https://ukraina.ru/20231103/1050731060.html

Польские перевозчики перенесли начало протестов на границе с Украиной

Польские перевозчики перенесли начало протестов на границе с Украиной - 03.11.2023 Украина.ру

Польские перевозчики перенесли начало протестов на границе с Украиной

Польские перевозчики заблокируют три крупнейших автомобильных пункта пропуска на польско-украинской границе – Корчева-Краковец, Гребенне-Рава Русская, Дорогуск-Ягодин – не 3 ноября, как сообщалось ранее, а 6-го. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на организатора протеста Томаша Борковского

2023-11-03T01:09

2023-11-03T01:09

2023-11-03T01:09

новости

украина

польша

забастовки

перевозчики

торговля

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0f/1046223117_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_fd35dd02ed29c925808bef48c7bb4f81.jpg

По его словам, этот протест официально зарегистрирован польскими перевозчиками в местных органах власти до 3 января 2024 года. По его словам, будет блокирован проезд грузовых автомобилей, исключение сделают только для машин с гуманитарной и военной помощью для Украины. До этого сообщалось, что украинские пограничники готовятся к затруднённому движению на границе с Польше из-за забастовки польских перевозчиков. Если раньше они блокировали один пункт пропуска, то теперь планируют перекрыть все въезды из Украины. Акция продлится два месяца. В ответ на анонс забастовок, украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы. Напомним, забастовки пройдут из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ, жалуются на невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС, просят создать отдельную очередь в е-очереди для авто с номерами ЕС. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", это уже второй после запрета на импорт украинского зерна сигнал о том, что экономически на европейском рынке Украина и Польша – ближайшие конкуренты.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, забастовки, перевозчики, торговля, экономика