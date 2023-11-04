У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском - 04.11.2023 Украина.ру
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У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском
У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском - 04.11.2023 Украина.ру
У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском
Противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности немецкие танки "Леопард". Два из них российские военные уже подбили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Геннадий Алёхин
2023-11-04T14:33
2023-11-04T14:42
новости
всу
резервы
танки
купянск
токмак
полтава
сумы
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Несколько танков перебросили с запорожского и южно-донецкого направлений, где они по первоначальному замыслу должны были после прорыва ВСУ к Токмаку развивать наступление.В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны.В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады из тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Из харьковчан, жителей Днепропетровска, Полтавы и Сум.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, резервы, танки, купянск, токмак, полтава, сумы
Новости, ВСУ, резервы, танки, Купянск, Токмак, Полтава, Сумы

У ВСУ нет резервов? Военный эксперт рассказал, кого бросают в бой под Купянском

14:33 04.11.2023 (обновлено: 14:42 04.11.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности немецкие танки "Леопард". Два из них российские военные уже подбили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Геннадий Алёхин
Несколько танков перебросили с запорожского и южно-донецкого направлений, где они по первоначальному замыслу должны были после прорыва ВСУ к Токмаку развивать наступление.
"Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском стала давать сбои, какие-то единицы техники туда отправили. Но это не говорит о том, что резервов на купянском направлении у противника нет. Другое дело, что он стал их активно использовать", - сказал собеседник издания.
В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны.
В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады из тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Из харьковчан, жителей Днепропетровска, Полтавы и Сум.
Полностью интервью можно прочитать здесь
4 ноября, 14:33
Актёр и генерал собрались спасать Украину. Как и для чего формируется "партия заморозки конфликта" Результаты контрнаступления Украины должны были стать критерием дальнейшей политики Запада в отношении российско-украинского конфликта
 
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