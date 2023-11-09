https://ukraina.ru/20231109/1050897661.html

Украина надеется договориться с Венгрией о вступлении в ЕС

Украина надеется договориться с Венгрией о вступлении в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру

Украина надеется договориться с Венгрией о вступлении в ЕС

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассчитывает на диалог с Венгрией ради ЕС, пишет Reuters

2023-11-09T16:45

2023-11-09T16:45

2023-11-09T16:45

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евроинтеграция

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Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.Reuters пишет, что переговоры смогут начать только после того, как Украина выполнит несколько оставшихся условий, включая усиление гарантий для национальных меньшинств.Венгрия заявила, что не поддержит европейскую интеграцию Украины, если Киев не изменит законы о меньшинствах, в частности, касающиеся образования. Венгрия настаивает на своём, так как на Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров, а Киев ограничивает их в праве использовать родной язык.Она отметила, что такое заявления сделала сегодня Венгрия, но надеется на диалог между странами.В декабре Европейский совет примет решение, начинать ли переговоры о членстве Украины в ЕС. Для этого потребуется поддержка всех 27 стран.Стефанишина сказала, что привлечь Венгрию на свою сторону в течение следующего месяца будет непросто, но она "уверена", что Украина добьется успеха.Вице-премьер, вероятно, надеется убедить страны ЕС в исполнении закона о национальных меньшинствах. При этом существование крупнейшего национального меньшинства на Украине – русских - Стефанишина попросту отрицает."На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - сказала Стефанишина изданию "Европейская правда".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.

https://ukraina.ru/20231109/1050892710.html

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новости, украина, венгрия, ес, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, ольга стефанишина, евроинтеграция