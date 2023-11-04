https://ukraina.ru/20231104/1050769523.html

СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу

СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу - 04.11.2023 Украина.ру

СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу

Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"

2023-11-04T11:34

2023-11-04T11:34

2023-11-04T11:34

новости

упц

рпц

сбу

патриарх кирилл

украина

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048305229_0:223:3243:2047_1920x0_80_0_0_a3df72e06aa6cb102ecf1778211c29de.jpg

СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора Украины собрала "доказательную базу" против патриарха, пишет пресс-служба силового ведомства."Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых поддержал полномасштабную войну против Украины. Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (ПМ) на Украине", - сказано в пресс-релизе.Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, подписал указ о присуждении патриарху Кириллу премии президента за вклад в укрепление единства Российской нации.СБУ "подозревает" патриарха по стандартным статьям, подозрения и обвинения по которым ведомство объявило большинству публичных деятелей России, очевидно – заочно.В этом же сообщении СБУ отметила, что с начала боевых действий на Украине против представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было заведено 70 уголовных дел, 16 из фигурантов этих дел – митрополиты.В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали."Вопрос к тем, кто бьет прутами священников или ломает им пальцы: для вас в этом заключается определение Церкви? Нет, конечно. Для них это просто некий дом, который можно захватить, разрушить, разворовать.Я бы назвал этих людей дикарями, которые не понимают, с каким сокровищем они имеют дело, и используют святыню как средство для разбивания кокосов, образно говоря.Церковь для политиканов — еще одно средство для добывания денег, получения или укрепления власти.", - рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя бедственное положение УПЦ, украинский писатель и православный публицист Ян Таксюр.

https://ukraina.ru/20231025/1050476078.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц, рпц, сбу, патриарх кирилл, украина, православие