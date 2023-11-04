https://ukraina.ru/20231104/1050754001.html

Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского

Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского - 04.11.2023 Украина.ру

Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского

США не смогут поддерживать сразу несколько театров военных действий и не одобрят расширение конфликта на территорию Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-11-04T05:30

2023-11-04T05:30

2023-11-04T05:30

новости

сша

белоруссия

тайвань

владимир зеленский

украина

кндр

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050604243_0:0:1079:608_1920x0_80_0_0_061fee2297065bc6160309fc79ad0334.jpg

Расширение украинского конфликта на Белоруссию для США проблематично с учетом того, что республиканец стал спикером нижней палаты конгресса. Маловероятно, что они пойдут на такого рода поддержку, рассказал эксперт.У США есть также серьезная проблема Тайваня, где в январе пройдут выборы президента. Если выиграет прокитайский кандидат, это повлечет для них серьезные последствия, добавил он.Понятно, что за Зеленским стоят британцы, которые хотят расширить конфликтные зоны, в которых будут замешаны американцы. При этом Британия постарается делать "маленький гешефт" на фоне больших проблем своего союзника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231103/1050748790.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, белоруссия, тайвань, владимир зеленский, украина, кндр, конгресс сша