Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина - 09.10.2023 Украина.ру
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Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина
Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина - 09.10.2023 Украина.ру
Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина
Переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом 9 октября сообщили журналисты "РБК-Украина"
2023-10-09T12:20
2023-10-09T12:20
новости
украина
ес
евросоюз
зарубежье
вступление
ольга стефанишина
киев
венгрия
польша
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Стефанишина предполагает, что Венгрия может наложить своё вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Польша также может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, который обострил отношения между Варшавой и Киевом, считает она.Основная задача Украины, по словам Стефанишиной, - построение консенсуса внутри Евросоюза. Она отметила, что Киев проводит "индивидуальную работу с каждой столицей ЕС".23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ес, евросоюз, зарубежье, вступление, ольга стефанишина, киев, венгрия, польша
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, вступление, Ольга Стефанишина, Киев, Венгрия, Польша

Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина

12:20 09.10.2023
 
© AP / Sylvain Plazy
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP / Sylvain Plazy
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Переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом 9 октября сообщили журналисты "РБК-Украина"
Стефанишина предполагает, что Венгрия может наложить своё вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Польша также может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, который обострил отношения между Варшавой и Киевом, считает она.
Основная задача Украины, по словам Стефанишиной, - построение консенсуса внутри Евросоюза. Она отметила, что Киев проводит "индивидуальную работу с каждой столицей ЕС".
"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине", - заявила Стефанишина.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 13:57
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
 
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