https://ukraina.ru/20231105/1050771490.html

Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки

Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки - 05.11.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки

ВС РФ предпринимали попытки взять Угледар еще в январе-феврале, но у них ничего не получилось. Мы пытались атаковать с юга, но оказалось, что с юга надо на гору подняться, чтобы его взять. Теперь мы попробуем зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы.

2023-11-05T06:30

2023-11-05T06:30

2023-11-05T06:30

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Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руРанее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.Но пока это бои местного значения. Посмотрим, что из них получится, отметил эксперт.Это мощная коммуникационная линия, которая не работает. Мы там все возим через пень-колоду. Как говорится, "любители обсуждают тактику, кабинетные генералы — стратегию, а профессионалы — логистику". Это всегда незаметно, но это имеет ключевое значение, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, угледар, всу, сво, сша, донецк, мариуполь, железная дорога