https://ukraina.ru/20231109/1050865741.html

Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ

Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ - 09.11.2023 Украина.ру

Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ

Россия должна взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого ВС РФ не смогут обеспечить безопасность для "старых" территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-11-09T05:30

2023-11-09T05:30

2023-11-09T05:30

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"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Но она быстро уткнулась в железобетонную стену российской обороны, рассказал эксперт.Это не значит, что Россия не будет двигаться вперед, она будет это делать. У российской армии для этого есть все технологические и экономические возможности. Резервы для этого тоже есть, осталось только принять политическое решение, добавил он.Возможно, мы увидим наступательные действия России до конца года. Сначала ВС РФ попытаются освободить Донбасс, а потом двинутся на Одессу вплоть до границы с Приднестровьем, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050831539.html

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2023

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