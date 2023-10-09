https://ukraina.ru/20231009/1050021332.html
Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина
Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина - 09.10.2023 Украина.ру
Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина
Переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом 9 октября сообщили журналисты "РБК-Украина"
2023-10-09T12:20
2023-10-09T12:20
2023-10-09T12:20
новости
украина
ес
евросоюз
зарубежье
вступление
ольга стефанишина
киев
венгрия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048577651_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f28db6849ea82e73d709b86080fd40e.jpg
Стефанишина предполагает, что Венгрия может наложить своё вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Польша также может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, который обострил отношения между Варшавой и Киевом, считает она.Основная задача Украины, по словам Стефанишиной, - построение консенсуса внутри Евросоюза. Она отметила, что Киев проводит "индивидуальную работу с каждой столицей ЕС".23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230929/1049787218.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048577651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35ad0d74365b5aba560d8573dc10afb9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, евросоюз, зарубежье, вступление, ольга стефанишина, киев, венгрия, польша
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, вступление, Ольга Стефанишина, Киев, Венгрия, Польша
Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина
Переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом 9 октября сообщили журналисты "РБК-Украина"
Стефанишина предполагает, что Венгрия может наложить своё вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Польша также может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, который обострил отношения между Варшавой и Киевом, считает она.
Основная задача Украины, по словам Стефанишиной, - построение консенсуса внутри Евросоюза. Она отметила, что Киев проводит "индивидуальную работу с каждой столицей ЕС".
"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине", - заявила Стефанишина.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.