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Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы

Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы - 31.10.2023 Украина.ру

Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы

Блокирование пунктов пропуска между Украиной и Польшей нанесёт ущерб двум странам. Об этом предупредил посол Незалежной Василий Зварыч и попросил воздержаться от закрытия границ, передаёт "Укринформ"

2023-10-31T23:35

2023-10-31T23:35

2023-10-31T23:35

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Накануне сообщалось, что из-за забастовки местных перевозчиков, границы могу перекрыть до конца 2023 года. В ответ украинская сторона направила Варшаве дипломатическую ноту. По его словам, с начала проведения российской Специальной военной операции нагрузка на КПП между Польшей и Украиной увеличилась, а потому акции протеста перевозчиков – явления неуместные. Напомним, первое собрание участников акции протеста должно состоятся вблизи пункта пропуска Корчова 3 ноября. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Ранее украинское правительство созвало встречу с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) на фоне угрозы перекрытия границы.

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2023

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новости, польша, границы, украина, протесты