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Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ

Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ - 07.11.2023 Украина.ру

Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ

В полночь, 7 ноября, Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ

2023-11-07T02:02

2023-11-07T02:02

2023-11-07T02:02

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Отмечается, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году. Силу утратили ещё пара соглашений, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское (от 3 ноября 1990 года) о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ (от 31 мая 1996 года). Сегодня невозможны никакие договоренности со странами НАТО в области контроля над вооружениями, считают в российском ведомстве. Согласно заявлениям, диалог по формированию новой системы европейской безопасности может вновь начаться только в случае, если страны блока вернутся к конструктивным и реалистичным позициям. При этом новая система должна отвечать интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада. Ранее посол РФ в Вашинтоне Анатолий Антонов заявлял, что США оборвали диалог с Россией, чем только отдалили стабилизацию российско-американских отношений. Вместе с тем, Кремль никогда не закрывал двери для дипломатии, но при этом подчеркивал: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог, считает дипломат.

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2023

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новости, довсе, мид рф, сша, нато, россия