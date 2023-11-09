Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050899799.html
Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев
Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев - 09.11.2023 Украина.ру
Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев
Россия увеличила производство военной техники быстрее, чем предполагалось, отметил заместитель секретаря Совета безопасности России
2023-11-09T17:11
2023-11-09T17:26
новости
дмитрий медведев
военная техника
производство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050900221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90c85e7544e546d44964bfbfac26db77.jpg
Производство военной техники в России вышло на невиданные рубежи. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября, в ходе в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.По словам Медведева, возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень."Надо признаться прямо, что это произошло даже быстрее, чем я предполагал. Буквально за год мы всё подтянули в разы. Рост производства средств поражения, специальной техники, вооружений - кратный. И с этим не может не считаться наш противник", - процитировал слова заместителя секретаря СБ РФ телеграм-канал Радио "Маяк".Ранее на Украине российский беспилотник "Ланцет" назвали самым эффективным в зоне СВО. От него невозможно укрыться, эффективного средства борьбы с ним также не существует, отметили украинские СМИ.
https://ukraina.ru/20231102/1050723242.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050900221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_169fb539bb7477bf0b9fc7f9ec7d9726.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий медведев, военная техника, производство, россия
Новости, Дмитрий Медведев, военная техника, производство, Россия

Россия вышла на невиданные рубежи по производству военной техники - Медведев

17:11 09.11.2023 (обновлено: 17:26 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон "Алабино"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон Алабино - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия увеличила производство военной техники быстрее, чем предполагалось, отметил заместитель секретаря Совета безопасности России
Производство военной техники в России вышло на невиданные рубежи. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября, в ходе в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.
По словам Медведева, возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
"Надо признаться прямо, что это произошло даже быстрее, чем я предполагал. Буквально за год мы всё подтянули в разы. Рост производства средств поражения, специальной техники, вооружений - кратный. И с этим не может не считаться наш противник", - процитировал слова заместителя секретаря СБ РФ телеграм-канал Радио "Маяк".
Ранее на Украине российский беспилотник "Ланцет" назвали самым эффективным в зоне СВО. От него невозможно укрыться, эффективного средства борьбы с ним также не существует, отметили украинские СМИ.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 18:13
США ввел санкции против российского разработчика барражирующего беспилотника "Ланцет"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) расширило список антироссийских санкций. Список опубликован сегодня на сайте ведомства
 
НовостиДмитрий Медведеввоенная техникапроизводствоРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния