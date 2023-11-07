Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов - 07.11.2023 Украина.ру
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Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов
Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов - 07.11.2023 Украина.ру
Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов
Попытки Соединённых Штатов Америки говорить с Россией с позиции силы обречены на провал. Любые недружественные действия встретят жёсткий и адекватный ответ. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-11-07T01:29
2023-11-07T01:29
новости
анатолий антонов
вашингтон
посол
сша
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Вашингтон, по его мнению, оборвал диалог с Москвой, чем только отдалил стабилизацию российско-американских отношений. США напрасно поверили в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, в том числе региональные кризисы. Посол заверил, что "никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет". Он также отметил, что Кремль никогда не закрывал двери для дипломатии, но при этом подчеркивал: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала дал совет США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. "Пусть они его просто выполнят", – сказал он.
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новости, анатолий антонов, вашингтон, посол, сша
Новости, Анатолий Антонов, Вашингтон, посол, США

Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов

01:29 07.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Попытки Соединённых Штатов Америки говорить с Россией с позиции силы обречены на провал. Любые недружественные действия встретят жёсткий и адекватный ответ. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Вашингтон, по его мнению, оборвал диалог с Москвой, чем только отдалил стабилизацию российско-американских отношений. США напрасно поверили в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, в том числе региональные кризисы.
"К каким трагическим последствиям приводит так называемое американское лидерство, мы видим на примере событий на Украине и Ближнем Востоке. Даже местные обозреватели стали называть внешнюю политику Джо Байдена обанкротившейся", – отметил Антонов.
Посол заверил, что "никаких переговоров об отходе от российских национальных интересов не будет".
"Мы неоднократно предлагали решить проблемы на западных рубежах России через диалог. Однако все наши идеи были пренебрежительно отвергнуты. Американцы, таким образом, сами спровоцировали нас на то, чтобы мы начали Специальную военную операцию, не оставив никакого выбора", - подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что Кремль никогда не закрывал двери для дипломатии, но при этом подчеркивал: любой прогресс возможен исключительно через взаимоуважительный диалог.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала дал совет США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. "Пусть они его просто выполнят", – сказал он.
 
НовостиАнатолий АнтоновВашингтонпосолСША
 
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