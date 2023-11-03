https://ukraina.ru/20231103/1050738973.html

Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной - 03.11.2023 Украина.ру

Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

На польско-украинской границе началась забастовка польских перевозчиков, сообщил 3 ноября телеграм-канал "Первый Харьковский"

2023-11-03T12:16

2023-11-03T12:16

2023-11-03T12:16

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забастовка

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У пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенне" и "Ягодин-Дорохуск" сейчас находятся около 200 водителей и 100 тягачей.Представители посольства Украины в Польше встречались с организаторами стачки и получили список требований к украинскому правительству. Если польских водителей услышат и пойдут с ними на компромисс, забастовка продлится всего один день, а не два месяца, как обещано, пишет источник.Польские перевозчики заранее запланировали забастовку на границе с Украиной. Позднее появились сообщения о том, что акция начнётся не в 10 утра, а в 12. По словам организатора, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.Польские перевозчики требуют:*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

https://ukraina.ru/20231031/1050662691.html

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новости, польша, украина, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка