Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы - 31.10.2023 Украина.ру
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Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы
Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы - 31.10.2023 Украина.ру
Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы
Блокирование пунктов пропуска между Украиной и Польшей нанесёт ущерб двум странам. Об этом предупредил посол Незалежной Василий Зварыч и попросил воздержаться от закрытия границ, передаёт "Укринформ"
2023-10-31T23:35
2023-10-31T23:35
новости
польша
границы
украина
протесты
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Накануне сообщалось, что из-за забастовки местных перевозчиков, границы могу перекрыть до конца 2023 года. В ответ украинская сторона направила Варшаве дипломатическую ноту. По его словам, с начала проведения российской Специальной военной операции нагрузка на КПП между Польшей и Украиной увеличилась, а потому акции протеста перевозчиков – явления неуместные. Напомним, первое собрание участников акции протеста должно состоятся вблизи пункта пропуска Корчова 3 ноября. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Ранее украинское правительство созвало встречу с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) на фоне угрозы перекрытия границы.
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новости, польша, границы, украина, протесты
Новости, Польша, границы, Украина, протесты

Украинский посол предупредил власти Польши о последствиях закрытия границы

23:35 31.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Блокирование пунктов пропуска между Украиной и Польшей нанесёт ущерб двум странам. Об этом предупредил посол Незалежной Василий Зварыч и попросил воздержаться от закрытия границ, передаёт "Укринформ"
Накануне сообщалось, что из-за забастовки местных перевозчиков, границы могу перекрыть до конца 2023 года. В ответ украинская сторона направила Варшаве дипломатическую ноту.
"Такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины. Посольство и генеральное консульство Украины находятся в постоянном контакте с Мининфраструктуры Польши и Подкарпатским и Люблинским воеводами. Кроме того, посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры для недопущения блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу", – заявил Зварыч.
По его словам, с начала проведения российской Специальной военной операции нагрузка на КПП между Польшей и Украиной увеличилась, а потому акции протеста перевозчиков – явления неуместные.
Напомним, первое собрание участников акции протеста должно состоятся вблизи пункта пропуска Корчова 3 ноября. Причиной забастовок называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Ранее украинское правительство созвало встречу с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) на фоне угрозы перекрытия границы.
 
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