Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского - 04.11.2023 Украина.ру
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Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского
Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского - 04.11.2023 Украина.ру
Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского
США не смогут поддерживать сразу несколько театров военных действий и не одобрят расширение конфликта на территорию Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-11-04T05:30
2023-11-04T05:30
новости
сша
белоруссия
тайвань
владимир зеленский
украина
кндр
конгресс сша
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Расширение украинского конфликта на Белоруссию для США проблематично с учетом того, что республиканец стал спикером нижней палаты конгресса. Маловероятно, что они пойдут на такого рода поддержку, рассказал эксперт.У США есть также серьезная проблема Тайваня, где в январе пройдут выборы президента. Если выиграет прокитайский кандидат, это повлечет для них серьезные последствия, добавил он.Понятно, что за Зеленским стоят британцы, которые хотят расширить конфликтные зоны, в которых будут замешаны американцы. При этом Британия постарается делать "маленький гешефт" на фоне больших проблем своего союзника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050748790.html
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новости, сша, белоруссия, тайвань, владимир зеленский, украина, кндр, конгресс сша
Новости, США, Белоруссия, Тайвань, Владимир Зеленский, Украина, КНДР, Конгресс США

Политолог сообщил, почему Британия хочет разжечь войну, но США не потянут "белорусский фронт" Зеленского

05:30 04.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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США не смогут поддерживать сразу несколько театров военных действий и не одобрят расширение конфликта на территорию Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Расширение украинского конфликта на Белоруссию для США проблематично с учетом того, что республиканец стал спикером нижней палаты конгресса. Маловероятно, что они пойдут на такого рода поддержку, рассказал эксперт.
У США есть также серьезная проблема Тайваня, где в январе пройдут выборы президента. Если выиграет прокитайский кандидат, это повлечет для них серьезные последствия, добавил он.
"Для них может открыться третий фронт. А есть еще КНДР и Южная Корея, это может быть четвертый фронт. Все эти конфликты американцы не потянут. Вряд ли они с распростёртыми объятиями кинутся поздравлять Зеленского с тем, что он открыл белорусский фронт", - подчеркнул Баранчик.
Понятно, что за Зеленским стоят британцы, которые хотят расширить конфликтные зоны, в которых будут замешаны американцы. При этом Британия постарается делать "маленький гешефт" на фоне больших проблем своего союзника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиСШАБелоруссияТайваньВладимир ЗеленскийУкраинаКНДРКонгресс США
 
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