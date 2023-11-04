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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении станцию контрбатарейной борьбы ВСУ - МО
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении станцию контрбатарейной борьбы ВСУ - МО - 04.11.2023 Украина.ру
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении станцию контрбатарейной борьбы ВСУ - МО
Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении уничтожила радиолокационную станцию и артиллерийские орудия ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-04T05:53
2023-11-04T05:53
2023-11-04T05:57
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"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30 "Молот", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного", - сказал Зыбинский.Кроме того, самолёты группировки нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка, добавил Зыбинский."Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - уточнил представитель группировки "Запад".
https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, купянское направление, вс рф, артиллерия, сво, украина, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Купянское направление, ВС РФ, артиллерия, СВО, Украина, потери ВСУ
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении станцию контрбатарейной борьбы ВСУ - МО
05:53 04.11.2023 (обновлено: 05:57 04.11.2023)
Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении уничтожила радиолокационную станцию и артиллерийские орудия ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30 "Молот", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного", - сказал Зыбинский.
Кроме того, самолёты группировки нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка, добавил Зыбинский.
"Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - уточнил представитель группировки "Запад".