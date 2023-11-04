https://ukraina.ru/20231104/1050773906.html

У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском

У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском - 04.11.2023 Украина.ру

У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском

Противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности немецкие танки "Леопард". Два из них российские военные уже подбили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Геннадий Алёхин

2023-11-04T14:33

2023-11-04T14:33

2023-11-04T14:42

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Несколько танков перебросили с запорожского и южно-донецкого направлений, где они по первоначальному замыслу должны были после прорыва ВСУ к Токмаку развивать наступление.В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны.В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады из тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Из харьковчан, жителей Днепропетровска, Полтавы и Сум.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, резервы, танки, купянск, токмак, полтава, сумы