Немецкие "друзья Путина" выступили против вхождения Украины в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
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Немецкие "друзья Путина" выступили против вхождения Украины в ЕС
Немецкие "друзья Путина" выступили против вхождения Украины в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Немецкие "друзья Путина" выступили против вхождения Украины в ЕС
Категорически против членства Украины в Евросоюзе представители нового политического движения в Германии, сформированного под руководством левого депутата Сары Вагенкнехт, которую уже прозвали "подругой Путина"
2023-11-09T21:55
2023-11-09T21:55
новости
германия
сво
украина
владимир путин
евросоюз
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"Альянс Сары Вагенкнехт" опубликовал заявление в котором утверждается что Украина не может войти в ЕС по ряду причин. Они считают также, что вступление Украины в ЕС в этом десятилетии "абсолютно нереально". Депутаты призвали федеральное правительство саботировать даже переговоры с Киевом на эту тему. В отчёте, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед этим Украина должна выполнить дополнительные условия. Ранее СМИ писали, что новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт может оказаться более опасной для Киева, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии". Вагенкнехт считает, что "хорошие отношения с Россией – в интересах Европы".До этого президент России Владимир Путин заявлял, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растёт за счет тех, кто "преследует интересы своего народа".
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новости, германия, сво, украина, владимир путин, евросоюз
Новости, Германия, СВО, Украина, Владимир Путин, Евросоюз

Немецкие "друзья Путина" выступили против вхождения Украины в ЕС

21:55 09.11.2023
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : politikus.ru
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Категорически против членства Украины в Евросоюзе представители нового политического движения в Германии, сформированного под руководством левого депутата Сары Вагенкнехт, которую уже прозвали "подругой Путина"
"Альянс Сары Вагенкнехт" опубликовал заявление в котором утверждается что Украина не может войти в ЕС по ряду причин.
"Украина далека от того, чтобы соответствовать политическим и экономическим критериям Европейского Союза", – заявили депутаты Бундестага Андрей Гунько и Александр Ульрих, которые хотят создать партию с Вагенкнехт.
Они считают также, что вступление Украины в ЕС в этом десятилетии "абсолютно нереально". Депутаты призвали федеральное правительство саботировать даже переговоры с Киевом на эту тему.
В отчёте, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед этим Украина должна выполнить дополнительные условия.
Ранее СМИ писали, что новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт может оказаться более опасной для Киева, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии". Вагенкнехт считает, что "хорошие отношения с Россией – в интересах Европы".
До этого президент России Владимир Путин заявлял, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растёт за счет тех, кто "преследует интересы своего народа".
 
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