https://ukraina.ru/20231109/1050892710.html

Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране

Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране - 09.11.2023 Украина.ру

Власти Украины отрицают существование русского национального меньшинства в стране

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране якобы не существует русского национального меньшинства, передает 9 ноября издание "Европейская правда"

2023-11-09T14:28

2023-11-09T14:28

2023-11-09T14:29

русский язык

новости

меньшинство

ольга стефанишина

украина

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"На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - сказала Стефанишина.Она заверила, что Брюссель разделяет эту точку зрения.Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась.

https://ukraina.ru/20231108/1050856728.html

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русский язык, новости, меньшинство, ольга стефанишина, украина