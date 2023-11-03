https://ukraina.ru/20231103/1050731060.html
Польские перевозчики перенесли начало протестов на границе с Украиной
Польские перевозчики перенесли начало протестов на границе с Украиной - 03.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики перенесли начало протестов на границе с Украиной
Польские перевозчики заблокируют три крупнейших автомобильных пункта пропуска на польско-украинской границе – Корчева-Краковец, Гребенне-Рава Русская, Дорогуск-Ягодин – не 3 ноября, как сообщалось ранее, а 6-го. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на организатора протеста Томаша Борковского
2023-11-03T01:09
2023-11-03T01:09
2023-11-03T01:09
новости
украина
польша
забастовки
перевозчики
торговля
экономика
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По его словам, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года. По его словам, будет блокирован проезд грузовых автомобилей, исключение сделают только для машин с гуманитарной и военной помощью для Украины. До этого сообщалось, что украинские пограничники готовятся к затруднённому движению на границе с Польше из-за забастовки польских перевозчиков. Если раньше они блокировали один пункт пропуска, то теперь планируют перекрыть все въезды из Украины. Акция продлится два месяца. В ответ на анонс забастовок, украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы. Напомним, забастовки пройдут из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, жалуются на невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС, просят создать отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", это уже второй после запрета на импорт украинского зерна сигнал о том, что экономически на европейском рынке Украина и Польша – ближайшие конкуренты.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, забастовки, перевозчики, торговля, экономика
Новости, Украина, Польша, Забастовки, перевозчики, торговля, экономика
Польские перевозчики перенесли начало протестов на границе с Украиной
Польские перевозчики заблокируют три крупнейших автомобильных пункта пропуска на польско-украинской границе – Корчева-Краковец, Гребенне-Рава Русская, Дорогуск-Ягодин – не 3 ноября, как сообщалось ранее, а 6-го. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на организатора протеста Томаша Борковского
По его словам, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года.
"Блокада начинается с 12 часов 6 ноября", - уточнил Борковский.
По его словам, будет блокирован проезд грузовых автомобилей, исключение сделают только для машин с гуманитарной и военной помощью для Украины.
До этого сообщалось, что украинские пограничники готовятся к затруднённому движению на границе с Польше из-за забастовки польских перевозчиков. Если раньше они блокировали один пункт пропуска, то теперь планируют перекрыть все въезды из Украины. Акция продлится два месяца.
В ответ на анонс забастовок, украинский посол предупредил
власти Польши о последствиях закрытия границы.
Напомним, забастовки пройдут из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, жалуются на невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС, просят создать отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", это уже второй после запрета на импорт украинского зерна сигнал о том, что экономически на европейском рынке Украина и Польша – ближайшие конкуренты.