Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз" - 03.11.2023 Украина.ру
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Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз"
Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз" - 03.11.2023 Украина.ру
Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз"
Активные наступательные действия российской армии в ходе СВО могут начаться в ближайшее время, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин... Украина.ру, 03.11.2023
2023-11-03T16:12
2023-11-03T16:35
интервью
всу
купянск
леопард
сво
авдеевка
харьков
полтава
сумы
чугуев
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Активные наступательные действия российской армии в ходе СВО могут начаться в ближайшее время, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ под Купянском используют "Леопарды" для контратак и прикрытия колонн, потеряв два из них от огня российских военных. По его словам, ввод в бой иностранной бронетехники говорит о том, что у противника больше нет резервов на этом направлении.- Геннадий Тимофеевич, согласны ли вы с этим утверждением?- Я согласен с Маратом Хайруллиным в том, что противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности "Леопарды". Несколько танков перебросили с запорожского и южно-донецкого направлений, где они по первоначальному замыслу должны были после прорыва ВСУ к Токмаку развивать наступление. Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском стала давать сбои, какие-то единицы техники туда отправили.Но это не говорит о том, что резервов на купянском направлении у противника нет. Другое дело, что он стал их активно использовать. В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны. В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады из тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Из харьковчан, жителей Днепропетровска, Полтавы и Сум.На Купянском направлении нужно учитывать важные нюансы. В Харькове, еще в советские времена, находилось пять военных училищ. Плюс войсковая академия ПВО имени Говорова, военное училище МВД тыла, сейчас училище нацгвардии. Каждое училище имело учебные центры, в Чугуеве, Волчанске, Богодухове, Люботине. Материальная база и жилищный фонд сохранились. Кроме того, там дислоцировались некоторые части из бывшего Киевского военного округа. Все они располагались в этой агломерации – Купянск, Лозовая, Изюм. И сейчас ВСУ располагают там технику и личный состав.- Как раз утром появились сообщения о ночном ударе по Харькову.- Ночью наши нанесли несколько ударов с помощью БПЛА и ракетно-артиллерийского вооружения. Некоторые информ-каналы пишут, что был уничтожен штаб Иностранного легиона. Для наемников в Харькове создают комфортные условия, они живут в гостиницах или общежитиях в центральной части города. ЦИПСО сейчас, кстати, много названий придумывает, легион "Свобода России"*, какой-то отряд имени Шейха Мансура. Они используют такие громогласные названия чисто в информационных целях.Но если в Купянске идет постоянное перемещений войск, это говорит о том, что резервы у них еще не истощились. А наши сейчас не идут тупо в лоб на Купянск, а используют погодные условия. Например, несколько дней там была хорошая погода, это позволяло нашим ВКС, ударным вертолетам, штурмовой авиации, орудиям и ракетным системам поражать военные объекты, которые я перечислил. Это очень важно.Если логистика противника на Купянском направлении будет полностью уничтожена, можно будет говорить о том, что наши наступательные действия будут успешны. Прошу не путать наступательные действия с наступлением. Широкомасштабное наступление идет по всему фронту, а сейчас речь идёт о манёвренных действиях, фланговых ударах.- С украинской стороны Зеленского обвиняют в том, что под Купянском вовремя не построили фортификационные сооружения, что ведет к поражению ВСУ на этом направлении. Как обстоит дело с полевыми укреплениями у противника?- Там изначально не выстраивалась глубокоэшелонированная оборона, потому что Купянск отличается от той же "Азовстали" и крупных предприятий в Авдеевке, Коксохима, например. В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там только сахарный завод.Построить крупные фортификационные сооружения, когда линия боевого соприкосновения находится пусть даже в нескольких десятках километров, проблематично. В Авдеевке строили оборону восемь лет, потому что действовали Минские соглашения. Под Купянском такое они сделать не успели. Скорее всего, они рассчитывали на природные условия – реки, овраги, леса. Но такой крепкий узел обороны, как в Авдеевке и Мариуполе, они построить не могли за короткое время.- На чем строится оборона ВСУ сейчас?- До конца не решен вопрос контрбатарейной борьбы, за счет этого они еще вылезают. Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность. В контрбатарейной борьбе у нас еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет артиллерии и бронетехники они удерживают оборону.Надо учесть, что и наличие сил и средств к началу наших наступательных действий под Купянском было значительным. Но мы наносим им потери, поэтому, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, вынуждены перебрасывать резервы с другого направления.Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику. Заметьте, резерв, который у нас подготовлен, это около 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой. Военным виднее, что надо делать на том или ином направлении. Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Могу аккуратно высказаться, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время.* организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20231103/1050707196.html
https://ukraina.ru/20231103/1050720677.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, купянск, леопард, сво, авдеевка, харьков, полтава, сумы, чугуев
Интервью, ВСУ, Купянск, леопард, СВО, Авдеевка, Харьков, Полтава, Сумы, Чугуев

Геннадий Алёхин: ВСУ спустили на Россию "Леопардов" под Купянском, но получат в ответ "сюрприз"

