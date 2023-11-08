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Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян

Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян - 08.11.2023 Украина.ру

Путин подписал указ об обмене средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому заблокированные в РФ иностранные активы могут обменять на замороженные на Западе российские активы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации

2023-11-08T18:57

2023-11-08T18:57

2023-11-08T18:57

новости

владимир путин

указ

замороженные активы

антироссийские санкции

сво

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Указ от 8 ноября называется "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Он ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей. По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, сегодня у более чем 3,5 миллионов российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. Российские власти предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С". Указ президента РФ вступил в силу с момента его официального опубликования.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, указ, замороженные активы, антироссийские санкции, сво