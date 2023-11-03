Солярка для ВСУ. Аналитик сообщил, как удар по Кременчугскому НПЗ связан с Авдеевкой Самым большим успехом осени должно стать полное окружение и разгром ВСУ в Авдеевке. При этом Кременчугский НПЗ продолжает снабжать горючим местную группировку ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов