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Китай беспокоит удар Киева по Донецку

Китай беспокоит удар Киева по Донецку - 09.11.2023 Украина.ру

Китай беспокоит удар Киева по Донецку

Ракетная атака украинской армией Донецка 7 ноября повредила гражданскую инфраструктуру и привела к гибели мирных жителей, чем глубоко обеспокоен Китай. Об этом на заседании Совбеза ООН, которое инициировала российская сторона, заявил постпред КНР при организации Чжан Цзюнь

2023-11-09T01:18

2023-11-09T01:18

2023-11-09T01:18

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До этого представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал недавний украинский обстрел Донецка нарушением международного права, указав, что в результате повторных обстрелов ВСУ, гибнут спасатели, врачи, полиция и журналисты. Напомним, 7 ноября боевики киевского режима совершили массированный ракетный обстрел центрального района Донецка. Прямые попадания пришлись по зданиям гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и шести погибших мирных жителях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, донецкая народная республика, донецк, обстрелы, всу, сво, спецоперация, совбез оон