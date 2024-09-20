https://ukraina.ru/20240920/1057551229.html

Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко

Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко - 20.09.2024 Украина.ру

Молится о коллапсе России и чахнет над вышиванками. Чем занимается лидер "оранжевых" Виктор Ющенко

Современная Украина со всей ее официальной русофобией и террором еще 20 лет назад казалась немыслимой, чем-то из разряда антиутопий. Однако уже тогда первая ласточка, Оранжевая революция, продемонстрировала тот политический вектор, куда ее толкали западные партнеры.

2024-09-20T06:45

2024-09-20T06:45

2024-09-20T06:45

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Лидером "оранжевых" был бывший премьер-министр и глава Нацбанка при Кучме Виктор Ющенко, которого якобы отравили диоксином.В результате цветной революции коридоры государственных учреждений заполонили националисты, а в культуре расцвела так называемая шароварщина, которую Ющенко всеми силами подпитывал. Пасторальные казаки, вышиванки, культ ОУН-УПА* и голодомора тогда еще неуверенно пробивались на авансцену. Тогда они вызывали у киевлян еще лишь усмешку и пренебрежительное отношение к фольклорному балагану. Однако даже попытка отстранить от власти и от бюджетной кормушки фольклорных националистов при Януковиче вызвала небывалую ярость, выплеснувшуюся на Майдане.Сам Ющенко, как и его брат Петр Ющенко, является коллекционером археологических древностей, многие из которых ранее пропадали из украинских музеев. Он всерьез верит в псевдоистроические теории о древних украх и украинской нации, зародившейся в палеолите. Его поместье под Киевом, где он любит раздавать интервью, буквально увешано рушниками, вышиванками, деревянными прялками, примитивными тряпичными куклами, имитируя крестьянскую хату, пусть и стоимостью в несколько миллионов долларов.Не отказываясь лично от благ цивилизации, вроде мобильных телефонов и интернета, Ющенко постоянно идеализировал пасторальный быт до периода индустриализации. Российский газ он называл "вонючим" и требовал отказаться от него. Его раздражали заводы, плотины и железные дороги, словно растерянного крестьянина, заброшенного машиной времени из XIX века.В 2004 году Ющенко пытался неумело заигрывать с русскоязычным населением Украины и россиянами. Спустя 20 лет он требует уже полного расчленения России. "Я убежден, что там есть полтора-два десятка коренных народов России, которые прекрасно осознают свою национальную миссию, свою идентичность. Я думаю, что это один из хороших практических способов, как разрушить путинскую Россию и сделать ту Россию, с которой безопасно будет жить. Есть шанс, что то, что мы называем Россией, исчезнет с политической карты и появится 20−30 новых демократий", — заявил на днях Ющенко в интервью "Новому времени"*.В том же интервью он уверял публику, что российские корпорации "Газпром" и "Роснефть" уже являются банкротами, противореча ведущим западным изданиям, которые с сожалением отмечали, что РФ наращивает доходы от продажи нефти и газа.Он также уверен, что Запад не бросит Украину, потому что после выхода из Афганистана тот якобы не может себе позволить очередные кадры попыток бегства на шасси самолетов.Ющенко последнее время часто раздает интервью, соревнуясь в русофобии с деятелями из Офиса Зеленского. Летом он также снялся в клипе вместе с певцом Владимиром Дантесом и комиками из "Квартала" ради сбора денег для ВСУ. Тем, кто задонатит 100 гривен предлагали баночку меда с пасеки Ющенко.После начала СВО Ющенко в обращении называл россиян "чумой, пришедшей на святую землю". В другом интервью он говорил, что каждый день совершает молитву на коллапс России.В мае в интервью американскому журналу Foreign Policy он выступил против любых переговоров с РФ. Также, по его словам, он активно работает над помощью Украине на международной арене, в особенности со Всемирным конгрессом украинцев – бандеровской частью украинской диаспоры на Западе.Украинская оппозиционная журналистка Мирослав Бердник недавно писала, что связи с ОУН-УПА у Ющенко достаточно давние. "Отец Виктора Ющенко - Андрей Ющенко (тот самый любитель хорошего кофе в немецких концлагерях) действительно был связан, причем не просто с ОУН, а с кровавой Службой безопасности ОУН", - пишет Бердник.За годы президентства Ющенко со своей шароварщиной и псевдоисторическими экскурсами стал посмешищем для большинства украинцев, растеряв своих сторонников, которые на Майдане исступленно выкрикивали его имя."О Викторе Ющенко можно рассказать многое, но едва ли хотя бы что-то хорошее. Это был президент-лентяй, да и чего уж там – президент-дурак", - характеризовал его в августе 2024 года украинский telegram-канал "Рубикон", резюмируя, что пятилетка Ющенка не дала Украине ничего. Но при этом сам Ющенко сумел карьерно реализоваться по максимуму.В целом же, продолжает "Рубикон", вся пятилетка его президентства прошла не столько в противостоянии России и "озападнивании" Украины, чего хотели его западные партнёры, сколько в дрязгах с Кабмином под предводительством Юлии Тимошенко и Верховной Радой, где свои интриги плел спикер Владимир Литвин.Тем не менее, при нем в 2007 году Еврокомиссия начала переговоры с Украиной о новом базовом соглашении — "об ассоциации Украины и Европейского союза". В 2013 году именно эта злосчастная Евроассоциация станет поводом для переворота и последующего гражданского конфликта.Сейчас Ющенко часто можно видеть в окружении представителей канадской националистической диаспоры. Периодически его видят на Майдане, где он покупает какую-нибудь вышиванку. Он по-прежнему живет в какой-то своей выдуманной сельской Украине, тогда как реальную Украину с удовольствием отдавал под управление западным компаниям.О другом герое Майдана - в статье Дмитрия Ковалевича "Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук"* Организация, деятельность которого запрещена на территории РФ** Признана в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20240919/1057542295.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, украина, майдан, виктор ющенко, мирослава бердник, леонид кучма, оун-упа, оун, нацбанк