16:12 03.11.2023 (обновлено: 16:35 03.11.2023)
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Активные наступательные действия российской армии в ходе СВО могут начаться в ближайшее время, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Военкор Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ под Купянском используют "Леопарды" для контратак и прикрытия колонн, потеряв два из них от огня российских военных. По его словам, ввод в бой иностранной бронетехники говорит о том, что у противника больше нет резервов на этом направлении.
- Геннадий Тимофеевич, согласны ли вы с этим утверждением?
- Я согласен с Маратом Хайруллиным в том, что противник стал использовать на Купянском направлении тяжелую технику, в частности "Леопарды". Несколько танков перебросили с запорожского и южно-донецкого направлений, где они по первоначальному замыслу должны были после прорыва ВСУ к Токмаку развивать наступление.
Но в силу того, что оборона ВСУ под Купянском стала давать сбои, какие-то единицы техники туда отправили.
Но это не говорит о том, что резервов на купянском направлении у противника нет. Другое дело, что он стал их активно использовать.
В первой линии обороны, которая в некоторых местах уже прорвана, хотя фронт еще не рухнул, противник использует резервы за счет теробороны. В Харькове формируются и переформируются некоторые бригады из тероборонщиков – из очередной волны мобилизации. Из харьковчан, жителей Днепропетровска, Полтавы и Сум.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На Купянском направлении нужно учитывать важные нюансы. В Харькове, еще в советские времена, находилось пять военных училищ. Плюс войсковая академия ПВО имени Говорова, военное училище МВД тыла, сейчас училище нацгвардии.
Каждое училище имело учебные центры, в Чугуеве, Волчанске, Богодухове, Люботине. Материальная база и жилищный фонд сохранились. Кроме того, там дислоцировались некоторые части из бывшего Киевского военного округа. Все они располагались в этой агломерации – Купянск, Лозовая, Изюм. И сейчас ВСУ располагают там технику и личный состав.
- Как раз утром появились сообщения о ночном ударе по Харькову.
- Ночью наши нанесли несколько ударов с помощью БПЛА и ракетно-артиллерийского вооружения. Некоторые информ-каналы пишут, что был уничтожен штаб Иностранного легиона.
Для наемников в Харькове создают комфортные условия, они живут в гостиницах или общежитиях в центральной части города. ЦИПСО сейчас, кстати, много названий придумывает, легион "Свобода России"*, какой-то отряд имени Шейха Мансура. Они используют такие громогласные названия чисто в информационных целях.
Но если в Купянске идет постоянное перемещений войск, это говорит о том, что резервы у них еще не истощились. А наши сейчас не идут тупо в лоб на Купянск, а используют погодные условия.
Например, несколько дней там была хорошая погода, это позволяло нашим ВКС, ударным вертолетам, штурмовой авиации, орудиям и ракетным системам поражать военные объекты, которые я перечислил. Это очень важно.
Если логистика противника на Купянском направлении будет полностью уничтожена, можно будет говорить о том, что наши наступательные действия будут успешны. Прошу не путать наступательные действия с наступлением. Широкомасштабное наступление идет по всему фронту, а сейчас речь идёт о манёвренных действиях, фланговых ударах.
Сергей Петрович Загатин интервью
Вчера, 14:02
Командир группы БПЛА бригады "Эспаньола": ВСУшники идут к нам умиратьО том, как журналист стал оператором БПЛА, а также о службе в подразделении "Эспаньола", применении коммерческих беспилотников в военных целях, ситуации под Андреевкой и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир группы БПЛА 88-й Отдельной бригады "Эспаньола" Сергей Загатин
- С украинской стороны Зеленского обвиняют в том, что под Купянском вовремя не построили фортификационные сооружения, что ведет к поражению ВСУ на этом направлении. Как обстоит дело с полевыми укреплениями у противника?
- Там изначально не выстраивалась глубокоэшелонированная оборона, потому что Купянск отличается от той же "Азовстали" и крупных предприятий в Авдеевке, Коксохима, например. В Купянске нет крупных промышленных предприятий, там только сахарный завод.
Построить крупные фортификационные сооружения, когда линия боевого соприкосновения находится пусть даже в нескольких десятках километров, проблематично. В Авдеевке строили оборону восемь лет, потому что действовали Минские соглашения.
Под Купянском такое они сделать не успели. Скорее всего, они рассчитывали на природные условия – реки, овраги, леса. Но такой крепкий узел обороны, как в Авдеевке и Мариуполе, они построить не могли за короткое время.
- На чем строится оборона ВСУ сейчас?
- До конца не решен вопрос контрбатарейной борьбы, за счет этого они еще вылезают.
Французские Caesar, американские М777 бьют на 60-70 километров. У нас только сейчас стаи поступать на фронт САУ "Коалиция" и "Мальва". "Коалиция" может вести огонь на 70-80 километров, а "Мальва" – на 25 километров, но у нее есть манёвренность и скорострельность. В контрбатарейной борьбе у нас еще нет ощутимого преимущества, поэтому за счет артиллерии и бронетехники они удерживают оборону.
Надо учесть, что и наличие сил и средств к началу наших наступательных действий под Купянском было значительным. Но мы наносим им потери, поэтому, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, вынуждены перебрасывать резервы с другого направления.
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 05:19
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Как показала практика, именно не широкомасштабное наступление, а тактические маневренные действия наших войск дают эффект. Противник теряет и личный состав, и боевую технику.
Заметьте, резерв, который у нас подготовлен, это около 300 тысяч человек, активно еще не введен в бой. Военным виднее, что надо делать на том или ином направлении.
Наш генштаб не предупреждает о своих планах, в отличие от украинской стороны, которая за несколько месяцев начинает рассказывать о готовящемся наступлении. Могу аккуратно высказаться, что активные наступательные действия наших войск мы увидим в ближайшее время.
* организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории России.
 
ИнтервьюВСУКупянсклеопардСВОАвдеевкаХарьковПолтаваСумыЧугуев
 
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