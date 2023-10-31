Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы
Блокирование пунктов пропуска между Украиной и Польшей нанесёт ущерб двум странам. Об этом предупредил посол Незалежной Василий Зварыч и попросил воздержаться от закрытия границ, передаёт "Укринформ"
Накануне сообщалось, что из-за забастовки местных перевозчиков, границы могу перекрыть до конца 2023 года. В ответ украинская сторона направила Варшаве дипломатическую ноту.
"Такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины. Посольство и генеральное консульство Украины находятся в постоянном контакте с Мининфраструктуры Польши и Подкарпатским и Люблинским воеводами. Кроме того, посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры для недопущения блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу", – заявил Зварыч.
По его словам, с начала проведения российской Специальной военной операции нагрузка на КПП между Польшей и Украиной увеличилась, а потому акции протеста перевозчиков – явления неуместные.
Напомним, первое собрание участников акции протеста должно состоятся вблизи пункта пропуска Корчова 3 ноября. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Ранее украинское правительство созвало встречу с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) на фоне угрозы перекрытия границы.