Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ - 09.11.2023 Украина.ру
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Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ
Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ - 09.11.2023 Украина.ру
Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ
Россия должна взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого ВС РФ не смогут обеспечить безопасность для "старых" территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
2023-11-09T05:30
2023-11-09T05:30
новости
украина
вс рф
россия
границы
николаев
сумы
одесса
харьков
донбасс
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"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Но она быстро уткнулась в железобетонную стену российской обороны, рассказал эксперт.Это не значит, что Россия не будет двигаться вперед, она будет это делать. У российской армии для этого есть все технологические и экономические возможности. Резервы для этого тоже есть, осталось только принять политическое решение, добавил он.Возможно, мы увидим наступательные действия России до конца года. Сначала ВС РФ попытаются освободить Донбасс, а потом двинутся на Одессу вплоть до границы с Приднестровьем, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050831539.html
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новости, украина, вс рф, россия, границы, николаев, сумы, одесса, харьков, донбасс, денацификация, демилитаризация
Новости, Украина, ВС РФ, Россия, границы, Николаев, Сумы, Одесса, Харьков, Донбасс, денацификация, демилитаризация

Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ

05:30 09.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия должна взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого ВС РФ не смогут обеспечить безопасность для "старых" территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Но она быстро уткнулась в железобетонную стену российской обороны, рассказал эксперт.
Это не значит, что Россия не будет двигаться вперед, она будет это делать. У российской армии для этого есть все технологические и экономические возможности. Резервы для этого тоже есть, осталось только принять политическое решение, добавил он.
"Я считаю, что денацификации и демилитаризации Украины нельзя добиться без новых границ. Мы должны взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого мы не сможем обеспечить безопасность российских территорий", - подчеркнул Литовкин.
Возможно, мы увидим наступательные действия России до конца года. Сначала ВС РФ попытаются освободить Донбасс, а потом двинутся на Одессу вплоть до границы с Приднестровьем, резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
8 ноября, 07:48
Грег Вайнер: В США поняли — Киев больше не един и, готовясь к выборам, хотят забыть про УкраинуДо выборов в США осталось 363 дня. Джо Байден больше не верит в успех Зеленского и победу украинской армии, демократы теряют контроль, а внутри киевского режима назревает серьезный раскол.
 
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