Китай беспокоит удар Киева по Донецку - 09.11.2023 Украина.ру
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Китай беспокоит удар Киева по Донецку
Китай беспокоит удар Киева по Донецку - 09.11.2023 Украина.ру
Китай беспокоит удар Киева по Донецку
Ракетная атака украинской армией Донецка 7 ноября повредила гражданскую инфраструктуру и привела к гибели мирных жителей, чем глубоко обеспокоен Китай. Об этом на заседании Совбеза ООН, которое инициировала российская сторона, заявил постпред КНР при организации Чжан Цзюнь
2023-11-09T01:18
2023-11-09T01:18
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До этого представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал недавний украинский обстрел Донецка нарушением международного права, указав, что в результате повторных обстрелов ВСУ, гибнут спасатели, врачи, полиция и журналисты. Напомним, 7 ноября боевики киевского режима совершили массированный ракетный обстрел центрального района Донецка. Прямые попадания пришлись по зданиям гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и шести погибших мирных жителях.
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новости, донбасс, донецкая народная республика, донецк, обстрелы, всу, сво, спецоперация, совбез оон
Новости, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Донецк, обстрелы, ВСУ, СВО, Спецоперация, Совбез ООН

Китай беспокоит удар Киева по Донецку

01:18 09.11.2023
 
© Скрин с видео Телеграм-канала @smotri_mediaпостпред КНР Чжан Цзюнь
постпред КНР Чжан Цзюнь
© Скрин с видео Телеграм-канала @smotri_media
Читать в
Ракетная атака украинской армией Донецка 7 ноября повредила гражданскую инфраструктуру и привела к гибели мирных жителей, чем глубоко обеспокоен Китай. Об этом на заседании Совбеза ООН, которое инициировала российская сторона, заявил постпред КНР при организации Чжан Цзюнь

"Ракетная атака по донецкому региону вчера повредила гражданскую инфраструктуру, повлекла десятки потерь среди мирного населения. Китай глубоко обеспокоен по этому поводу. Защита мирных граждан является красной линией в рамках международного гуманитарного права. Гражданская инфраструктура не может становиться целью", – отметил китайский постпред.

До этого представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал недавний украинский обстрел Донецка нарушением международного права, указав, что в результате повторных обстрелов ВСУ, гибнут спасатели, врачи, полиция и журналисты.
Напомним, 7 ноября боевики киевского режима совершили массированный ракетный обстрел центрального района Донецка. Прямые попадания пришлись по зданиям гражданской инфраструктуры. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял об 11 раненых и шести погибших мирных жителях.
 
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