Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Россия должна взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого ВС РФ не смогут обеспечить безопасность для "старых" территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Но она быстро уткнулась в железобетонную стену российской обороны, рассказал эксперт.
Это не значит, что Россия не будет двигаться вперед, она будет это делать. У российской армии для этого есть все технологические и экономические возможности. Резервы для этого тоже есть, осталось только принять политическое решение, добавил он.
"Я считаю, что денацификации и демилитаризации Украины нельзя добиться без новых границ. Мы должны взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого мы не сможем обеспечить безопасность российских территорий", - подчеркнул Литовкин.
Возможно, мы увидим наступательные действия России до конца года. Сначала ВС РФ попытаются освободить Донбасс, а потом двинутся на Одессу вплоть до границы с Приднестровьем, резюмировал собеседник издания.
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