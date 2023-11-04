https://ukraina.ru/20231104/1050769523.html
СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу
СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу - 04.11.2023 Украина.ру
СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу
Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"
2023-11-04T11:34
2023-11-04T11:34
2023-11-04T11:34
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СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора Украины собрала "доказательную базу" против патриарха, пишет пресс-служба силового ведомства."Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых поддержал полномасштабную войну против Украины. Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (ПМ) на Украине", - сказано в пресс-релизе.Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, подписал указ о присуждении патриарху Кириллу премии президента за вклад в укрепление единства Российской нации.СБУ "подозревает" патриарха по стандартным статьям, подозрения и обвинения по которым ведомство объявило большинству публичных деятелей России, очевидно – заочно.В этом же сообщении СБУ отметила, что с начала боевых действий на Украине против представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было заведено 70 уголовных дел, 16 из фигурантов этих дел – митрополиты.В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали."Вопрос к тем, кто бьет прутами священников или ломает им пальцы: для вас в этом заключается определение Церкви? Нет, конечно. Для них это просто некий дом, который можно захватить, разрушить, разворовать.Я бы назвал этих людей дикарями, которые не понимают, с каким сокровищем они имеют дело, и используют святыню как средство для разбивания кокосов, образно говоря.Церковь для политиканов — еще одно средство для добывания денег, получения или укрепления власти.", - рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя бедственное положение УПЦ, украинский писатель и православный публицист Ян Таксюр.
https://ukraina.ru/20231025/1050476078.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, упц, рпц, сбу, патриарх кирилл, украина, православие
СБУ объявила подозрение патриарху Кириллу
Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 4 ноября, сообщила о подозрении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников" и "планирование и подготовка агрессивной войны"
СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора Украины собрала "доказательную базу" против патриарха, пишет пресс-служба силового ведомства.
"Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых поддержал полномасштабную войну против Украины. Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (ПМ) на Украине", - сказано в пресс-релизе.
Президент России Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, подписал указ о присуждении патриарху Кириллу премии президента за вклад в укрепление единства Российской нации.
СБУ "подозревает" патриарха по стандартным статьям, подозрения и обвинения по которым ведомство объявило большинству публичных деятелей России, очевидно – заочно.
В этом же сообщении СБУ отметила, что с начала боевых действий на Украине против представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было заведено 70 уголовных дел, 16 из фигурантов этих дел – митрополиты.
В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.
По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали.
"Вопрос к тем, кто бьет прутами священников или ломает им пальцы: для вас в этом заключается определение Церкви? Нет, конечно. Для них это просто некий дом, который можно захватить, разрушить, разворовать.
Я бы назвал этих людей дикарями, которые не понимают, с каким сокровищем они имеют дело, и используют святыню как средство для разбивания кокосов, образно говоря.
Церковь для политиканов — еще одно средство для добывания денег, получения или укрепления власти.", - рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя бедственное положение УПЦ, украинский писатель и православный публицист Ян Таксюр.