https://ukraina.ru/20231103/1050738973.html
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной - 03.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной
На польско-украинской границе началась забастовка польских перевозчиков, сообщил 3 ноября телеграм-канал "Первый Харьковский"
2023-11-03T12:16
2023-11-03T12:16
2023-11-03T12:16
новости
польша
украина
граница
государственная граница
перевозчики
забастовка
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У пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенне" и "Ягодин-Дорохуск" сейчас находятся около 200 водителей и 100 тягачей.Представители посольства Украины в Польше встречались с организаторами стачки и получили список требований к украинскому правительству. Если польских водителей услышат и пойдут с ними на компромисс, забастовка продлится всего один день, а не два месяца, как обещано, пишет источник.Польские перевозчики заранее запланировали забастовку на границе с Украиной. Позднее появились сообщения о том, что акция начнётся не в 10 утра, а в 12. По словам организатора, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.Польские перевозчики требуют:*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).
https://ukraina.ru/20231031/1050662691.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка
Новости, Польша, Украина, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной
На польско-украинской границе началась забастовка польских перевозчиков, сообщил 3 ноября телеграм-канал "Первый Харьковский"
"Сегодня (3 ноября) началась блокировка польско-украинской границы польскими перевозчиками", - говорится в сообщении.
У пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенне" и "Ягодин-Дорохуск" сейчас находятся около 200 водителей и 100 тягачей.
Представители посольства Украины в Польше встречались с организаторами стачки и получили список требований к украинскому правительству. Если польских водителей услышат и пойдут с ними на компромисс, забастовка продлится всего один день, а не два месяца, как обещано, пишет источник.
Польские перевозчики заранее запланировали
забастовку на границе с Украиной. Позднее появились сообщения о том, что акция начнётся не в 10 утра, а в 12. По словам
организатора, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.
В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".
Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Польские перевозчики требуют:
—вернуть украинским перевозчикам разрешения;
—ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ*;
—невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
—отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС;
—отдельную очередь на всех границах для пустых фур.
*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).