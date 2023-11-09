https://ukraina.ru/20231109/1050877714.html

Новая немецкая "подруга Путина" напугала Киев – ЄП

Новая немецкая "подруга Путина" напугала Киев – ЄП - 09.11.2023 Украина.ру

Новая немецкая "подруга Путина" напугала Киев – ЄП

Новая пророссийская партия бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт может оказаться более опасной для Киева, чем праворадикальная "Альтернатива для Германии". Об этом пишет "Європейська правда"

2023-11-09T05:26

2023-11-09T05:26

2023-11-09T05:27

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альтернатива для германии (партия)

россия

украина

антироссийские санкции

сво

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"В Германии потенциально может появиться новая влиятельная политическая сила [новая партия Вагенкнехт], играющая на стороне Кремля - более мощная, чем сегодня Die Linke", - говорится статье.Издание упоминает последовательную позицию Вагенкнехт, которая считает, что "хорошие отношения с Россией – в интересах Европы" и ссылается на внешнюю политику Германии во времена канцлера Вилли Брандта. По её мнению, стабильная архитектура безопасности Европы "в долгосрочной перспективе также должна включать Россию".Автор публикации отмечает сходство между ультралевой партией Вагенкнехт "Альянс Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) и праворадикальной "Альтернативой для Германии" (АдГ) и обвиняет их в проведении популистской политики. Это касается, в частности, проблем мигрантов и последовательной критики антироссийских санкций."И при этом эта партия [BSW] может оказаться более опасной, чем "Альтернатива для Германии" - немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых", - заключает автор публикации, окрестившая Вагенкнехт, как "подругу Путина".

https://ukraina.ru/20231023/1050406730.html

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новости, германия, партия, альтернатива для германии (партия), россия, украина, антироссийские санкции, сво