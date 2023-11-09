https://ukraina.ru/20231109/1050899799.html

Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев

Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев - 09.11.2023 Украина.ру

Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев

Россия увеличила производство военной техники быстрее, чем предполагалось, отметил заместитель секретаря Совета безопасности России

2023-11-09T17:11

2023-11-09T17:11

2023-11-09T17:26

новости

дмитрий медведев

военная техника

производство

россия

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Производство военной техники в России вышло на невиданные рубежи. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября, в ходе в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.По словам Медведева, возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень."Надо признаться прямо, что это произошло даже быстрее, чем я предполагал. Буквально за год мы всё подтянули в разы. Рост производства средств поражения, специальной техники, вооружений - кратный. И с этим не может не считаться наш противник", - процитировал слова заместителя секретаря СБ РФ телеграм-канал Радио "Маяк".Ранее на Украине российский беспилотник "Ланцет" назвали самым эффективным в зоне СВО. От него невозможно укрыться, эффективного средства борьбы с ним также не существует, отметили украинские СМИ.

https://ukraina.ru/20231102/1050723242.html

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новости, дмитрий медведев, военная техника, производство, россия