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Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина

Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина - 09.10.2023 Украина.ру

Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина

Переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом 9 октября сообщили журналисты "РБК-Украина"

2023-10-09T12:20

2023-10-09T12:20

2023-10-09T12:20

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Стефанишина предполагает, что Венгрия может наложить своё вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Польша также может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, который обострил отношения между Варшавой и Киевом, считает она.Основная задача Украины, по словам Стефанишиной, - построение консенсуса внутри Евросоюза. Она отметила, что Киев проводит "индивидуальную работу с каждой столицей ЕС".23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.

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новости, украина, ес, евросоюз, зарубежье, вступление, ольга стефанишина, киев, венгрия, польша