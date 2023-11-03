Украинская артиллерия выпустила по Донецку и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра - СЦКК - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050733165.html
Украинская артиллерия выпустила по Донецку и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра - СЦКК
Украинская артиллерия выпустила по Донецку и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра - СЦКК - 03.11.2023 Украина.ру
Украинская артиллерия выпустила по Донецку и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра - СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 155 мм. Об этом утром 3 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-03T06:52
2023-11-03T06:52
новости
россия
днр
донецк
горловка
обстрелы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ab17d59ee060cd37d29a7bd04bc52bd6.jpg
"3 ноября зафиксированы следующие обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]… по направлению: 01:20 (мск) - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 01:25 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 155 мм; 01:35 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.В 04:00 киевские каратели также обстреляли Петровский район Донецка тремя снарядами натовского калибра 155 мм.О последствиях этих обстрелов информация ещё не поступала.
https://ukraina.ru/20231103/1050717874.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050441850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d567daa22ab86efd52448b915e190547.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, донецк, горловка, обстрелы, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецк, Горловка, обстрелы, ВСУ

Украинская артиллерия выпустила по Донецку и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра - СЦКК

06:52 03.11.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP / Matt Rourke
Читать в
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 155 мм. Об этом утром 3 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"3 ноября зафиксированы следующие обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]… по направлению: 01:20 (мск) - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 01:25 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 155 мм; 01:35 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
В 04:00 киевские каратели также обстреляли Петровский район Донецка тремя снарядами натовского калибра 155 мм.
О последствиях этих обстрелов информация ещё не поступала.
ОАО ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
05:30
Солярка для ВСУ. Аналитик сообщил, как удар по Кременчугскому НПЗ связан с АвдеевкойСамым большим успехом осени должно стать полное окружение и разгром ВСУ в Авдеевке. При этом Кременчугский НПЗ продолжает снабжать горючим местную группировку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
НовостиРоссияДНРДонецкГорловкаобстрелыВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния