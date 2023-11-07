https://ukraina.ru/20231107/1050804263.html

Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов

Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов - 07.11.2023 Украина.ру

Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов

Попытки Соединённых Штатов Америки говорить с Россией с позиции силы обречены на провал. Любые недружественные действия встретят жёсткий и адекватный ответ. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-11-07T01:29

2023-11-07T01:29

2023-11-07T01:29

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анатолий антонов

вашингтон

посол

сша

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Вашингтон, по его мнению, оборвал диалог с Москвой, чем только отдалил стабилизацию российско-американских отношений. США напрасно поверили в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, в том числе региональные кризисы. Посол заверил, что "никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет". Он также отметил, что Кремль никогда не закрывал двери для дипломатии, но при этом подчеркивал: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала дал совет США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. "Пусть они его просто выполнят", – сказал он.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анатолий антонов, вашингтон, посол, сша