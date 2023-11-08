Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян - 08.11.2023 Украина.ру
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Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян
Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян - 08.11.2023 Украина.ру
Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян
Президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
2023-11-08T18:57
2023-11-08T18:57
новости
владимир путин
указ
замороженные активы
антироссийские санкции
сво
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Указ от 8 ноября называется "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Он ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей. По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, сегодня у более чем 3,5 миллионов российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. Российские власти предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С". Указ президента РФ вступил в силу с момента его официального опубликования.
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новости, владимир путин, указ, замороженные активы, антироссийские санкции, сво
Новости, Владимир Путин, указ, замороженные активы, антироссийские санкции, СВО

Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян

18:57 08.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
Указ от 8 ноября называется "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Он ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей.
По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, сегодня у более чем 3,5 миллионов российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. Российские власти предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".
Указ президента РФ вступил в силу с момента его официального опубликования.
 
НовостиВладимир Путинуказзамороженные активыантироссийские санкцииСВО
 
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