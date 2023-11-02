https://ukraina.ru/20231102/1050685970.html

Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт

Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт - 02.11.2023 Украина.ру

Юрий Баранчик: Зеленский стянул войска к границам Белоруссии, чтобы помочь Британии получить гешефт

Президент Украины Владимир Зеленский пытается масштабировать конфликт, чтобы остаться в мировой повестке дня, считает политолог Юрий Баранчик

2023-11-02T04:01

2023-11-02T04:01

2023-11-02T09:45

интервью

владимир зеленский

белоруссия

британия

всу

израиль

джо байден

кндр

тайвань

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Погранкомитет Белоруссии сообщил, что киевский режим сосредоточил на всем североукраинском направлении 120-тысячную группировку ВСУ, из которых 17 тысяч брошены на охрану госграницы.— Юрий Владимирович, для обычной провокации этого количества военнослужащих многовато. Что в планах у украинского командования?— Зеленский сейчас в патовой ситуации. На фоне палестино-израильского конфликта Запад готов бросить его и отказаться от поставок вооружения и финансирования киевского режима, тем более что ситуация под Авдеевкой складывается плохо для ВСУ. Ее потеря будет означать серьезные последствия для режима Зеленского.Он пытается масштабировать конфликт, с тем чтобы остаться в повестке дня. А масштабировать его можно только за счет Белоруссии, потому что удары по Крыму не дали того эффекта, на который Киев рассчитывал. Поэтому единственная возможность вернуться в мировую повестку дня — провокация на границе с Белоруссией. Зеленскому нужно показать, что он один противостоит силам с востока. Но у белорусских вооруженных сил вместе с российской группировкой, базирующейся в республике, хватит возможностей погасить любую провокацию в зародыше.— А Джо Байден может подыгрывать Зеленскому, ведь он готов наложить вето на предложенное республиканцами решение о срочной военной помощи одному только Израилю без Украины? Если события пойдут по наихудшему сценарию, США будут вынуждены продолжить поддержку Киеву.— В США тоже не дураки сидят, расширение украинского конфликта на Беларусь для них проблематично с учетом того, что республиканец стал спикером нижней палаты конгресса. Не думаю, что они пойдут на такого рода поддержку. У них еще есть проблема Тайваня, где в январе пройдут выборы президента. Если победит прокитайский кандидат, это повлечет для них серьезные последствия. Для них может открыться третий фронт. А есть еще КНДР и Южная Корея, это может быть четвертый фронт. Все эти конфликты американцы не потянут. Вряд ли они с распростёртыми объятиями кинутся поздравлять Зеленского с тем, что он открыл белорусский фронт.— Зеленский действует на свой страх и риск, но на кого он может все-таки опираться во внешней политике?— Понятно, что за ним стоят британцы, которые таким образом хотят расширить конфликтные зоны, в которых будут увязать американцы. При этом они постараются делать маленький гешефт на фоне больших проблем своего союзника.— Надежный союзник Великобритании в Европе — Польша. Возможно ли участие Варшавы в этом гипотетическом конфликте?— Вряд ли поляки пойдут на это, потому что это будет означать начало совсем другого конфликта. И мы не будем церемониться с тем, какими силами наносить удары по вражеской территории. Украина — это одно, а Польша — страна НАТО, которая решится на агрессию против союзника России.

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20231101/1050666188.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир зеленский, белоруссия, британия, всу, израиль, джо байден, кндр, тайвань