https://ukraina.ru/20231106/1050803663.html
Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа
Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа - 06.11.2023 Украина.ру
Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленно объявить в секторе Газа прекращение огня, потому как город уже превратился в кладбище для детей. Об этом в понедельник, 6 ноября, он заявил журналистам
2023-11-06T23:56
2023-11-06T23:56
2023-11-06T23:56
новости
антониу гутерреш
оон
ближний восток
палестино-израильский конфликт
хамас
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Помимо этого, Гутерриш считает, что гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества". Он призвал прекратить боевые действия, чтобы появилась возможность доставить мирному населению гумпомощь. Помимо этого генсек ООН выразил обеспокоенность из-за растущего уровня насилия и угрозы расширения конфликта. Он считает, что дальнейшая эскалация приведёт к боестолкновениям по всему региону. Вместе с тем, Гутерриш призвал к немедленному и безусловному освобождению заложников в секторе Газа. На осуждение действий израильской армии уже успели отреагировать в МИД еврейской страны. Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Гутерришу должно быть стыдно. Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что Израиль сбросил на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта 7 октября.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, антониу гутерреш, оон, ближний восток, палестино-израильский конфликт, хамас
Новости, Антониу Гутерреш, ООН, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, ХАМАС
Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленно объявить в секторе Газа прекращение огня, потому как город уже превратился в кладбище для детей. Об этом в понедельник, 6 ноября, он заявил журналистам
"Сектор Газа становится кладбищем для детей. Соглаcно имеющимся данным, сотни девочек и мальчиков умирают или получают ранения каждый день. За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации", — заявил генсек.
Помимо этого, Гутерриш считает, что гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества". Он призвал прекратить боевые действия, чтобы появилась возможность доставить мирному населению гумпомощь.
"Наземные операции армии Израиля и продолжающиеся бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища. Никто не находится в безопасности", — сказал он.
Помимо этого генсек ООН выразил обеспокоенность из-за растущего уровня насилия и угрозы расширения конфликта. Он считает, что дальнейшая эскалация приведёт к боестолкновениям по всему региону.
Вместе с тем, Гутерриш призвал к немедленному и безусловному освобождению заложников в секторе Газа.
"Я подчеркиваю моё абсолютное осуждение отвратительных террористических актов, которые совершила ХАМАС 7 октября, и я повторяю свой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, которых держат в Газе", — призвал генсек ООН.
На осуждение действий израильской армии уже успели отреагировать в МИД еврейской страны. Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Гутерришу должно быть стыдно.
"Стыдно, Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних — среди них 9-месячный младенец, малыши, дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей — находятся в заложниках в секторе Газа. Проблема Газы — это ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической угрозы", — пристыдил генсека Коэн.
Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что Израиль сбросил на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта 7 октября.