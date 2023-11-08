https://ukraina.ru/20231108/1050783765.html

Чей Белгород? Борьба украинских властей за Слобожанщину

Чей Белгород? Борьба украинских властей за Слобожанщину - 08.11.2023 Украина.ру

Чей Белгород? Борьба украинских властей за Слобожанщину

Начиная с весны текущего года в украинских социальных сетях появился нарратив "Белгородской народной республики", связанный с деятельностью подразделений российских наёмников в составе ВСУ. Причём под рассуждениями о БНР есть какая-никакая база – в 1918 году Белгород входил в состав УНР и Украинской державы гетмана Скоропадского

2023-11-08T18:00

2023-11-08T18:00

2023-11-08T18:00

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Вопрос об административной принадлежности Белгорода был снят ещё 9 ноября 1924 года. В этот день состоялась конференция Белгородской организации РКП(б), которая абсолютным большинством голосов высказалась против изменения существовавшей на тот момент государственной принадлежности Белгородского уезда. В условиях доминирования партийной иерархии над государственными институтами данная процедура была равносильна волеизъявлению современного регионального парламента.В начале XX века Белгородский уезд входил в число местностей Курской губернии, обладавших значительным числом украинского населения. К 1900 году здесь проживало 37 тыс. малороссов (свыше 21% населения), а к моменту революционных событий 1917 года эти показатели существенно возросли (58 тыс. человек и 28,8% соответственно).Рост происходил за счёт беженцев из Восточной Галиции и западных губерний Российской империи во время Первой Мировой войны. На территории Белгородчины концентрировались также военнопленные из австро-венгерской армии.Переселенцы с запада как раз и стали зачинателями украинского национального движения на юге Курской губернии. В процессе распада Российской империи лидеры украинцев Воронежской и Курской губерний провозглашали свои регионы "Восточной Слобожанщиной", которая должна была присоединиться к автономной Украине.Брест-Литовский договор обязывал Россию признать независимость Украинской Народной Республики. Однако границы УНР не были чётко определены и Белгород превратился в спорный регион.22 января 1918 года УНР провозгласила независимость. За 10 дней до этого между представителями Киева и Четверного союза начались переговоры о заключении мирного соглашения.15 марта 1918 года Белгородский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов направил в Москву телеграмму в которой настаивал, в виду "экономической, культурной и политической связи Белгорода и уезда с Российской Советской Республикой", на присоединении региона к РСФСР. А через две недели советский нарком иностранных дел Чичерин выразил протест в связи с тем, что "украинско-германские войска вошли в пределы Курской губернии", хотя она "находится за пределами границ Украинской Народной Республики".Тем не менее, 10 апреля германские войска вступили в Белгород и передали его под контроль властей УНР. Первое время их олицетворяли комиссары Центральной Рады, а после переворота Скоропадского — "повитовые" (уездные) старосты.Украинская администрация Белгородского уезда весной 1918 года докладывала в центр:"В дни неописуемой гражданской войны и насилий, чинимых большевистской властью, до населения г. Белгорода… донеслась радостная весть о зарождавшихся началах государственной жизни и порядка на Украине. Люди… с надеждой и тревогой стали прислушиваться ко всякой вести, идущей из Киева".Украинская аннексия действительно принесла умиротворение региону, поскольку положила конец диктатуре пролетариата. По мере усиления красного террора и продовольственных проблем на северо-востоке, оттуда хлынула волна беженцев. Немцы даже зафиксировали появление подпольной организации, переправлявшей беженцев (в среднем за 100 рублей) с территории РСФСР на Украину и доставлявшую в обратном направлении продовольствие.Тем не менее городская интеллигенция была недовольна форсированной украинизацией. На украинский язык спешно переводилось официальное делопроизводство, преподавание в учебных заведениях, а компетентных носителей этого языка было явно недостаточно.По данному поводу даже сохранилось критическое замечание Нестора Махно, побывавшего на территории Белгородского уезда летом 1918 года и не сумевшего получить информацию от железнодорожных чиновников на русском языке: "я поставил себе вопрос: от имени кого требуется от меня такая ломота языка, когда я его не знаю? Я понимал, что это требование фиктивных "украинцев", которые народились из-под сапога немецко-австро-венгерского юнкерства… Я был убеждён, что для таких "украинцев" нужен был только украинский язык, а не полнота свободы Украины и населяющего её трудового народа".Настроение же основной части населения уезда предаёт рапорт начальника 3-го участка Белгородской "повiтовой державной варти" (уездной государственной стражи, т.е. полиции) в середине августа: общее настроение крестьян спокойно-выжидательное, "из бедных и безземельных… 50% недовольны новым строем, но пока ни в чём себя не проявляют".Это выжидание завершилось в ноябре 1918 года, когда грянула революция в Германии. 13 ноября Советская Россия денонсировала Брест-Литовский договор и приступила к освобождению своей территории. 28 ноября начальник уездной полиции докладывал, что "вся нормальная жизнь уезда нарушена".