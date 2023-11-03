Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной - 03.11.2023 Украина.ру
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Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной - 03.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной
На польско-украинской границе началась забастовка польских перевозчиков, сообщил 3 ноября телеграм-канал "Первый Харьковский"
2023-11-03T12:16
2023-11-03T12:16
новости
польша
украина
граница
государственная граница
перевозчики
забастовка
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У пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенне" и "Ягодин-Дорохуск" сейчас находятся около 200 водителей и 100 тягачей.Представители посольства Украины в Польше встречались с организаторами стачки и получили список требований к украинскому правительству. Если польских водителей услышат и пойдут с ними на компромисс, забастовка продлится всего один день, а не два месяца, как обещано, пишет источник.Польские перевозчики заранее запланировали забастовку на границе с Украиной. Позднее появились сообщения о том, что акция начнётся не в 10 утра, а в 12. По словам организатора, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.Польские перевозчики требуют:*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).
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новости, польша, украина, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка
Новости, Польша, Украина, граница, государственная граница, перевозчики, забастовка

Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

12:16 03.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкСкопление грузовиков на границе Калининградской области с Литвой
Скопление грузовиков на границе Калининградской области с Литвой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Михаил Голенков
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На польско-украинской границе началась забастовка польских перевозчиков, сообщил 3 ноября телеграм-канал "Первый Харьковский"
"Сегодня (3 ноября) началась блокировка польско-украинской границы польскими перевозчиками", - говорится в сообщении.
У пунктов пропуска "Рава-Русская-Хребенне" и "Ягодин-Дорохуск" сейчас находятся около 200 водителей и 100 тягачей.
Представители посольства Украины в Польше встречались с организаторами стачки и получили список требований к украинскому правительству. Если польских водителей услышат и пойдут с ними на компромисс, забастовка продлится всего один день, а не два месяца, как обещано, пишет источник.
Польские перевозчики заранее запланировали забастовку на границе с Украиной. Позднее появились сообщения о том, что акция начнётся не в 10 утра, а в 12. По словам организатора, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.
В украинской Госпогранслужбе сообщили, что польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене".
Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Польские перевозчики требуют:
  • вернуть украинским перевозчикам разрешения;
  • ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ*;
  • невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
  • отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС;
  • отдельную очередь на всех границах для пустых фур.
*разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 23:35
Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границыБлокирование пунктов пропуска между Украиной и Польшей нанесёт ущерб двум странам. Об этом предупредил посол Незалежной Василий Зварыч и попросил воздержаться от закрытия границ, передаёт "Укринформ"
 
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