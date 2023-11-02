Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт - 02.11.2023 Украина.ру
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Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт
Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт - 02.11.2023 Украина.ру
Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт
Президент Украины Владимир Зеленский пытается масштабировать конфликт, чтобы остаться в мировой повестке дня, считает политолог Юрий Баранчик
2023-11-02T04:01
2023-11-02T09:45
интервью
владимир зеленский
белоруссия
британия
всу
израиль
джо байден
кндр
тайвань
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Погранкомитет Белоруссии сообщил, что киевский режим сосредоточил на всем североукраинском направлении 120-тысячную группировку ВСУ, из которых 17 тысяч брошены на охрану госграницы.— Юрий Владимирович, для обычной провокации этого количества военнослужащих многовато. Что в планах у украинского командования?— Зеленский сейчас в патовой ситуации. На фоне палестино-израильского конфликта Запад готов бросить его и отказаться от поставок вооружения и финансирования киевского режима, тем более что ситуация под Авдеевкой складывается плохо для ВСУ. Ее потеря будет означать серьезные последствия для режима Зеленского.Он пытается масштабировать конфликт, с тем чтобы остаться в повестке дня. А масштабировать его можно только за счет Белоруссии, потому что удары по Крыму не дали того эффекта, на который Киев рассчитывал. Поэтому единственная возможность вернуться в мировую повестку дня — провокация на границе с Белоруссией. Зеленскому нужно показать, что он один противостоит силам с востока. Но у белорусских вооруженных сил вместе с российской группировкой, базирующейся в республике, хватит возможностей погасить любую провокацию в зародыше.— А Джо Байден может подыгрывать Зеленскому, ведь он готов наложить вето на предложенное республиканцами решение о срочной военной помощи одному только Израилю без Украины? Если события пойдут по наихудшему сценарию, США будут вынуждены продолжить поддержку Киеву.— В США тоже не дураки сидят, расширение украинского конфликта на Беларусь для них проблематично с учетом того, что республиканец стал спикером нижней палаты конгресса. Не думаю, что они пойдут на такого рода поддержку. У них еще есть проблема Тайваня, где в январе пройдут выборы президента. Если победит прокитайский кандидат, это повлечет для них серьезные последствия. Для них может открыться третий фронт. А есть еще КНДР и Южная Корея, это может быть четвертый фронт. Все эти конфликты американцы не потянут. Вряд ли они с распростёртыми объятиями кинутся поздравлять Зеленского с тем, что он открыл белорусский фронт.— Зеленский действует на свой страх и риск, но на кого он может все-таки опираться во внешней политике?— Понятно, что за ним стоят британцы, которые таким образом хотят расширить конфликтные зоны, в которых будут увязать американцы. При этом они постараются делать маленький гешефт на фоне больших проблем своего союзника.— Надежный союзник Великобритании в Европе — Польша. Возможно ли участие Варшавы в этом гипотетическом конфликте?— Вряд ли поляки пойдут на это, потому что это будет означать начало совсем другого конфликта. И мы не будем церемониться с тем, какими силами наносить удары по вражеской территории. Украина — это одно, а Польша — страна НАТО, которая решится на агрессию против союзника России.
https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html
https://ukraina.ru/20231101/1050666188.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир зеленский, белоруссия, британия, всу, израиль, джо байден, кндр, тайвань
Интервью, Владимир Зеленский, Белоруссия, Британия, ВСУ, Израиль, Джо Байден, КНДР, Тайвань

Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт

04:01 02.11.2023 (обновлено: 09:45 02.11.2023)
 
© скриншот видео "ИА REGNUM" Юрий Баранчик интервью
 Юрий Баранчик интервью
© скриншот видео "ИА REGNUM"
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается масштабировать конфликт, чтобы остаться в мировой повестке дня, считает политолог Юрий Баранчик
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что киевский режим сосредоточил на всем североукраинском направлении 120-тысячную группировку ВСУ, из которых 17 тысяч брошены на охрану госграницы.
— Юрий Владимирович, для обычной провокации этого количества военнослужащих многовато. Что в планах у украинского командования?
Зеленский сейчас в патовой ситуации. На фоне палестино-израильского конфликта Запад готов бросить его и отказаться от поставок вооружения и финансирования киевского режима, тем более что ситуация под Авдеевкой складывается плохо для ВСУ.
Ее потеря будет означать серьезные последствия для режима Зеленского.
Он пытается масштабировать конфликт, с тем чтобы остаться в повестке дня. А масштабировать его можно только за счет Белоруссии, потому что удары по Крыму не дали того эффекта, на который Киев рассчитывал. Поэтому единственная возможность вернуться в мировую повестку дня — провокация на границе с Белоруссией.
Зеленскому нужно показать, что он один противостоит силам с востока.
Юрий Баранчик - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 13:30
Юрий Баранчик: кто онПолитолог, эксперт по белорусско-российским отношениям, мировой геополитике
Но у белорусских вооруженных сил вместе с российской группировкой, базирующейся в республике, хватит возможностей погасить любую провокацию в зародыше.
— А Джо Байден может подыгрывать Зеленскому, ведь он готов наложить вето на предложенное республиканцами решение о срочной военной помощи одному только Израилю без Украины? Если события пойдут по наихудшему сценарию, США будут вынуждены продолжить поддержку Киеву.
— В США тоже не дураки сидят, расширение украинского конфликта на Беларусь для них проблематично с учетом того, что республиканец стал спикером нижней палаты конгресса. Не думаю, что они пойдут на такого рода поддержку.
У них еще есть проблема Тайваня, где в январе пройдут выборы президента. Если победит прокитайский кандидат, это повлечет для них серьезные последствия.
Для них может открыться третий фронт. А есть еще КНДР и Южная Корея, это может быть четвертый фронт. Все эти конфликты американцы не потянут. Вряд ли они с распростёртыми объятиями кинутся поздравлять Зеленского с тем, что он открыл белорусский фронт.
— Зеленский действует на свой страх и риск, но на кого он может все-таки опираться во внешней политике?
— Понятно, что за ним стоят британцы, которые таким образом хотят расширить конфликтные зоны, в которых будут увязать американцы. При этом они постараются делать маленький гешефт на фоне больших проблем своего союзника.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 13:04
Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликтаНоябрь 2023 года начался с того, что в зоне палестино-израильского конфликта и вокруг него если и не появилась хоть какая-то определенность, то наметились некоторые пути преодоления кризиса
— Надежный союзник Великобритании в Европе — Польша. Возможно ли участие Варшавы в этом гипотетическом конфликте?
— Вряд ли поляки пойдут на это, потому что это будет означать начало совсем другого конфликта. И мы не будем церемониться с тем, какими силами наносить удары по вражеской территории. Украина — это одно, а Польша — страна НАТО, которая решится на агрессию против союзника России.
 
ИнтервьюВладимир ЗеленскийБелоруссияБританияВСУИзраильДжо БайденКНДРТайвань
 
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