Немцы покинули Белгород 20 декабря, а за несколько дней до этого из города убрались украинские чиновники. Уезд вновь заняли советские войска, переподчинившие его РСФСР, а 2 февраля 1919 года уже и Временное рабоче-крестьянское правительство Советской Украины постановило, что Белгородский и соседний с ним Грайворонский уезды находятся в подчинении Курска. Украинизация в административных и учебных учреждениях была быстро свёрнута.Однако, уже в 1921 году, вскоре после раздела между УССР и РСФСР Донбасса появились новые территориальные споры.Власти Донской области России поставили вопрос о возвращении под свой контроль Таганрога. В противовес УССР выдвинула претензии на значительные части Курской и Воронежской губерний, а также на ряд населённых пунктов Брянской губернии. Аргументация Харькова (тогдашней столицы УССР) основывалась на большом числе украинцев в данных регионах.Примечательно, что "Центрально-Чернозёмный" проект переустройства межреспубликанской границы был выдвинут вскоре после заключения Союзного договора, в начале 1923 года.11 апреля 1924 года постановлением Президиума ВЦИК была создана специальная комиссия по урегулированию границ между РСФСР, УССР и БССР под руководством главы ЦИК Белоруссии Червякова.Из состава Курской губернии Украина претендовала на весь Белгородский и Грайворонский уезды, а также на различные по величине части других шести уездов. Курские власти отмечали, что:- национальный подход к разграничению в данном регионе трудноприменим, поскольку имеет место "этнографическая чересполосица";- заявленные территориальные изъятия разрушат "сконцентрированную компактную" сахарную промышленность губернии;- граница Курской магнитной аномалии "совпадает примерно с существующей ныне южной административной границей".Завершающим аккордом стало контрпредложение — передать из состава УССР Курской губернии Новгород-Северский уезд, а также части Глуховского и две волости Кролевецкого уездов Черниговской губернии.Получив столь обстоятельные обоснование с российской стороны, комиссия Червякова запросила в июле 1924 года у Харькова "срочно выслать экономические, этнографические, географические и иные материалы" по предлагаемому установлению границы.В ответ Всеукраинский ЦИК решил подкрепить свою позицию мнением двух крупных украинских историков — академиков Грушевского и Багалея.В своей историко-этнографической справке Грушевский указывал, что земли к югу от реки Сейм и к западу от Дона представляют однообразную в этнографическом и хозяйственном отношении территорию — "украинский "Новый Свет", где украинский крестьянин искал себе места для своей работы, свободной от панской польской эксплуатации".Натянутость выводов Грушевского не ускользнула от взгляда его российских коллег.Профессор кафедры русской исторической географии Воронежского отделения Московского археологического института Введенский в своей статье, вышедшей в 1925 году, обращал внимание на то, что спорные территории к моменту появления здесь в XVII веке украинских переселенцев принадлежали Российскому государству и были освоены населением русских сторожевых городков.Таким образом дискуссия вокруг спорных регионов стала приобретать явно невыгодный для украинского чиновничества характер. Национально-этнографические и исторические аргументы, выдвинутые Харьковом, были спорными, а экономические доводы Курска — содержательнее.Но осенью 1924 года, когда, казалось бы, дискуссия стала выдыхаться, в Белгороде произошёл инцидент, который едва не поломал благоприятное для РСФСР рассмотрение спора.Пленум Курского губкома РКП(б) 1 ноября прогнозируемо отверг территориальные претензии Украины и вынес этот вопрос на уездные партийные конференции. Белгородская же партнаменклатура решила сыграть в "свою игру".Фракция РКП(б) Белгородского уездного исполкома выдвинула проект резолюции о целесообразности присоединения региона к УССР. Решение оговаривалось образованием Белгородского округа (области). По всей видимости белгородское чиновничество рассчитывало существенно расширить свои возможности, поднявшись с уездного на региональный уровень полномочий.Аргументация необходимости перехода Белгорода в состав УССР при этом выдвигалась развёрнутая: тесная транспортная связь Белгорода с Харьковом и Сумами, ориентация на сбыт в Харькове продукции, ориентация белгородских "отходников" (селян, зарабатывающих в городах) на харьковский рынок труда, наконец, большая культурная притягательность Харькова.Спасать ситуацию в Белгород был направлен известный деятель Революции и Гражданской войны Дыбенко. Правда, к моменту начала партконференции председатель уездного исполкома и глава фракции коммунистов Синяев заговорил о "больших доказательствах" в пользу оставления Белгорода в составе РСФСР. Здесь вдруг он вспомнил о преимущественно русском составе населения уезда. Дыбенко же заявил, что интересы развития крупной промышленности диктуют необходимость сохранения Белгорода в составе России.В результате, за присоединение к Украине проголосовали 20 делегатов, за оставление в пределах РСФСР — 54.23 января 1925 года комиссия по урегулированию границ приняла итоговое решение. Из Белгородского уезда в состав УССР переходила лишь южная часть Муромской волости, а из Грайворонского уезда — южная часть одноимённой волости. Самой большой территориальной потерей Курской губернии стала утрата Путивльского уезда.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

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