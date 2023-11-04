https://ukraina.ru/20231104/1050766456.html

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении станцию контрбатарейной борьбы ВСУ - МО

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении станцию контрбатарейной борьбы ВСУ - МО - 04.11.2023 Украина.ру

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении станцию контрбатарейной борьбы ВСУ - МО

Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении уничтожила радиолокационную станцию и артиллерийские орудия ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-04T05:53

2023-11-04T05:53

2023-11-04T05:57

новости

россия

днр

купянское направление

вс рф

артиллерия

сво

украина

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/99/1034099912_0:5:1921:1085_1920x0_80_0_0_387a37cf43ec0bc802870b3392e86b17.jpg

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30 "Молот", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного", - сказал Зыбинский.Кроме того, самолёты группировки нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка, добавил Зыбинский."Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - уточнил представитель группировки "Запад".

https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, купянское направление, вс рф, артиллерия, сво, украина, потери всу