы на восстановление страны после боевых действий. Для компенсации ущерба Украина надеется получить активы в полном объёме.
По оценкам украинской стороны, на восстановление страны потребуется 400 миллиардов долларов. Эта сумма может увеличиться, считает Мудрая, в том числе если учесть компенсации пострадавшим в результате боевых действий.
Отмечается, что стоимость арестованных российских активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов). Киевские партнёры рассматривают возможность введения налога на доходы или инвестиции замороженных российских активов. Эту идею Украина приветствует, но считает недостаточной, подчеркнула министр юстиции.
Она добавила, что "альтернативы" решению о полной конфискации активов и передаче их Украине не было.
"Да, такое решение требует политической воли, и потому особенно опасно, если дополнительные инициативы рассматриваются как успешное решение всех проблем. Любые альтернативы, какими бы искренними и благородными они ни были, генерируют недостаточно средств и могут быть исключительно промежуточным и достаточно быстрым вариантом, чтобы собрать несколько миллиардов на неотложные нужды восстановления Украины", – сказала Мудра.
Ранее сообщалось, что заблокированные из-за западных санкций российские активы могут быть переданы Украине — соответствующий законопроект поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. В случае принятия закона средства будут перечислены в специальный "фонд поддержки Украины", откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения.
В Кремле уверены, что конфискация активов в стране станет незаконной, и Россия юридически оспорит такое решение.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы.
 
НовостиУкраинаМинфинзамороженные активыантироссийские санкцииСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния