https://ukraina.ru/20231103/1050748790.html

Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз"

Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз" - 03.11.2023 Украина.ру

Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз"

Активные наступательные действия российской армии в ходе СВО могут начаться в ближайшее время, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин... Украина.ру, 03.11.2023

2023-11-03T16:12

2023-11-03T16:12

2023-11-03T16:35

интервью

всу

купянск

леопард

сво

авдеевка

харьков

полтава

сумы

чугуев

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Активные наступательные действия российской армии в ходе СВО могут начаться в ближайшее время, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ под Купянском используют "Леопарды" для контратак и прикрытия колонн, потеряв два из них от огня российских военных. По его словам, ввод в бой иностранной бронетехники говорит о том, что у противника больше нет резервов на этом направлении.- Геннадий Тимофеевич, согласны ли вы с этим утверждением?- Я согласен с Маратом Хайруллиным в том, что противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности "Леопарды". Несколько танков перебросили с запорожского и южно-донецкого направлений, где они по первоначальному замыслу должны были после прорыва ВСУ к Токмаку развивать наступление. Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском стала давать сбои, какие-то единицы техники туда отправили.Но это не говорит о том, что резервов на купянском направлении у противника нет. Другое дело, что он стал их активно использовать. В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны. В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады из тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Из харьковчан, жителей Днепропетровска, Полтавы и Сум.На Купянском направлении нужно учитывать важные нюансы. В Харькове, еще в советские времена, находилось пять военных училищ. Плюс войсковая академия ПВО имени Говорова, военное училище МВД тыла, сейчас училище нацгвардии. Каждое училище имело учебные центры, в Чугуеве, Волчанске, Богодухове, Люботине. Материальная база и жилищный фонд сохранились. Кроме того, там дислоцировались некоторые части из бывшего Киевского военного округа. Все они располагались в этой агломерации – Купянск, Лозовая, Изюм. И сейчас ВСУ располагают там технику и личный состав.- Как раз утром появились сообщения о ночном ударе по Харькову.- Ночью наши нанесли несколько ударов с помощью БПЛА и ракетно-артиллерийского вооружения. Некоторые информ-каналы пишут, что был уничтожен штаб Иностранного легиона. Для наемников в Харькове создают комфортные условия, они живут в гостиницах или общежитиях в центральной части города. ЦИПСО сейчас, кстати, много названий придумывает, легион "Свобода России"*, какой-то отряд имени Шейха Мансура. Они используют такие громогласные названия чисто в информационных целях.Но если в Купянске идет постоянное перемещений войск, это говорит о том, что резервы у них еще не истощились. А наши сейчас не идут тупо в лоб на Купянск, а используют погодные условия. Например, несколько дней там была хорошая погода, это позволяло нашим ВКС, ударным вертолетам, штурмовой авиации, орудиям и ракетным системам поражать военные объекты, которые я перечислил. Это очень важно.Если логистика противника на Купянском направлении будет полностью уничтожена, можно будет говорить о том, что наши наступательные действия будут успешны. Прошу не путать наступательные действия с наступлением. Широкомасштабное наступление идет по всему фронту, а сейчас речь идёт о манёвренных действиях, фланговых ударах.- С украинской стороны Зеленского обвиняют в том, что под Купянском вовремя не построили фортификационные сооружения, что ведет к поражению ВСУ на этом направлении. Как обстоит дело с полевыми укреплениями у противника?- Там изначально не выстраивалась глубокоэшелонированная оборона, потому что Купянск отличается от той же "Азовстали" и крупных предприятий в Авдеевке, Коксохима, например. В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там только сахарный завод.Построить крупные фортификационные сооружения, когда линия боевого соприкосновения находится пусть даже в нескольких десятках километров, проблематично. В Авдеевке строили оборону восемь лет, потому что действовали Минские соглашения. Под Купянском такое они сделать не успели. Скорее всего, они рассчитывали на природные условия – реки, овраги, леса. Но такой крепкий узел обороны, как в Авдеевке и Мариуполе, они построить не могли за короткое время.- На чем строится оборона ВСУ сейчас?- До конца не решен вопрос контрбатарейной борьбы, за счет этого они еще вылезают. Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность. В контрбатарейной борьбе у нас еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет артиллерии и бронетехники они удерживают оборону.Надо учесть, что и наличие сил и средств к началу наших наступательных действий под Купянском было значительным. Но мы наносим им потери, поэтому, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, вынуждены перебрасывать резервы с другого направления.Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику. Заметьте, резерв, который у нас подготовлен, это около 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой. Военным виднее, что надо делать на том или ином направлении. Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Могу аккуратно высказаться, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время.* организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20231103/1050707196.html

https://ukraina.ru/20231103/1050720677.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, купянск, леопард, сво, авдеевка, харьков, полтава, сумы, чугуев