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Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа

Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа - 06.11.2023 Украина.ру

Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленно объявить в секторе Газа прекращение огня, потому как город уже превратился в кладбище для детей. Об этом в понедельник, 6 ноября, он заявил журналистам

2023-11-06T23:56

2023-11-06T23:56

2023-11-06T23:56

новости

антониу гутерреш

оон

ближний восток

палестино-израильский конфликт

хамас

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Помимо этого, Гутерриш считает, что гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества". Он призвал прекратить боевые действия, чтобы появилась возможность доставить мирному населению гумпомощь. Помимо этого генсек ООН выразил обеспокоенность из-за растущего уровня насилия и угрозы расширения конфликта. Он считает, что дальнейшая эскалация приведёт к боестолкновениям по всему региону. Вместе с тем, Гутерриш призвал к немедленному и безусловному освобождению заложников в секторе Газа. На осуждение действий израильской армии уже успели отреагировать в МИД еврейской страны. Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Гутерришу должно быть стыдно. Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что Израиль сбросил на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта 7 октября.

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2023

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новости, антониу гутерреш, оон, ближний восток, палестино-израильский конфликт, хамас