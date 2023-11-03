Украинская артиллерия выпустила по Донецку и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра - СЦКК
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 155 мм. Об этом утром 3 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"3 ноября зафиксированы следующие обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]… по направлению: 01:20 (мск) - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 01:25 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 155 мм; 01:35 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
В 04:00 киевские каратели также обстреляли Петровский район Донецка тремя снарядами натовского калибра 155 мм.
О последствиях этих обстрелов информация ещё не поступала.
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