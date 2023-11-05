Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки - 05.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231105/1050771490.html
Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки
Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки - 05.11.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки
ВС РФ предпринимали попытки взять Угледар еще в январе-феврале, но у них ничего не получилось. Мы пытались атаковать с юга, но оказалось, что с юга надо на гору подняться, чтобы его взять. Теперь мы попробуем зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы.
2023-11-05T06:30
2023-11-05T06:30
новости
россия
угледар
всу
сво
сша
донецк
мариуполь
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_0:241:3107:1990_1920x0_80_0_0_051cc8559c00a8c13afb16a507662927.jpg
Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руРанее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.Но пока это бои местного значения. Посмотрим, что из них получится, отметил эксперт.Это мощная коммуникационная линия, которая не работает. Мы там все возим через пень-колоду. Как говорится, "любители обсуждают тактику, кабинетные генералы — стратегию, а профессионалы — логистику". Это всегда незаметно, но это имеет ключевое значение, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
угледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_f6a3d9b6e415e7e30baea707b7955d90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, угледар, всу, сво, сша, донецк, мариуполь, железная дорога
Новости, Россия, Угледар, ВСУ, СВО, США, Донецк, Мариуполь, железная дорога

Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки

06:30 05.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ предпринимали попытки взять Угледар еще в январе-феврале, но у них ничего не получилось. Мы пытались атаковать с юга, но оказалось, что с юга надо на гору подняться, чтобы его взять. Теперь мы попробуем зайти с севера через вереницу сел вдоль речки Сухие Ялы.
Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.
Но пока это бои местного значения. Посмотрим, что из них получится, отметил эксперт.
"А вообще Угледар имеет стратегическое значение. Это не только крепость в стыке Южного и Западного направлений. Если мы отодвинем фронт хотя бы на 15–20 километров западнее, мы разблокируем железную дорогу, которая идет вдоль фронта из Донецка в Мариуполь", - указал Полетаев.
Это мощная коммуникационная линия, которая не работает. Мы там все возим через пень-колоду. Как говорится, "любители обсуждают тактику, кабинетные генералы — стратегию, а профессионалы — логистику". Это всегда незаметно, но это имеет ключевое значение, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиРоссияУгледарВСУСВОСШАДонецкМариупольжелезная дорога
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:27Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times
10:44Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2
10:39"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!
09:58Константинов: Решение о передаче Крыма Украине - преступление
09:57Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября
09:33Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду
08:00Богдан Сташинский: человек убивший Бандеру
07:00Это не только стратегический город. Эксперт о том, что еще получит Россия, когда выбьет ВСУ из Угледара
06:30Эксперт рассказал, как Россия вновь пытается выбить ВСУ из Угледара через вереницу сел вдоль реки
06:15Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре
06:00Военный эксперт предположил, что предпримут ВСУ, когда Россия окончательно оставит их без артиллерии
05:45Политолог-американист раскрыл, почему американские "ястребы" не боятся "красных линий" на Украине
05:30Привет Джону Кирби. Военный эксперт о том, где и как Россия тактически-тактически расправится с ВСУ
05:19Евгений Ющук: Россия может уничтожить Украину политически, если пойдёт на заморозку конфликта
05:00Владимир Мамонтов о том, как "хутор близ Диканьки" разжигает "войнушку с белорусами" и чем ответит Россия
04:54"Вокруг Булгакова": звёздные "дни" Владимира Басова
04:45Политолог-американист о том, как США хотят применить ТЯО на Украине и отправить туда воинский контингент
04:45Очаг террора. Эксперт объяснил, что сделает Запад после разгрома и полной капитуляции ВСУ
04:30Эксперт сообщил, почему прибежали мириться американцы, но русский мужик покажет Байдену "огненный кулак"
04:11Богдан Безпалько: Если США навяжут нам "Минск-3", России придется проводить еще одну СВО на Украине
Лента новостейМолния