https://ukraina.ru/20231108/1050869548.html
Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян
Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян - 08.11.2023 Украина.ру
Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян
Президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
2023-11-08T18:57
2023-11-08T18:57
2023-11-08T18:57
новости
владимир путин
указ
замороженные активы
антироссийские санкции
сво
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Указ от 8 ноября называется "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Он ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей. По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, сегодня у более чем 3,5 миллионов российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. Российские власти предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С". Указ президента РФ вступил в силу с момента его официального опубликования.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, указ, замороженные активы, антироссийские санкции, сво
Новости, Владимир Путин, указ, замороженные активы, антироссийские санкции, СВО
Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян
Президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
Указ от 8 ноября называется "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Он ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей.
По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, сегодня у более чем 3,5 миллионов российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. Российские власти предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".
Указ президента РФ вступил в силу с момента его официального опубликования.