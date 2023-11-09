Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране - 09.11.2023 Украина.ру
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Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране
Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране - 09.11.2023 Украина.ру
Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране якобы не существует русского национального меньшинства, передает 9 ноября издание "Европейская правда"
2023-11-09T14:28
2023-11-09T14:29
русский язык
новости
меньшинство
ольга стефанишина
украина
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"На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - сказала Стефанишина.Она заверила, что Брюссель разделяет эту точку зрения.Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась.
https://ukraina.ru/20231108/1050856728.html
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русский язык, новости, меньшинство, ольга стефанишина, украина
Русский язык, Новости, меньшинство, Ольга Стефанишина, Украина

Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране

14:28 09.11.2023 (обновлено: 14:29 09.11.2023)
 
© фото из открытых источников Русский язык
Русский язык
© фото из открытых источников
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране якобы не существует русского национального меньшинства, передает 9 ноября издание "Европейская правда"
"На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - сказала Стефанишина.
Она заверила, что Брюссель разделяет эту точку зрения.
Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась.
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8 ноября, 16:16
Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на УкраинеПо данным последней советской переписи населения 1989 года, в УССР было 11,3 миллиона русских — 22% от всего населения. А по данным опроса украинских социологов в 2023 году к русским отнесли себя всего 2,6%
 
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