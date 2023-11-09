https://ukraina.ru/20231109/1050862818.html

Военный эксперт раскрыл, какие три города являются главной задачей для ВС РФ и чего хотят добиться ВСУ

Военный эксперт раскрыл, какие три города являются главной задачей для ВС РФ и чего хотят добиться ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, какие три города являются главной задачей для ВС РФ и чего хотят добиться ВСУ

Для России сейчас наиболее приоритетным является Донецкое направление, потому что нужно полностью освободить Донбасс от киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-11-09T05:10

2023-11-09T05:10

2023-11-09T05:10

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Пока российские силы не освободят Авдеевку, Марьинку, Угледар и не начнут уверенное движение к Славянску и Краматорску, ВС РФ не смогут выполнить задачу, которая была поставлена верховным главнокомандующим 24 февраля 2022 года, рассказал обозреватель.Для ВСУ остается очень важным Южное направление, чтобы прорубить выход к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Они не раз об этом заявляли и не раз пытались это сделать, добавил эксперт.В целом российская армия пытается дождаться, когда полностью спадет пыл "контрнаступа" ВСУ. Они уже терпят поражение при выполнении задачи, которую перед ними поставили на Западе, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050859824.html

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новости, россия, украина, сво, донецкое направление, херсонское направление, запорожское направление, донецк, авдеевка, марьинка, угледар, бои, крым