СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050769523.html
СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу
СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу - 04.11.2023 Украина.ру
СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу
Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"
2023-11-04T11:34
2023-11-04T11:34
новости
упц
рпц
сбу
патриарх кирилл
украина
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048305229_0:223:3243:2047_1920x0_80_0_0_a3df72e06aa6cb102ecf1778211c29de.jpg
СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора Украины собрала "доказательную базу" против патриарха, пишет пресс-служба силового ведомства."Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых поддержал полномасштабную войну против Украины. Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (ПМ) на Украине", - сказано в пресс-релизе.Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, подписал указ о присуждении патриарху Кириллу премии президента за вклад в укрепление единства Российской нации.СБУ "подозревает" патриарха по стандартным статьям, подозрения и обвинения по которым ведомство объявило большинству публичных деятелей России, очевидно – заочно.В этом же сообщении СБУ отметила, что с начала боевых действий на Украине против представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было заведено 70 уголовных дел, 16 из фигурантов этих дел – митрополиты.В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали."Вопрос к тем, кто бьет прутами священников или ломает им пальцы: для вас в этом заключается определение Церкви? Нет, конечно. Для них это просто некий дом, который можно захватить, разрушить, разворовать.Я бы назвал этих людей дикарями, которые не понимают, с каким сокровищем они имеют дело, и используют святыню как средство для разбивания кокосов, образно говоря.Церковь для политиканов — еще одно средство для добывания денег, получения или укрепления власти.", - рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя бедственное положение УПЦ, украинский писатель и православный публицист Ян Таксюр.
https://ukraina.ru/20231025/1050476078.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048305229_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_e03d96bcac5f1029d2d3324a733ca80f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, упц, рпц, сбу, патриарх кирилл, украина, православие
Новости, УПЦ, РПЦ, СБУ, Патриарх Кирилл, Украина, Православие

СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу

11:34 04.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"
СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора Украины собрала "доказательную базу" против патриарха, пишет пресс-служба силового ведомства.
"Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых поддержал полномасштабную войну против Украины. Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (ПМ) на Украине", - сказано в пресс-релизе.
Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, подписал указ о присуждении патриарху Кириллу премии президента за вклад в укрепление единства Российской нации.
СБУ "подозревает" патриарха по стандартным статьям, подозрения и обвинения по которым ведомство объявило большинству публичных деятелей России, очевидно – заочно.
В этом же сообщении СБУ отметила, что с начала боевых действий на Украине против представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было заведено 70 уголовных дел, 16 из фигурантов этих дел – митрополиты.
В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.
По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали.
"Вопрос к тем, кто бьет прутами священников или ломает им пальцы: для вас в этом заключается определение Церкви? Нет, конечно. Для них это просто некий дом, который можно захватить, разрушить, разворовать.
Я бы назвал этих людей дикарями, которые не понимают, с каким сокровищем они имеют дело, и используют святыню как средство для разбивания кокосов, образно говоря.
Церковь для политиканов — еще одно средство для добывания денег, получения или укрепления власти.", - рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя бедственное положение УПЦ, украинский писатель и православный публицист Ян Таксюр.
25 октября, 14:27Культура
"Церковь уничтожают ради этого?" Какова связь между атакой на УПЦ и похищенным золотом в МадридеВ среду, 25 октября, полиция Мадрида изъяла драгоценности, "имеющие большую историческую ценность" у троих испанцев и двух украинцев. По данным Нацполиции Испании, общая стоимость 11 украшений – около 60 миллионов евро
 
НовостиУПЦРПЦСБУПатриарх КириллУкраинаПравославие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным
15:45В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями
15:44Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест
15:38Алексей Фененко о шовинизме Запада: Европа оправдала Гитлера и националистов Украины — дальше Холокост
15:33Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля
15:31Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на Украине
15:06Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
15:01СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе
14:30Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников
14:17Пушилин снял с должности мэра Мариуполя
14:08В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час
13:59Букрин или Лютеж: откуда собирались освобождать Киев
13:40Лавров: Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне
13:22Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками
13:20В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков
13:05Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги
13:00Украинские "Шахеды", FPV-дроны и патроны, обстрелы. Главное на 13:00 6 ноября
12:56Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию
12:27Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"
11:53Глаза, уши и кулак войны. Чего ждут российские солдаты и офицеры от Минобороны РФ в окопах СВО
Лента новостейМолния