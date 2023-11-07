Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ - 07.11.2023 Украина.ру
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Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ
Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ - 07.11.2023 Украина.ру
Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ
В полночь, 7 ноября, Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ
2023-11-07T02:02
2023-11-07T02:02
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Отмечается, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году. Силу утратили ещё пара соглашений, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское (от 3 ноября 1990 года) о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ (от 31 мая 1996 года). Сегодня невозможны никакие договоренности со странами НАТО в области контроля над вооружениями, считают в российском ведомстве. Согласно заявлениям, диалог по формированию новой системы европейской безопасности может вновь начаться только в случае, если страны блока вернутся к конструктивным и реалистичным позициям. При этом новая система должна отвечать интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада. Ранее посол РФ в Вашинтоне Анатолий Антонов заявлял, что США оборвали диалог с Россией, чем только отдалили стабилизацию российско-американских отношений. Вместе с тем, Кремль никогда не закрывал двери для дипломатии, но при этом подчеркивал: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог, считает дипломат.
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новости, довсе, мид рф, сша, нато, россия
Новости, ДОВСЕ, МИД РФ, США, НАТО, Россия

Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ

02:02 07.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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В полночь, 7 ноября, Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ
Отмечается, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году.
"Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтён", — заявили в МИД.
Силу утратили ещё пара соглашений, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское (от 3 ноября 1990 года) о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ (от 31 мая 1996 года).
Сегодня невозможны никакие договоренности со странами НАТО в области контроля над вооружениями, считают в российском ведомстве.
"Власти государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность", — говорится в сообщении МИД РФ.
Согласно заявлениям, диалог по формированию новой системы европейской безопасности может вновь начаться только в случае, если страны блока вернутся к конструктивным и реалистичным позициям. При этом новая система должна отвечать интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада.
Ранее посол РФ в Вашинтоне Анатолий Антонов заявлял, что США оборвали диалог с Россией, чем только отдалили стабилизацию российско-американских отношений. Вместе с тем, Кремль никогда не закрывал двери для дипломатии, но при этом подчеркивал: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог, считает дипломат.
 
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